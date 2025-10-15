Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο νυν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γ. Ζαλίδης κατά το δεύτερο μέρος της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή τόνισε ότι «πρέπει να ξαναϊδωθούν οι πιστοποιήσεις των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων».

Αφού διευκρίνισε ότι ο έλεγχος των ΚΥΔ γίνεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Ζαλίδης είπε ότι (τα ΚΥΔ) πρέπει να περάσουν εκ νέου από διαδικασία πιστοποίησης, αλλά και να αποκτήσουν τη λογιστική ευθύνη που τους αναλογεί, και να έχουν συνευθύνη με τον αγρότη (για την αρτιότητα των δεδομένων). Σε ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Λιακούλη εάν «ακούει» ο αρμόδιος υπουργός Κ. Τσιάρας τις προτάσεις του, ο κ. Ζαλίδης είπε ότι και τα ακούει και τα ξέρει.

Σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλη για το εάν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, είπε ότι ως πολίτης θα μπορούσα να είχα απαντήσει και θετικά, (όμως) ως αντιπρόεδρος και ως ομότιμος καθηγητής, «η απάντησή μου στο κομμάτι αυτό είναι "υπάρχουν ευρήματα που επιβεβαιώνουν αστοχίες και πράγματα που δεν έχουν γίνει όπως θα έπρεπε"».

Εξάλλου, σε ερώτηση της βουλευτού του ΚΚΕ, Δ. Μανωλάκου «τι θα σημάνει μετά από αυτούς όλους τους ελέγχους, εάν δεν έχει πιστοποίηση ο ΟΠΕΚΕΠΕ;» απάντησε λακωνικά: «Στάση πληρωμών». Μήπως έχει ξεκινήσει ρώτησε, εν συνεχεία, η κα Μανωλάκου, με τον κ. Ζαλίδη να λέει: «Sudden death (σ.σ. ξαφνικός θάνατος), όπως το είπατε».