Γ. Μυλωνάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλα στο φως, απλά και ξεκάθαρα

«Σήμερα γίναμε μάρτυρες για ακόμη μια φορά της γνωστής προσπάθειας της αντιπολίτευσης να διαστρεβλωθεί η αλήθεια», αναφέρει σε ανάρτησή του στο X, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης αναφορικά με την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενώ προσθέτει: «Όλα στο φως λοιπόν. Απλά και ξεκάθαρα. Αξίζει να ακούσετε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης».

Σήμερα γίναμε μάρτυρες για ακόμη μια φορά της γνωστής προσπάθειας της αντιπολίτευσης να διαστρεβλωθεί η αλήθεια.

Όλα στο φως λοιπόν.

Απλά και ξεκάθαρα.

Αξίζει να ακούσετε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της @neademokratia @mvlazaridis pic.twitter.com/wAPG86GAaZ — George Mylonakis (@georgemilon) September 24, 2025

Σημειώνεται πως μετά την πρώτη ημέρα εξέτασης μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης δήλωσε: «Η αλήθεια έχει αρχίσει να λάμπει».