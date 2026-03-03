Γ. Λοβέρδος: Τουλάχιστον 1.500 οι αιτήσεις επιστροφής από τα ΗΑΕ στην Ελλάδα

Για την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Hνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λόγω του πολέμου, μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Ο κ. Λοβέρδος διευκρίνισε ότι γίνονται κάποιες πτήσεις από το Ομάν, ενώ δεν εκτελούνται από το Κατάρ και το Ντουμπάι.

Τόνισε ακόμη ότι η χώρα μας έχει εκπονήσει σχέδιο επαναπατρισμού, Ελλήνων πολιτών, εφόσον ανοίξει ο εναέριος χώρος και την ίδια ώρα, κάλεσε τους πολίτες «να σεβαστούν τις οδηγίες των χωρών όπου βρίσκονται».

Ο υφυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα.

