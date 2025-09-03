Γ. Παπαγεωργίου: Στόχος της χώρας μας είναι η αναστροφή του brain drain

Στην ανάγκη να επανέλθει στη χώρα μας η ελπίδα και η προοπτική της αναστροφής του brain drain, μετά τη μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας, αναφέρθηκε ο οικονομολόγος Γιάννης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής του Γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στο ETVAVIPE Studio, στη Θεσσαλονίκη.

Στην συνέντευξή του, ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε πως ένα από τα ζητήματα, στα οποία θα πρέπει να στραφεί η συζήτηση είναι για το πώς θα πρέπει να επιστρέψει «σήμερα η έμπνευση στα νέα παιδιά και τους ανθρώπους που εργάζονται τώρα». Θα πρέπει να τους ξανατονίσουμε πως επιστρέφει «αυτό που έλειπε από τη χώρα για 15-20 χρόνια με την κρίση που είχαμε για πολλά χρόνια. Και τι είναι αυτό; Είναι «η προοπτική» και «η ελπίδα».

«Πολλές φορές είχαμε ακούσει για το brain drain, καθώς πολλοί που είχαν πολύ καλές σπουδές, επιλέγουν να φύγουν. Λέγανε ωραία να μείνω στην Ελλάδα. Έχω σπουδάσει ένα αντικείμενο, Πολυτεχνείο για παράδειγμα. Δεν έχω να ασχοληθώ με κάτι εδώ. Δεν θέλω να κάνω ένα παρεμφερές επάγγελμα, να ασχοληθώ κάπου αλλού. Άρα, προτιμώ να φύγω έξω, γιατί εκεί υπάρχει προοπτική και ας είναι δύσκολα και χρειάζεται να περιμένω κάποια χρόνια. Αλλά είναι σίγουρο ότι εκεί υπάρχει μια σειρά και εφόσον δουλέψεις και είσαι ικανός, αξιολογείσαι και προοδεύεις. Αυτό ακριβώς το μοντέλο ερχόμαστε τώρα το 2025 και λέμε ότι μετά από τα χρόνια διακυβέρνησης από το ‘19 μέχρι σήμερα, προσπαθούμε να φέρουμε κι έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε τις βάσεις για να δούμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον», τόνισε ο κ. Παπαγεωργίου.

Όσον αφορά τα δικαιώματα στην εργασία, ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε πως «το να βγαίνει κάποιος και να ζητάει δικαιώματα είναι θεμιτό, για να τα αποκτήσει όμως, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, χρειάζεται, πρωτίστως, να ανοίξουν πολλές θέσεις εργασίας. Γιατί μόνο όταν υπάρχουν πολλές θέσεις ο εργαζόμενος θα έχει επιλογή να πει “εδώ δε μου φέρονται καλά, εδώ δεν έχω προοπτική εξέλιξης. Μπορώ να πάω στην άλλη εταιρία που ανοίγει. Με έχουν ζητήσει γιατί έχω αξία και είμαι καλός σε κάτι άλλο”. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάμε άμεσα δικαιώματα στην εργασία».

Αναφορικά με το εάν υπάρχει προγραμματισμός για να διαπιστώνεται ποιες και πόσες ειδικευμένες θέσεις εργασίες χρειαζόμαστε στην Ελλάδα, ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε πως:

«Υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Έχει αρχίσει από θεσμούς, φορείς και κάποιους συνδέσμους- επιμελητήρια να δημιουργείται μια εκστρατεία, κυρίως εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μια περιοχή, στην οποία πλέον προχωράμε στο να γίνουμε ένας κόμβος (hub) καινοτομίας και τεχνολογίας».

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε 3 από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας εδώ, το Διεθνές, το Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, […] μπαίνουν πλέον και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία και θα κρατήσουν νέους που θα είχαν επιλέξει να φύγουν στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα τώρα να μείνουν εδώ, […] θα αποτελέσει και πόλο προσέλκυσης νέων από το εξωτερικό, οι οποίοι θα θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Γιατί είναι μια πολύ όμορφη χώρα, γιατί προσφέρει προοπτικές, γιατί αρχίζει και βάζει βάσεις, βγάζει σταθερότητα και αυτό φαίνεται προς τα έξω», επισήμανε ο κ. Παπαγεωργίου.

