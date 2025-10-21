Γ. Μυλωνάκης: Τα δημοσιεύματα του Documento αποτελούν «αυτοεκπληρούμενη δημοσιογραφία»

Στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται δημοσιεύματα του Documento που μιλούν για έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον κ. Μυλωνάκη μετά από μηνυτήρια αναφορά της εφημερίδας και του εκδότη της.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, έκανε λόγο για «αυτοεκπληρούμενη δημοσιογραφία» απαντώντας στη Βουλή στην κα. Κωνταντοπούλου. Είπε χαρακτηριστικά:

«Υποβάλει κάποιος μηνυτήρια αναφορά σε έναν υπουργό που στηρίζεται σε ανυπόστατα δημοσιεύματα χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο. Γράφει μετά ότι ο Υπουργός ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με πανηγυρικά πρωτοσέλιδα. Η δικογραφία υποχρεωτικά λόγω της μηνυτήριας αναφοράς σχηματίζεται και έρχεται αμελλητί στη Βουλή με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος. Μετά πανηγυρίζει ο εκδότης και όσοι κρύβονται πίσω από αυτόν ότι ο υπουργός δήθεν ελέγχεται. Αυτό κ. Κωνσταντοπούλου, λέγεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία ή μάλλον καλύτερα αυτοεκπληρούμενη δημοσιογραφία».

Τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος φαίνεται να γνωρίζει το Documento, καθώς σε πρόσφατο δημοσίευμα της ιστοσελίδας με τίτλο «Ξέρετε πώς πάει μια δικογραφία στη Βουλή κ. Μαρινάκη», αναφέρει ότι «όταν μια δικογραφία η μήνυση αφορά υπουργό αυτή διαβιβάζεται αμελλητί στη Βουλή, η οποία αναλαμβάνει ρόλο εισαγγελικής αρχής.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όταν μία δικογραφία ή μήνυση ιδιώτη εμπειρία ένα όνομα υπουργού και αφορά την άσκηση των καθηκόντων του (και όχι προσωπική διαφορά) τότε πρέπει να διαβιβαστεί στη Βουλή χωρίς να γίνει οποιαδήποτε αξιολόγηση στοιχείων και με απόφαση της Βουλής να επιτρέψει στις δικαστικές αρχές να προχωρήσουν στη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών».

Ο κ. Βαξεβάνης σε συνέχεια των δημοσιευμάτων του Documento ανήρτησε χθες το βράδυ στο X: «Στενεύει ο κλοιός γύρω από τον Γιώργο Μυλωνάκη. Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ», επισυνάπτοντας ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το ίδιο θέμα, της «αυτοεκπληρούμενης δημοσιογραφίας» όπως την ονομάζει ο κ. Μυλωνάκης.

Και μπορεί σήμερα η κα. Κωνσταντοπούλου να φαίνεται πως υιοθετεί τα δημοσιεύματα της εφημερίδας Documento, όμως η ίδια ήταν που στις 18 Ιανουαρίου 2022 είχε αναφέρει σε συνέντευξή της στο Action 24: «Τον κ. Βαξεβάνη τον υπερασπίστηκα το 2012 όταν του ασκήθηκε δίωξη για τη λίστα Λαγκάρντ. Τελικά όμως μετατράπηκε από δημοσιογράφος και ανεξάρτητος εκδότης όπως φαινόταν σε πλήρως εξαρτημένο εκδοτικό μηχανισμό που υποστήριζε την κυβέρνηση…» και συνέχισε λέγοντας: «με τρόπο έξω από τα όρια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και του κοινωνικός ανεκτού».

Σε αυτό το φόντο ο κ. Μυλωνάκης απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου υπενθυμίζει την σκευωρία της Novartis, τονίζοντας πως «ένα οικονομικό σκάνδαλο που κάποιοι το μετέτρεψαν σε πολιτική σαπουνόπερα για μικροπολιτικά οφέλη. Και τώρα μετά την καταδίκη των κουκουλοφόρων ψευδομαρτύρων ο ενορχηστρωτές σιωπούν εκκωφαντικά».

Μάλιστα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λέει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου:

«Τώρα κάνετε τα ακριβώς αντίθετα. Το ερώτημα είναι κ. Κωνσταντοπούλου γιατί αυτή η μεταστροφή; Τώρα αγκαλιάζετε δημοσιεύματα των ίδιων πρωταγωνιστών με χειρότερα χαρακτηριστικά από αυτά που τότε καταγγέλλατε», προσθέτοντας: «και όχι μόνο τα υιοθετείτε αλλά προαναγγέλλεται και μηνυτήριες αναφορές εναντίον μου, που όλως τυχαίως καταθέτουν μερικές μέρες αργότερα αυτοί που τότε καταγγέλλατε. Θα έλεγε κανείς ότι μιλάμε για στρατευμένα δημοσιεύματα που υπηρετούν τη λογική του «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει».