Γ. Κεφαλογιάννης: Νέο μισθολόγιο για Πυροσβεστική και Σώματα Ασφαλείας με αυξήσεις

Την εφαρμογή του νέου μισθολογίου για τα Σώματα Ασφαλείας από τον Οκτώβριο ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει την προτεραιότητά της να στηρίζει, όχι με λόγια αλλά με πράξεις, εκείνους που καθημερινά ξεπερνούν εαυτόν προκειμένου να προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή και τον εθνικό μας πλούτο.

Από τον Οκτώβριο τίθεται σε ισχύ το νέο μισθολόγιο για τα Σώματα Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών της Πυροσβεστικής, με μεσοσταθμική αύξηση κατά περίπου 110€ μηνιαίως, ενώ για τους ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπερνούν τα 200€ ανάλογα με τον βαθμό -μια σαφής αναγνώριση των ετών υπηρεσίας και της βαθμολογικής εξέλιξης.

Παράλληλα, είναι σημαντικό ότι θα ωφεληθούν από τις συνολικές φορολογικές ελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο, μια κίνηση που ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα».