Γ. Κώτσηρας: Άμεσα τα οφέλη του Προϋπολογισμού στην καθημερινότητα των πολιτών

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέδειξε σε στοίχημα της επόμενης χρονιάς τη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και τη δίκαιη διάχυση του οφέλους στην κοινωνία αλλά και τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με περισσότερη εξωστρέφεια και επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

«Η δημοσιονομική και η πολιτική σταθερότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η εμπειρία της χώρας μας, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών κρατών, δείχνει ότι όταν διαταράσσεται η οικονομική ισορροπία, ενισχύεται ο λαϊκισμός και ανοίγει ο δρόμος για επικίνδυνες πολιτικές περιπέτειες», τόνισε ο κ. Κώτσηρας.

Αναλυτικά η συνέντευξή του:

Ο Προϋπολογισμός του 2026 είναι ο προτελευταίος αυτής της τετραετίας. Ποια στοιχεία του επιβεβαιώνουν την θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και ποια είναι εκείνα που επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προαναγγέλλει περαιτέρω ενίσχυση των πολιτών την επόμενη χρονιά;

Ο Προϋπολογισμός του 2026, που ψηφίστηκε προ ημερών από την Ολομέλεια της Βουλής, αποτυπώνει ξεκάθαρα τη σταθερά ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η χώρα μας αναπτύσσεται με ταχύτερο ρυθμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με προβλεπόμενη ανάπτυξη 2,4% το 2026. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί σε 2,8%, ενώ το δημόσιο χρέος συνεχίζει να αποκλιμακώνεται και θα υποχωρήσει στο 138,2% του ΑΕΠ, μειωμένο κατά 45 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019.

Την ίδια στιγμή, η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί στο 8,6%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, με περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας να έχουν ήδη δημιουργηθεί. Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019 και προβλέπεται να αυξηθούν κατά 10,2% το 2026 — το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Οι εξαιρετικές αυτές επιδόσεις επιβεβαιώνουν ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται αποδίδουν και μας επιτρέπουν να επιστρέφουμε μέρισμα ανάπτυξης στην κοινωνία: με μειώσεις φόρων, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ενίσχυση κοινωνικών δαπανών και μόνιμα μέτρα στήριξης, όπως η επιστροφή ενός ενοικίου και η ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους κάθε Νοέμβριο.

Έχει αναδείξει και ο Πρωθυπουργός πολλές φορές το γεγονός ότι μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης οδεύουν σε περικοπές, την ώρα που η Ελλάδα έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να προχωρά για παράδειγμα σε φοροελαφρύνσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον Προϋπολογισμό του 2026 και υπάρχουν σημεία που σας προκαλούν προβληματισμό;

Πράγματι, σε μια περίοδο που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες οδεύουν σε περικοπές, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να μειώνει φόρους και να ενισχύει με μόνιμο τρόπο τα εισοδήματα των πολιτών, χωρίς να διακινδυνεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της συνετής πολιτικής και των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζουμε από το 2019, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την τελευταία εξαετία έχουμε μειώσει συνολικά 83 φόρους. Με τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, που θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του έτους, αναμορφώνουμε την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, με έμφαση στους νέους και στις οικογένειες με παιδιά. Ο φόρος για τους νέους εργαζόμενους έως 25 ετών ουσιαστικά μηδενίζεται και για τους νέους έως 30 ετών μειώνεται δραστικά. Για πρώτη φορά, συνδέεται η μείωση του φόρου με τον αριθμό των τέκνων, έτσι ώστε όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών τόσο να μειώνονται τα φορολογικά βάρη για μια οικογένεια.

Παράλληλα, προβλέπονται στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις για τη στήριξη της περιφέρειας και φορολογικά κίνητρα για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Όσο βελτιώνεται η οικονομία μας, τόσο θα αυξάνονται οι δυνατότητες στήριξης των πολιτών.

Ασφαλώς, δεν υπάρχει εφησυχασμός. Το διεθνές περιβάλλον παραμένει ασταθές, με γεωπολιτικές εντάσεις, πληθωριστικές πιέσεις και κινδύνους για την ευρωπαϊκή οικονομία. Γι’ αυτό και κάθε μέτρο σχεδιάζεται με απόλυτο σεβασμό στη δημοσιονομική ισορροπία. Φέραμε έναν μελετημένο και ρεαλιστικό προϋπολογισμό, που δεν επαναλαμβάνει λάθη του παρελθόντος.

Σε οικονομικό επίπεδο, ποιο είναι το «στοίχημα» της επόμενης χρονιάς;

Το 2026 θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με εντατικούς ρυθμούς για τη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και τη δίκαιη διάχυση του οφέλους στην κοινωνία. Κεντρικοί πυλώνες αυτής της προσπάθειας είναι η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η πλήρης αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ.

