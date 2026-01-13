Γ. Μπρατάκος: Συνεργασία θεσμών και κοινό όραμα για την ανάπτυξη της Αττικής - Συνάντηση με Ν. Χαρδαλιά

Τη σημασία της συνεργασίας, του συντονισμού και του κοινού οράματος μεταξύ των θεσμών για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, μετά τη συνάντησή του με τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μπρατάκος αναφέρει:

«Η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας προϋποθέτει συνεργασία, συντονισμό και κοινό όραμα μεταξύ των θεσμών.

Στη συνάντησή μου με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, συζητήσαμε για το πώς η Αθήνα και συνολικά η Αττική, μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητές τους, ώστε να στηρίξουν την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις επενδύσεις. Η επιχειρηματικότητα στην Αθήνα είναι ζωντανή και πολυεπίπεδη: από τις μικρές επιχειρήσεις της γειτονιάς μέχρι τις δυναμικές εταιρείες και τις νέες ιδέες που γεννιούνται καθημερινά στην πόλη.

Παράλληλα, ο τουρισμός αποτελεί ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα, καθώς η Αθήνα είναι ένας προορισμός με ζωή και κίνηση όλο τον χρόνο, που στηρίζει την τοπική οικονομία και δημιουργεί ευκαιρίες για πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Το ΕΒΕΑ παραμένει σταθερός συνομιλητής της Περιφέρειας, με στόχο ένα δυναμικό, εξωστρεφές και ανθεκτικό επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιουργεί αξία, θέσεις εργασίας και προοπτική για όλους».