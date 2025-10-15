Kυβέρνηση: Η μάχη κατά της ακρίβειας και οι επιπτώσεις στο ράφι των supermarket

Το Μέγαρο Μαξίμου βάζει σε «πρώτο πλάνο» ξανά τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τα μείζονα προβλήματα, που οι πολίτες προτάσσουν στις δημοσκοπήσεις, με βασικότερο την ακρίβεια και την στέγαση.

Οι υψηλές τιμές, που αφορούν κατά κύριο λόγο το σούπερ μάρκετ, προκαλούν την μεγαλύτερη δυσφορία σε κοινωνικό επίπεδο, με τους πολίτες να χαρακτηρίζουν την ακρίβεια ως το σημαντικότερο θέμα, σε ποσοστό 55% , περίπου 20 μονάδες “μπροστά” από τα υπόλοιπα ζητήματα.

Ένα δεδομένο στις μετρήσεις της κοινής γνώμης, που παραμένει όλους τους τελευταίους μήνες και παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει έως σήμερα. Είναι σαφές ότι ζητούμενο δεν είναι πλέον η ανακοπή των ανατιμήσεων, αλλά η πτώση τιμών, που θα φανεί στο “μάτι” των καταναλωτών, σε κάθε επίσκεψή τους στην αγορά.

Προχωρώντας σε ένα ακόμη μέτρο, με αυτό ακριβώς τον στόχο, όχι μόνο τον περιορισμό των αυξήσεων, δηλαδή, αλλά και την πτώση των τιμών, το υπουργείο ανάπτυξης ανακοίνωσε τη μεσοσταθμική μείωση 8% από τις εταιρείες λιανεμπορίου και προμηθευτές σε πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις με στόχο τον υγιή ανταγωνισμό και την πίεση στην αγορά προς όφελος της κοινωνίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, τις επόμενες ημέρες ξεκινά η διαβούλευση για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Βασικός “μοχλός” για την κυβέρνηση παραμένει η υλοποίηση των μέτρων, που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και στοχεύουν στην ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών.

Τον Νοέμβριο αναμένεται να επιστραφεί για πρώτη φορά ένα ενοίκιο στους ενοικιαστές, τον Δεκέμβριο θα καταβληθεί το επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ ο Ιανουάριος είναι ο κομβικός μήνας για την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας, όπου, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, οι πολίτες θα δουν στις αποδοχές τους την σημασία των νέων φορολογικών μέτρων, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει χαρακτηρίσει ως την “καλύτερη απάντηση απέναντι στην ακρίβεια”.

Το 45% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της GPO και στην ερώτηση “ποιος ασκεί την πιο σοβαρή και αποτελεσματική αντιπολίτευση” απάντησαν “κανένας”, την ίδια ώρα, που οι μετρήσεις καταγράφουν έναν στους πέντε ψηφοφόρους να είναι αναποφάσιστος.

Τα στοιχεία αυτά ερμηνεύονται από πολλούς ως ένα βασικό “ατού” για την κυβέρνηση, που της δίνουν την δυνατότητα να κινηθεί περεταίρω και να δημιουργήσει συνθήκες για να συσπειρώσει το ανομοιογενές ακροατήριο, που την στήριξε στις εκλογές του 2023, θέτοντας στην αιχμή των προτεραιοτήτων της την επίλυση των προβλημάτων, που πηγάζουν από τις πληθωριστικές πιέσεις, ελλείψει πειστικής εναλλακτικής πρότασης.

Η εφαρμογή των οικονομικών μέτρων, που εξαγγέλθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον Ιανουάριο, είναι το κρίσιμο μέγεθος προς αυτή την κατεύθυνση, παράλληλα με τα στοιχεία εκείνα, που αποτυπώνουν την θετική πορεία και προοπτική της ελληνικής οικονομίας.

Σχεδόν ενάμιση χρόνο πριν την λήξη της θητείας της και την προσφυγή στις κάλπες, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τοποθετήσει στην άνοιξη του 2027, το Μέγαρο Μαξίμου “βλέπει” τις μετρήσεις της κοινής γνώμης να αποτυπώνουν μια εκτίμηση εκλογικής επιρροής, που πλέον κινείται πέριξ του 30%, ένα ποσοστό-καμπή για την συνέχεια. Αν, έστω και με αργούς ή “ακανόνιστους” ρυθμούς, όπως συμβαίνει έως τώρα, η κυβέρνηση κατορθώσει να συνεχίσει σε ανοδική πορεία, τότε θα μπορούσε να καταστεί εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας.

Αντιθέτως, ένα “πισωγύρισμα” σε ποσοστά, που θα την απομάκρυναν από αυτή τη δημοσκοπική δύναμη, πλησιάζοντας στο τέλος της τετραετίας, ουσιαστικά θα οδηγούσε αναγκαστικά σε αλλαγή στόχων και τακτικής. Για το κυβερνητικός επιτελείο αποτελεί βαθιά πεποίθηση ότι οι παρεμβάσεις, που οδηγούν σε βελτίωση της ζωής των πολιτών, θα είναι το συγκρίσιμο μέγεθος στις κάλπες και οι επόμενοι τρεις μήνες, οπότε θα εφαρμοστούν όλα όσα προαναγγέλθηκαν τον Σεπτέμβριο, θεωρείται καθοριστικό για την συνέχεια.