Σε επίπεδο φορολογικής πολιτικής, δίνουμε έμφαση στη στήριξη της οικονομίας και του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών μέσω της μείωσης φόρων, στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης και στην αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Το βασικό στοίχημα για το 2026, αλλά και για τα επόμενα χρόνια, είναι η πλήρης μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με περισσότερη εξωστρέφεια και επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα εγγυάται την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Το 2026 είναι μια χρονιά κομβικής σημασίας, για να εδραιώσουμε όσα έχουμε πετύχει και να θέσουμε στέρεες βάσεις για την επόμενη δεκαετία.

Μπορεί οι διεθνείς εξελίξεις να επηρεάσουν και σε ποιο βαθμό την ελληνική οικονομία τους επόμενους μήνες; Εκτιμάτε ότι υπάρχουν λόγοι ανησυχίας;

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε σαφώς καλύτερη θέση από ό,τι στο παρελθόν. Η αποκλιμάκωση του χρέους, η αύξηση των επενδύσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προστατεύουν την οικονομία απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς. Παρακολουθούμε πάντα με προσοχή τις διεθνείς εξελίξεις που χαρακτηρίζονται συχνά από γεωπολιτική αστάθεια, εμπορικές αναταράξεις, ενεργειακές προκλήσεις, οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα.

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, η εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup είναι εξαιρετικά ευνοϊκή. Όχι μόνο ως κορυφαία εθνική επιτυχία και έμπρακτη αναγνώριση της αξιοπιστίας που απολαμβάνει πλέον η Ελλάδα διεθνώς, αλλά και διότι θα ενδυναμώσει τον ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων και θα ενισχύσει την κοινή προσπάθεια για μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική στο διεθνές περιβάλλον.

Οι πολίτες τι πρέπει να αναμένουν την επόμενη χρονιά;

Το 2026 προβλέπεται να είναι μια καλή χρονιά για την οικονομία, με άμεσα και χειροπιαστά οφέλη στην καθημερινότητα των πολιτών. Ενδεικτικά, από τον Ιανουάριο αυξάνονται οι καθαρές αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων, με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας και με τη μείωση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα λάβουν αυξήσεις στο μισθό τους, αναδρομικά από τον Οκτώβριο. Παράλληλα, μειώνεται ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου και καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης για περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τον Μάρτιο, θα δουν μείωση του ΕΝΦΙΑ περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες σε χωριά, ενώ μικρότερη θα είναι και η φορολογική επιβάρυνση για σχεδόν 500.000 πολίτες λόγω της μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης. Τον Απρίλιο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, συμπαρασύροντας σειρά επιδομάτων, και θα δοθούν οριζόντιες αυξήσεις σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Τον Νοέμβριο θα καταβληθούν και πάλι η επιστροφή ενός ενοικίου και η ενίσχυση των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και άτομα με αναπηρία. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα διαπιστώσουν τη σημαντική μείωση φόρου που φέρνει η φορολογική μεταρρύθμιση στις φορολογικές τους δηλώσεις για το έτος 2026. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την αύξηση των δαπανών για την υγεία, την παιδεία, την πολιτική προστασία και τις επιπλέον παρεμβάσεις μας για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, θα έχουν ουσιαστική θετική επίδραση στο σύνολο της κοινωνίας.

Η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί για την κυβέρνηση μια πάγια δέσμευση. Με δεδομένο ότι το 2027 είναι χρονιά εκλογών, πόσο συνδεδεμένη είναι τελικά η δημοσιονομική με την πολιτική σταθερότητα;

Η δημοσιονομική και η πολιτική σταθερότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η εμπειρία της χώρας μας, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών κρατών, δείχνει ότι όταν διαταράσσεται η οικονομική ισορροπία, ενισχύεται ο λαϊκισμός και ανοίγει ο δρόμος για επικίνδυνες πολιτικές περιπέτειες.

Για εμάς, η δημοσιονομική σταθερότητα είναι πράξη ευθύνης απέναντι στους πολίτες και τις επόμενες γενιές. Είναι το θεμέλιο της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Από την άλλη πλευρά, η πολιτική σταθερότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση οικονομικής ευημερίας, δημιουργεί ασφάλεια, προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη- όροι απαραίτητοι για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διασφάλιση της ανάπτυξης μακροπρόθεσμα. Γι’ αυτό και στις εκλογές του 2027 θα ζητήσουμε την ανανέωση της λαϊκής εντολής με στόχο την αυτοδυναμία.

Η Ελλάδα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν την πολιτική αστάθεια, τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό και τις ψευδαισθήσεις των εύκολων λύσεων. Σήμερα, έχουμε τη γνώση και την εμπειρία να μην επαναλάβουμε αυτά τα λάθη. Αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη κατάκτηση και εγγύηση για το μέλλον.