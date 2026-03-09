Ο Ανάλγητος 

Και να δείτε που όπως πάει το πράγμα ο πρόεδρος Κυριάκος θα το κάνει το θαύμα του. Θα κάνει αυτό που δεν έχει καταφέρει άλλος στην Ελλάδα. Τρίτη συνεχόμενη τετραετία. Άντε μετά να μας πείσουν οι Ευρωπαίοι ότι έχουν κάποιον καλύτερο από τον Κυριάκο μας. Κατά τα λοιπά, οι Κινέζοι τραπεζώνουν πολιτικούς μας, ο Σταύρος Παπασταύρου απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού και ο Γιώργος Περιστέρης ετοιμάζει την επόμενη κίνησή του.

Θα κατέβει ή όχι ο κ. Τσίπρας στις εκλογές; Αν αυτές γινόντουσαν άμεσα, πιστεύω πως όχι. Και γι αυτό έχει ένα καλό επιχείρημα, ότι δεν προλαβαίνει. Η αλήθεια βρίσκεται στις δημοσκοπήσεις. Εκεί που η βελόνα κουνάει, αλλά μόνο προς τη μια (λανθασμένη) κατεύθυνση. Στο ΠΑΣΟΚ θα ξέρουμε σήμερα πόσους συνέδρους θα ελέγχει στο συνέδριο ο πρόεδρος Νίκος. Έτσι πάει περίπατο και το σενάριο της «αμφισβήτησης» στο συνέδριο. Γεννάνε και τα κοκόρια του προέδρου. Του Κυριάκου…

Εκστρατεία ενημέρωσης σε Έλληνες πολιτικούς βρίσκεται σε εξέλιξη από την κινεζική πρεσβεία στην Ελλάδα. Στηρίζονται σε παλαιότερες «φιλίες» και μέσα απ’ αυτές προσπαθούν να βρουν πρόσθετα ερείσματα. Είναι φανερό ότι οι δηλώσεις της Γκίλφοΐλ τους έχουν αναστατώσει. Προς το παρόν πνίγουν τις ανησυχίες τους σε υπέροχα τραπεζώματα. Όχι, στο τραπέζι δεν υπήρχαν παϊδάκια…

Τελικώς, για να καταλάβω. Ο Σταύρος Παπασταύρου έχει καλές σχέσεις με τον αμερικανικό παράγοντα ή όχι; Ο ίδιος πάσχισε να πείσει ότι είχε. Γιατί άραγε; Μέχρι πριν από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, πάντως, δεν είχε. Αν απέκτησε στο μεταξύ δεν το ξέρω κι εκεί είναι που έχω μπερδευτεί. Ακούω ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν λένε και τα καλύτερα για τον υπουργό μας και αυτό ειλικρινώς με προβληματίζει. Κάπου, κάπως, κάτι έγινε και δεν το έχουν πιάσει οι κεραίες μας. Από την άλλη ο υπουργός Σταύρος απολαμβάνει την πλήρη στήριξη του πρωθυπουργού κι αυτό του δίνει ένα περιθώριο να κάθεται στην υπουργική του πολυθρόνα και να παίρνει μερικές βαθιές ανάσες.

Η επόμενη μεγάλη επιχειρηματική μάχη θα αφορά το νερό και τις αφαλατώσεις. Μόνο τυχαία δεν είναι η είσοδος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΕΥΔΑΠ. Προσπαθεί να πάρει καλή θέση στην μάχη και γι αυτό αγόρασε το ποσοστό που πούλησε ο κύριος Πόλσον. Όχι, η ΕΥΔΑΠ δεν πωλείται. Η πλειοψηφία των μετοχών θα παραμείνει στο δημόσιο. Για τα υπόλοιπα δεν παίρνω όρκο.

Οι ιστορίες «τρέλας» επί μία δεκαετία στον τομέα των υδρογονανθράκων περισσεύουν. Kαι αυτό γιατί όπως λένε παράγοντες της αγοράς μπορεί να κυρώνονται οι συμβάσεις της Chevron και της Helleniq Energy στις 12 Μαρτίου, και το υπουργείο Ενέργειας να πανηγυρίζει για την εξόρυξη της Exxon Mobil, αλλά η πραγματικότητα είναι δύσκολη. Στη χώρα μας επί δέκα χρόνια απ' όταν ο κ. Μανιάτης σχεδίασε τον χάρτη υδρογονανθράκων δεν έχει γίνει ούτε μία…γεώτρηση. Το στοίχημα είναι οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες να μείνουν στην Ελλάδα και να μην …κουνήσουν μαντίλι, όπως έκαναν η Repsol και η Total.

Ο λόγος; Η γραφειοκρατία. Για να εκδοθεί μία απόφαση για τις περιβαλλοντικές μελέτες μπορεί να πάρει και χρόνια, ενώ οι εταιρείες πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση και με τις δημοτικές αρχές! Σύλλογοι, αντιδήμαρχοι προσφεύγουν κατά της διαδικασίας αδειοδότησης, ενώ περιβαλλοντικές οργανώσεις προσφεύγουν στη δικαιοσύνη (π.χ. Κρήτη), η οποία με τη σειρά της κάνει τουλάχιστον πέντε έξι χρόνια για να εκδώσει μία απόφαση.

Τι ζητάνε οι πολυεθνικές, όπως παντού στον κόσμο; Γρήγορες διαδικασίες, άμεσες δικαστικές αποφάσεις και προστασία των επενδυτών από προσφυγές και καθυστερήσεις. Θα το καταφέρουμε; Άγνωστο. Από την άλλη, αν όχι τώρα, πότε;

Οι τεχνικές ομάδες της Ευρωζώνης επεξεργάζονται ήδη σενάρια και πιθανά εργαλεία παρέμβασης, με στόχο την αντιμετώπιση πιθανών ανατιμήσεων στην ενέργεια. Σύμφωνα με προσχέδια των συζητήσεων, οι ηγέτες ενδέχεται να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει συνολικά τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Στόχος είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η οποία βρίσκεται

Λέγεται ότι ο Χάρης Δούκας θέλει να ιδρύσει τηλεοπτικό σταθμό με το σήμα «Αθήνα 9,84» και περιμένει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις περιφερειακές άδειες.

Θα γίνω λίγο «Σίλας Σεραφείμ» και θα πω «βρε είστε με τα καλά σας;» σε εκείνους τους σοσιαλίζοντες που έτρεξαν να υπερασπιστούν τον Πέδρο Σάντσεθ με το επιχείρημα ότι «ναι αλλά και» η Ιταλία και η Γερμανία πουλάνε όπλα στην Τουρκία. Βεβαίως αλλά δεν βγήκε ούτε η Μελόνι ούτε ο Μέρτς να κάνουν «κηρύγματα» περί παγκόσμιας ειρήνης και αδελφοσύνης. Ο Ταγίπ Ερντογάν από το 2020 έως το 2024 κάλυψε το 34% των αναγκών του σε συστήματα πολέμου, από τον δηλωμένο ειρηνιστή Σάντσεθ. Το λες και μερίδα του λέοντος, συγκρίνοντας το 19% που προήλθε από τη Γερμανία στην οποία έχει κολλήσει η ρετσινιά ότι είναι η στενότερη φίλη της Τουρκίας εντός της ΕΕ.

Ο Υπεύθυνος για τα ψηφοδέλτια Πέτρος Λάμπρου έχει δεχθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας 98 αιτήσεις υποψήφιων για τις επόμενες εκλογές.

Ο Ανάλγητος