Αναφορικά με την τροχοπέδη της ακρίβειας, ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε:

«Τώρα να πάμε στο άλλο το ερώτημα, το δύσκολο. Υπάρχει ακρίβεια; Υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα στα ενοίκια, στα σπίτια και έχουν γίνει, σε σχέση με πριν 10- 15 χρόνια, διπλάσια και τριπλάσια. Ναι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όποια χώρα αναπτύσσεται και στις πόλεις της. Δεν σημαίνει όμως ότι το δεχόμαστε και σταματάμε».



Συνεχίζοντας, ο κ. Παπαγεωργίου είπε:



«Πρέπει να βρεθούν λύσεις τώρα. Πρέπει να βρεθεί η λύση όπου αυτά τα ενοίκια θα μειωθούν. Υπάρχουν δύο επιλογές. Από τη μία προσπαθείς άμεσα να ενισχύσεις με αυτό το μέτρο που είδαμε ότι έχει εξαγγείλει ο πρωθυπουργός για το “Σπίτι μου 1 και 2”, που ξεκινάει από τέλη Οκτωβρίου-Νοέμβριο. Και το άλλο είναι πώς θα ανοίξουμε περισσότερα σπίτια στην αγορά γιατί αυτό εξαρτάται από την προσφορά και τη ζήτηση, δηλ. εάν έχουμε περισσότερα σπίτια τα οποία διατίθενται -μπήκαν εδώ και οι αυστηρότεροι περιορισμοί για τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις, δόθηκαν κίνητρα και στους ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά σπίτια, για να τα ανοίξουν. Αυτό πρέπει να το κάνουμε άμεσα, έτσι ώστε αυτά τα δύο να έρθουν μαζί, να ενωθούν και να δούμε γρήγορα αποτελέσματα, με γνώμονα να υπάρχει ισορροπία και να αντέχουν τα δημοσιονομικά της χώρας».

Όσον αφορά στο να διατεθούν στο πρόγραμμα τούτο κι ακίνητα του Δημοσίου, ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε πως «είναι κάτι που μελετάται κι εξετάζεται κι αναμένουμε να δούμε εάν θα έχει αποτελέσματα».

Σχετικά με την τοξικότητα και την παραπληροφόρηση για μία σειρά ζητήματα, όπως επί παραδείγματι το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε πως αυτή «ωφελεί μόνο τα κόμματα που την δημιουργούν» και «πρέπει η κοινωνία να ενημερώνεται, να διαβάζει και να καταλαβαίνει τι γίνεται. Δυστυχώς, λόγω έλλειψης χρόνου όλοι πλέον μένουν στον τίτλο μιας είδησης και δεν μπαίνουν από κάτω για να διαβάσουν τι ακριβώς λέει και επεξηγεί. [Γιατί] και πριν επιτρέπονταν οι δεκατρείς ώρες. Το μόνο που έγινε σε μια διόρθωση […] -γιατί μπορεί να δουλεύει 13 ώρες αλλά σε άλλο εργοδότη- έρχεται αυτή η διόρθωση και λέει ότι μπορεί να επιτρέπεται με τις ίδιες ακριβώς ώρες που λέει η νομοθεσία για όλο το χρόνο, για ίδιες τις ώρες [μπορεί να δουλεύει], στον ίδιο εργοδότη. Εφόσον το θέλουν».

Αναφερόμενος στο κόστος μετακίνησης για τον εργαζόμενο και σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε πως «είναι και αυτός ένας παράγοντας μέσα στην εξίσωση βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη για μια πιο βιώσιμη πόλη. Γιατί αυτά τα δύο πράγματα παίζουν ρόλο στις επιχειρήσεις. Ένας επιχειρηματίας, μία επένδυση θέλει να χτίσει μια πόλη όπου και εργαζόμενος θα μπορεί εύκολα να προσεγγίσει την περιοχή όπου κάνει την επένδυση, διότι αλλιώς ο επιχειρηματίας δεν θα μπορεί να βρίσκει εύκολα εργαζόμενους ή θα πρέπει να αναθεωρήσει τα κόστη».

