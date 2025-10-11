Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, που πάλεψε αδιάκοπα για τα δημοκρατικά δικαιώματα και την ειρηνική μετάβαση της πατρίδας της από την αυταρχική διακυβέρνηση Μαδούρο στη δημοκρατία, βραβεύτηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2025. Με αφορμή την τεράστια αυτή αναγνώριση του αγώνα της για ενοποίηση των δημοκρατικών δυνάμεων τις χώρας της - παρά τις σκληρές απειλές που δέχτηκε - αναδημοσιεύεται σήμερα η συνέντευξή που έδωσε τον Φεβρουάριο του 2019 στον Φιλελεύθερο και τους Αλέξανδρο Σκούρα και Κατερίνα Οικονομάκου.



Ακολουθεί αυτούσια η συνέντευξη (δείτε την εδώ):



Την έχουν αποκαλέσει εχθρό του λαού, πόρνη της αμερικανικής αυτοκρατορίας, ηλίθια, πουλημένο λακέ των ιμπεριαλιστών και «ό,τι χειρότερο γέννησε ποτέ η Βενεζουέλα». Την κατήγγειλαν για προδοσία και της αφαίρεσαν τη βουλευτική έδρα όταν μίλησε στο εξωτερικό για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς Τσάβες. Της έχουν απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα. Παγίδευσαν το τηλέφωνό της και υπέκλεψαν την ηλεκτρονική αλληλογραφία της. Δημοσίευσαν ιδιωτικές συνομιλίες της και μηνύματα στην κρατική τηλεόραση. Απείλησαν τη ζωή της. Η τελευταία φορά που ένοπλοι παρακρατικοί την ξυλοκόπησαν άγρια ήταν τον περασμένο Οκτώβριο.

Η 52χρονη γυναίκα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η πιο σκληρή πολιτική αντίπαλος του καθεστώτος Μαδούρο. Και μία από τις πρωταγωνίστριες του αγώνα κατά του τσαβισμού. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επικεφαλής του φιλελεύθερου κόμματος Vente Venezuela, έχει ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφια για την προεδρία της Βενεζουέλας όταν ο Χουάν Γκουαϊδό κηρύξει ελεύθερες, δημοκρατικές εκλογές. Έως τότε «διαθέτω όλο τον χρόνο και όλες τις δυνάμεις μου στην προσπάθεια να καταπέσει όσο πιο σύντομα γίνεται αυτό το καθεστώς», μας λέει. «Και προσφέρω την αμέριστη υποστήριξή μου στον Γκουαϊδό».

Συνέντευξη στους Κατερίνα Οικονομάκου και Αλέξανδρο Σκούρα

- Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια είναι παγιδευμένη πίσω από τα σύνορα της χώρας σας με την Κολομβία. Πόσο επείγουσα είναι η πρόσβαση σε αυτά τα πακέτα με τρόφιμα και φάρμακα;

Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε από το πώς σε μια χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο έχει φτάσει σήμερα να ζει σε καθεστώς φτώχειας πάνω από το 85% του πληθυσμού, με εκατομμύρια ανθρώπους να υποφέρουν από πείνα. Αυτό δεν ήταν κάτι που συνέβη χωρίς σχέδιο. Πρώτα ο Τσάβες και στη συνέχεια ο Μαδούρο, αποφάσισαν την απόλυτη εξάρτηση του λαού της Βενεζουέλας από το καθεστώς, προκειμένου να κρατηθούν στην εξουσία. Αυτό προκάλεσε όσα ζούμε, με εκατομμύρια Βενεζουελάνους να εγκαταλείπουν τη χώρα, διότι, πολύ απλά, οι άνθρωποι πεθαίνουν από έλλειψη τροφής και φαρμάκων. Γι'' αυτό η ανθρωπιστική βοήθεια μας είναι απαραίτητη. Πρέπει να βάλουμε τέλος στη σιωπηλή γενοκτονία που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βενεζουέλα. Εμποδίζοντας τα πακέτα ανθρωπιστική βοήθειας να περάσουν τα σύνορα, ο Μαδούρο διαπράττει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

- Μαθαίνουμε ότι ο στρατός συγκεντρώνεται στη γέφυρα στα σύνορα με την Κολομβία.

Ακριβώς. Εχουμε φτάσει στο σημείο που ο στρατός πρέπει να πάρει μια απόφαση. Οι οικογένειες των στρατιωτικών υποφέρουν επίσης από την πείνα. Κι έτσι αυτοί οι άνθρωποι στέκουν ανάμεσα στην πείνα και την ανέχεια των δικών τους ανθρώπων και τη βοήθεια που περιμένει παγιδευμένη στην άλλη πλευρά των συνόρων.

- Υπάρχει διχασμός στις τάξεις του στρατού;

Απολύτως. Υπάρχει διχασμός ανάμεσα σε όσους βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία και έχουν διαπράξει όλων των ειδών τα εγκλήματα, από συμμετοχή στο εμπόριο ναρκωτικών μέχρι την τρομοκράτηση των πολιτών, και τους απλούς αξιωματικούς και στρατιώτες. Και ο Μαδούρο το γνωρίζει αυτό. Όπως το γνωρίζει και το κομμουνιστικό καθεστώς της Κούβας, πράκτορες του οποίου συστηματικά διεισδύουν στον στρατό της χώρας μας. Υπολογίζεται ότι σήμερα δρουν στη Βενεζουέλα πάνω από 45.000 Κουβανοί πράκτορες, μέρος της αποστολής των οποίων είναι να σπείρουν τον τρόμο μεταξύ των Βενεζουελάνων στρατιωτικών, ώστε να τους εμποδίσουν να αναγνωρίσουν τον μοναδικό δημοκρατικό πρόεδρο, που είναι ο Χουάν Γκουαϊδό.

- Με δεδομένο τον διχασμό μεταξύ των στρατιωτικών, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να ξεσπάσει εμφύλιος;

Όχι, πρόκειται για φόβο που καλλιεργεί το καθεστώς Μαδούρο, με τη βοήθεια της Κούβας, ώστε να αποτρέψουν τις δημοκρατικές χώρες από το να μας βοηθήσουν στον αγώνα μας για τη δημοκρατική μετάβαση και την αποκατάσταση της νομιμότητας. Ο λαός της Βενεζουέλας είναι πιο ενωμένος από ποτέ. Παραδόξως, η πείνα και η οδύνη μάς έχουν ενώσει. Είμαστε αποφασισμένοι να αποτινάξουμε αυτόν τον βάναυσο και διεφθαρμένο σοσιαλισμό, να ξαναφτιάξουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς μας, να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική καταστροφή και να αποκτήσουμε ξανά μια υγιή οικονομία.

- Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό ως μεταβατικό πρόεδρο. Επίσης, πάντα υποστήριζε το καθεστώς Μαδούρο. Πρόσφατα, μόνο, δέχτηκε να στηρίξει το κάλεσμα της Ε.Ε. για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στη χώρα σας. Την ίδια στιγμή, όμως, δύο ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν την πρόταση για αναγνώριση του Γκουαϊδό. Ένας τρίτος, που τυχαίνει να είναι και αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής, επέλεξε να απέχει από την ψηφοφορία.

Πρώτα απ'' όλα πρέπει να πω ότι είναι πολύ λυπηρό για εμάς, που εκτιμούμε τόσο πολύ τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική ιστορία, να μην έχουμε την ελληνική κυβέρνηση στο πλευρό μας. Διότι γνωρίζουμε ότι ο ελληνικός λαός είναι μαζί μας, καθώς παλεύουμε να βάλουμε τέλος όχι απλώς σε μια δικτατορία, αλλά σε ένα εγκληματικό καθεστώς. Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρη ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Βενεζουέλα δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την παραδοσιακή σύγκρουση ανάμεσα στην Αριστερά και τη Δεξιά. Αγωνιζόμαστε εναντίον ενός εγκληματικού καθεστώτος που έχει συγκροτήσει συμμαχίες με τα καρτέλ των ναρκωτικών, με τους αντάρτες στην Κολομβία, με τους λαθρέμπορους όπλων και ορυκτών, αλλά και με ομάδες ισλαμιστών εξτρεμιστών. Γι'' αυτό επιμένω ότι δεν είναι θέμα ιδεολογικών διαφορών, αλλά αγώνα για τη δικαιοσύνη, ενάντια σε ένα εγκληματικό καθεστώς. Δεν υπάρχει πλέον χώρος για ουδετερότητα ή αδιαφορία

- Έχετε ανακοινώσει την πρόθεσή σας να είστε υποψήφια για την προεδρία της χώρας, όταν ο Γκουαϊδό κηρύξει ελεύθερες εκλογές. Εάν εκλεγείτε, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας;

Αυτή την ώρα διαθέτω όλο τον χρόνο και όλες τις δυνάμεις μου στην προσπάθεια να καταπέσει όσο πιο σύντομα γίνεται αυτό το καθεστώς. Και προσφέρω την αμέριστη υποστήριξή μου στον Γκουαϊδό, ο οποίος έχει ενεργήσει με υπευθυνότητα. Όλοι στη Βενεζουέλα προσδοκούμε την ώρα που θα κηρύξει ελεύθερες, δημοκρατικές, δίκαιες εκλογές, ώστε να ορίσουμε τη μοίρα μας. Και, ναι, θα είμαι υποψήφια.

Πρώτα απ'' όλα πρέπει να αλλάξουμε εκ βάθρων τη σχέση ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος. Δεκαετίες τώρα, οι πολίτες είναι στην υπηρεσία του κράτους. Αυτό θα αλλάξει. Το κράτος θα είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών, καθώς και την εμπιστοσύνη προς τους δημόσιους λειτουργούς. Και αυτό, εκτιμώ, θα δημιουργήσει μια οικονομία που θα είναι ανοιχτή στον κόσμο. Θα δείτε μια ζωντανή, δυναμική Βενεζουέλα, ανοιχτή σε επενδύσεις, όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας, αλλά και στον χώρο του τουρισμού, της αγροτικής παραγωγής, της τεχνολογίας, των υποδομών. Η Βενεζουέλα έχει όλες τις προϋποθέσεις για να είναι η πλούσια χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ορισμένοι φαντάζονται ότι θα χρειαστούμε πολύ χρόνο. Κάθε άλλο. Η κοινωνία μας είναι έτοιμη, η κοινωνία μας είναι απολύτως ικανή και πανέτοιμη να δώσει ώθηση στην οικονομία. Θα γίνετε μάρτυρες του βενεζουελάνικου θαύματος.

- Είστε ικανοποιημένη από τη στάση της διεθνούς κοινότητας;

Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε να περάσει πολύ καιρός, προτού τα δημοκρατικά κράτη του κόσμου προστρέξουν σε βοήθεια του λαού μας. Θα μπορούσαν να μας έχουν βοηθήσει εδώ και χρόνια. Πιστεύω, όμως, ότι η διεθνής κοινότητα έχει πλέον κατανοήσει ότι, από ηθικής αλλά και πολιτικής απόψεως, η κατάσταση είναι αφόρητη. Κάθε μέρα που ο Μαδούρο μένει στην εξουσία, πληρώνεται με θανάτους, κυρίως παιδιών και ηλικιωμένων. Οπότε, ναι, θα ήθελα να κάνει ακόμη περισσότερα η διεθνής κοινότητα. Εκτιμώ πάρα πολύ τη στάση της Ε.Ε. και ειδικά της Ευρωβουλής, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Μιλάμε για ζωές ανθρώπων που χάνονται κάθε μέρα που περνάει.

*Αναδημοσίευση από τον Φιλελεύθερο της Παρασκευής, 15 Φεβρουαρίου

Photo AP