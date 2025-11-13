Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

«Τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν διαχρονικά. Και πριν και μετά, η έλλειψη ελέγχων χαρτογραφικού υπόβαθρου, ο μη έλεγχος -ειδικά των αιγοπροβάτων- αλλά και οι μη διασταυρωτικοί έλεγχοι για διπλές πληρωμές και έλεγχοι εποπτείας φορέων, στους οποίους αναθέτει έργο ο Οργανισμός μας οδήγησαν στη διαδικασία ενός δεύτερου Action Plan υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Αυτό ανέφερε στην Εξεταστική Επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γιώργος Κέντρος, πρώην Αντιπρόεδρος του Οργανισμού από το 2016 μέχρι το 2019 και αργότερα διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου.

«Όντως όλα αυτά τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία ήταν διαχρονικά -και πριν και μετά και δεν ήταν μόνο στην περίοδο που ήμουν εγώ Αντιπρόεδρος- ήταν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε δυνατότητες να διασταυρώνει στοιχεία με άλλες βάσεις», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κέντρος απαντώντας σε σχετική ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη.

Όπως είπε, «τις δημόσιες εκτάσεις τις πήρε ο ΟΠΕΚΕΠΕ πέρσι και μέχρι τότε ο Οργανισμός δεν είχε δημόσιες εκτάσεις», ενώ υπεραμύνθηκε των προσπαθειών που κατέβαλλαν οι εργαζόμενοι του, τονίζοντας ότι «οι έλεγχοι που έκαναν έχουν αποφέρει περίπου 300 εκ ευρώ».

«Το «attact» άρχισε να δουλεύει μετά το 2018. Πιο πριν ήταν σε χαρτιά οι απαιτήσεις. Φανταστείτε 650 αιτήσεις με ένα καρό χαρτιά από πίσω, συμβόλαια, ενοικιαστήρια, ποιος θα προλάβει να τα ελέγξει.

Ο Οργανισμός είχε δυστυχώς σχεδιαστεί για 1700 υπαλλήλους και ήταν 650 στις καλές μέρες, ενώ πριν το μνημόνιο μπορούσαμε να παίρνουμε και 800 εποχικούς για να κάνουν ελέγχους.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ότι έχει κάνει τόσα χρόνια, το έκανε με το φιλότιμο των υπαλλήλων του. Οι προσπάθειες που κατέβαλαν με τους ελέγχους έχουν αποφέρει περίπου 145 εκ ευρώ (κατασταλτικά, κυρώσεις σε παραγωγούς) από το 2015-2024 και άλλα 157 εκ ευρώ αχρεωστήτως καταβληθέντα από ελέγχους που γίνανε εκ των υστέρων, δηλαδή πάνω από 300 εκ συνολικά», είπε ο μάρτυρας.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Μακάριου σχετικά με το πρόβλημα των βοσκότοπων και την τεχνική λύση, ο κ. Κέντρος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Από το 2006 μέχρι το 2009, στην πρώτη αναθεώρηση, όταν τα δικαιώματα των ζώων ήταν κατά κεφαλή, έγιναν οι ενώσεις που παίρνανε τις αιτήσεις, μοίραζαν τα βοσκοτόπια σύμφωνα με τις εγκαταστάσεις των δήμων. Όμως οι κοινοτικοί, διαπίστωσαν ότι αυτά ήταν δάση μη επιλέξιμα, οπότε πήγαμε σε άλλο Action Plan, το 2012-2014, το οποίο μας οδήγησε τελικά στην τεχνική λύση γιατί τα 2,5 εκ εκτάρια βοσκότοπων τα κάναμε 1,4 εκ.

Έτσι, καταλήξαμε με αυτό το Action Plan στην τεχνική λύση. Μάλιστα ο κ. Καρασμάνης που ήταν τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, για να μην χάσουν τις επιδοτήσεις του 2013 οι αγρότες, έβγαλε μια υπουργική απόφαση, που ουσιαστικά τους απήλλαξε από ποινές για τα μη επιλέξιμα δάση που είχαν δοθεί σαν βοσκότοποι. Ήταν άδικο για τους παραγωγούς γιατί αυτοί δεν είχαν καμία ευθύνη».

Απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ειδικότερα για την τεχνική λύση, έκανε λόγο για μία «καθαρά τεχνική διαδικασία για να μη χαθούν δικαιώματα των κτηνοτρόφων η οποία ουσιαστικά άρχισε να εφαρμόζεται από το 2015».

«Το 2014 λοιπόν, μπήκαμε στην πρώτη κατανομή κοινοτικού βοσκότοπου με τεχνική λύση. Επίσημα, βέβαια, αυτό ξεκίνησε από το 2015. Την τεχνική λύση την έχουν υπογράψει διαχρονικά όλοι οι υπουργοί από το 2015 μέχρι και το 2022. Για να είναι ξεκάθαρο όμως θα πω ότι ήταν ένα σύστημα το οποίο δεν σημαίνει ότι όπου υπήρχε τεχνική λύση εκεί έβοσκε και τα πρόβατα του ο κτηνοτρόφος. Ο κτηνοτρόφος τα έβοσκε εκεί που συνήθως τα έβοσκε, για αυτό και εμείς στις προδιαγραφές που δίναμε στους τεχνικούς συμβούλους, ήταν δώσε ένα κομμάτι βοσκότοπο γύρω από την εκμετάλλευση του, εκεί που βόσκει τα πρόβατα του και το υπόλοιπο, για να μπορέσει να ενεργοποιήσει τα ιστορικά δικαιώματα του, αν δεν φτάνει στο νομό δώσε του στο διπλανό, αν δεν φτάνει στο διπλανό δώσε του στην περιφέρεια του και σε κάποιες περιοχές εκτός περιφέρειας.

Αυτό είναι το ιστορικό της τεχνικής λύσης. Ήταν μια καθαρά τεχνική διαδικασία για να μην χαθούν τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων», ανέφερε ο πρώην Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα δεσμευμένα ΑΦΜ, είπε ότι όταν ανέλαβε διευθυντής εσωτερικού ελέγχου παρέλαβε από την προκάτοχο του, Παρασκευή Τυχεροπούλου, αρχικά ένα πρωτόκολλο με 898 ΑΦΜ για τα οποία εκκρεμούσαν στοιχεία, ενώ στη συνέχεια επανήλθε δίνοντας του καινούργια ΑΦΜ προς έλεγχο.

«Έψαξα να δω τι γίνεται… βρήκα 5.430 ΑΦΜ… όμως ο έλεγχος τους δεν ήταν ξεκάθαρος, μέσα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπήρχε καταχωρημένος..», ισχυρίστηκε.

Σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, για την αύξηση των ζώων, ο κ. Κέντρος ανέφερε ότι αυτή παρατηρήθηκε μετά το 2022 και υποστήριξε ότι «κάναμε πρόταση στον κ. Σημανδράκο (πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ) να συνδεθεί ο αριθμός των ζώων με το γάλα, για να διαπιστωθεί ο πραγματικός αριθμός των ζώων με την παραγωγή, αυτό δεν έγινε τότε, όμως γίνεται τώρα».

-Ποιος είναι ο λόγος επιτήρησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχασε την πιστοποίηση του και ποιος είναι ο κίνδυνος αν δεν προχωρήσουν τα πράγματα; ρώτησε ο κ. Κόκκαλης.

«Ευελπιστώ ότι δεν θα φτάσουμε εκεί γιατί πραγματικά τώρα οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ ασχολούνται και προσπαθούν και η ηγεσία του υπουργείου έχουν ενσκύψει πάνω στα προβλήματα και υπάρχει αγαστή συνεργασία με την ΕΕ για να λυθούν γιατί δεν μπορούν να μείνουν οι αγρότες απλήρωτοι», είπε και πρόσθεσε:

«Το μείζον, το μεγάλο θέμα νομίζω που προέκυψε και για την πιστοποίηση και για τους ελέγχους, ήταν ότι ο ΟΕΠΕΚΕΠΕ δεν είχε από το 2022 -ακόμα και σήμερα που μιλάμε- ένα πλήρως λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στους ελέγχους που έπρεπε να γίνονται και το χαρτογραφικό υπόμνημα επαναλαμβανόταν, ενώ έπρεπε να είχε ανανεωθεί».

Τέλος, για την επίμαχη πληρωμή τον Ιούλιο του 2023, υποστήριξε ότι «ουσιαστικά δεν έγινε έλεγχος».

Όπως είπε «έπρεπε τότε, η αρμόδια διευθύντρια να δώσει εντολή στους υφισταμένους της για έλεγχο της πληρωμής».

«Αν κάνανε τον έλεγχο θα έβλεπαν ότι είχε κάνει λάθος στη γραμμή δικαιωμάτων ο τεχνικός σύμβουλος γιατί είχε βάλει τη γραμμή του 2021 αντί του 2022 οπότε δεν είχε μέσα την εισήγηση του μείον 5%. 'Αρα όσοι πληρώθηκαν σε αυτή την πληρωμή, 193.000 παραγωγοί, πληρωθήκανε συν 5%», υποστήριξε.