Όπως πρόσθεσε ο ίδιος η Θεσσαλονίκη στον τομέα αυτό «ανεβαίνει. Φεύγουμε από τα λόγια. Φεύγουμε από τις λίστες με τις υποσχέσεις και ανεβαίνει σε υποδομές και μεταφορές». Και τόνισε: «Πώς τις αλλάζουμε; Καινούργια λεωφορεία, γρήγορα δρομολόγια χωρίς αναμονή και μετρό, της πρώτης βασικής γραμμής. Μέχρι το πρώτο τρίμηνο του ‘26 θα δούμε ότι θα παραδοθεί και η Καλαμαριά. 'Αρα αρχίζουμε και ενώνουμε το συγκοινωνιακό χάρτη, λεωφορεία και μετρό».

«Τι έμενε να δούμε για τη δυτική Θεσσαλονίκη; Τι εξήγγειλε ο υπουργός Μεταφορών κ. Κυρανάκης; Κάτι το οποίο ενδιαφερόταν πάρα πολύ και πρωθυπουργός γιατί ήταν κάτι που διεκδικούσε η πόλη, ο δυτικός προαστιακός που βλέπουμε ότι πάει να ολοκληρωθεί προς το τέλος του ‘28. Αλλά μέχρι τότε γιατί ο κόσμος δεν αντέχει να περιμένει πλέον και υπάρχει δυσπιστία. Είπαμε να ξεκινήσει το πρώτο δρομολόγιο από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό μέχρι τη Βιομηχανική Περιοχή. Θα υπάρχει ανά μισή ώρα δρομολόγιο για να εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές, κάτι το οποίο λείπει και αν σκεφτείτε λίγο τη Θεσσαλονίκη, δηλ. το χάρτη από την Καλαμαριά […] Αυτό το περιμένουμε μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όπως τόνισε ο κ. Παπαγεωργίου «μείναμε αρκετά χρόνια πίσω λόγω όλων αυτών των ιδεοληψιών που είχαμε να εξηγούμε και να παλεύουμε. Το να πει ένα πανεπιστήμιο δημόσιο ότι θα συνεργαστεί με μία εταιρεία ιδιωτικού τομέα για να κάνουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα ή να συνεργαστεί ένα τμήμα για να πάρει φοιτητές, ήταν κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργούσε μέσα μέχρι και καταλήψεις και να κλείσει όλο το πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε πού είμαστε τώρα που λέμε ότι πλέον μπαίνουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, έχουμε δώσει Θεσσαλονίκη το και το θα συνδεθεί με τη Βιομηχανική Περιοχή, έχουμε και το λιμάνι. Είναι δομές αναπτυξιακές, οι οποίες θα δημιουργήσουν ανάπτυξη, θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη πίτα.

Θα δούμε τα αποτελέσματα αυτά στο ΑΕΠ γιατί θα έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή και περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτό που θέλω να πω, ένα σύντομο μήνυμα, είναι ότι πρέπει να φύγουμε από τις πολλές υποσχέσεις. Είναι κάτι που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Να δουν πλέον οι πολίτες όλα αυτά εδώ τα έργα να γίνονται, να τα χρησιμοποιούν, την ανεργία η οποία πέφτει και παράλληλα τον κατώτατο μισθό που υποσχεθήκαμε ότι θα ανέβη και ανέβηκε και θα ανέβει περισσότερο».

