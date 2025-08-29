Γ. Λοβέρδος από την Κύπρο: Η επίλυση του Κυπριακού παραμένει ύψιστη εθνική προτεραιότητα για την Ελλάδα

Την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Κύπρο πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, κατά το διάστημα 26 - 28 Αυγούστου 2025, προκειμένου να μετάσχει στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων Διασποράς, στην εναρκτήρια τελετή του οποίου απηύθυνε χαιρετισμό.

Κατά την παραμονή του στη Λευκωσία, ο υφυπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, κ.κ. Γεώργιο, και την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κα Αννίτα Δημητρίου. Επίσης, συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, δρα Κωνσταντίνο Κόμπο.

Στο πλαίσιο του χαιρετισμού του στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων Διασποράς, ο κ. Λοβέρδος υπογράμμισε ότι, φέτος, συμπληρώθηκαν 51 χρόνια από την τουρκική εισβολή του 1974, η οποία, παραβιάζοντας κατάφωρα κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή περίπου του ενός τρίτου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημείωσε επίσης, ότι για την Ελλάδα η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Κύπρου παραμένει ύψιστη εθνική προτεραιότητα. Υπογράμμισε δε, ότι σε πλήρη συμπόρευση με την Κυπριακή Δημοκρατία, «παραμένουμε δεσμευμένοι στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Ανέφερε ακόμη ότι η συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου στα θέματα Αποδήμων αποτελεί μία μόνο πτυχή της διαρκούς αναβάθμισης της διμερούς συνεργασίας, η οποία γίνεται πλέον αισθητή σε όλους τους τομείς, όπως αυτό αποδεικνύεται και από τη θεσμοθετημένη ετήσια Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας - Κύπρου, η οποία, φέτος, θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα.

Κατά την παραμονή του στην Κύπρο, ο κ. Λοβέρδος επισκέφθηκε το Στρατιωτικό Κοιμητήριο του «Τύμβου της Μακεδονίτισσας», τα «Φυλακισμένα Μνήματα» και το Στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ «Αντιστράτηγος Σ. Σταυριανάκος» στη Μαλούντα, όπου κατέθεσε στεφάνια.

Συναντήθηκε, τέλος, με εκπροσώπους πολιτών από την Ελλάδα που διαμένουν στην Κύπρο.