Όπως επεσήμανε ο κ. Παπαγεωργίου:



«Οι θέσεις εργασίας που θα ανοίγουν είναι ποιοτικές και θα προσελκύσουμε επενδύσεις από έξω, κάτι το οποίο βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει και γίνεται -αλλά αν δεν υπάρχει σταθερότητα στη χώρα δεν θα συνεχίσει. Γιατί το λέω και σε φίλους μου, ότι εάν υπάρχει ένα ποσό που κάποιος θέλει να επενδύσει σε ποια χώρα θα πάει; Θέλει ασφάλεια και σταθερότητα. Θέλει φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην επένδυση για να μπορεί “να βγει”. Θέλει εργατικό προσωπικό, μορφωμένο, εξειδικευμένο και εμείς μπορούμε όλο αυτό εδώ να το προσφέρουμε. Γιατί ενώνουμε αυτή τη στιγμή και τις σχολές από τη ΔΕΠΑ και τα Πανεπιστήμια, τα δημόσια και τα ιδιωτικά και μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ολόκληρο σχέδιο, έτσι ώστε η εργασία, η παραγωγή του παραγωγικού μοντέλου να αλλάξει, να είναι στο προσκήνιο και να αναπτυχθεί η χώρα με τις δομές που έχει και ελπίζω να έχουμε πολλές».

Ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε πως παράλληλα δίνεται από το υπουργείο Οικονομικών μία μάχη «για να μειωθούν περισσότερο οι άμεσοι φόροι για να δουν οι πολίτες στην τσέπη τους πλέον αυτό που λέμε ότι η οικονομία πάει καλά […] Η προτεραιότητα και η κατεύθυνση αυτής της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δημιουργούμε σταθερότητα. Βλέπουμε τις αναβαθμίσεις που έχουμε πάρει από τους οίκους αξιολόγησης. Είναι κάτι όμως αυτό το οποίο δεν είναι απτό. Γιατί ο πολίτης ακούει ότι η οικονομία πάει καλά, αλλά αισθάνεται πως στην τσέπη του είναι χειρότερα. Για να έρθει και να μετακινηθεί όλος αυτός ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται, θέλει ένα χρονικό διάστημα».

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε πως «κυρίως η έμφαση θα είναι στους άμεσους φόρους». «Αυτό το τονίζω», δήλωσε» γιατί «όταν μειώνεις έμμεσους φόρους -όπως είδαμε σε άλλες χώρες- για παράδειγμα η τιμή του καφέ στην Ισπανία όπου μειώθηκε ο ΦΠΑ, αλλά αυξήθηκε η τιμή του καφέ, γιατί υπάρχουν πολλοί ενδιάμεσοι. Ενώ στους άμεσους φόρους έχει να κάνει και με την τσέπη του πολίτη […] Αυτή είναι η κατεύθυνση που χρειάζεται η χώρα».

«Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν είναι όλα άσχημα και όλα μαύρα, όπως γίνεται στο διεθνές περιβάλλον. Η χώρα μας έχει σταθεροποιηθεί. Πλέον μιλάμε με άλλο πρόσωπο στο εξωτερικό. Είχαμε φτάσει να είμαστε ουραγός σε αυτό το κομμάτι των νησιών μας. Ενισχυόμαστε αμυντικά και αυτό παίζει ρόλο στην ασφάλεια, στις επενδύσεις […] Προφανώς υπάρχουν δυσκολίες. Μαγικό ραβδί δεν υπάρχει, αλλά με σωστή στρατηγική, με σωστό σχεδιασμό και με αισιοδοξία, σκληρή δουλειά πιστεύω θα καταφέρουμε», τόνισε ο κ. Παπαγεωργίου.

Ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε πως το Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είναι ανοικτό σε όλους: «Αυτός είναι σκοπός, να είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, γιατί έτσι πορεύεται ο πρωθυπουργός, άρα κι εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Πρέπει να ξέρουμε από μέσα την κοινωνία, τι αντιμετωπίζει. Αν δεν την ξέρεις από μέσα πώς μπορείς να προγραμματίσεις αυτό που πρέπει και να κάνεις πολιτικές με τη βάση; Να καθόμαστε σε ένα τραπέζι και να λέμε τι ωραία, τι καλά; Δεν πρέπει να ακούμε τους προβληματισμούς; Η πολιτική βγαίνει μέσα από την κοινωνία».