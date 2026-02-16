Γ. Κεφαλογιάννης: Η «προδιαγεγραμμένη καύση» προλαμβάνει βίαιες ζημιές της φύσης

«Η "προδιαγεγραμμένη καύση" είναι ένας τρόπος, να μην αφήσουμε την φύση να αφαιρέσει βίαια αυτό που μπορούμε να διαχειριστούμε ελεγχόμενα». Αυτό τόνισε, από το βήμα της αίθουσας "Γερουσίας" της Βουλής, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναφερόμενος στη σχετική διάταξη του νομοσχεδίου με τίτλο «Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών - Πρόβλεψη μηχανισμών άντλησης επιχειρησιακών διδαγμάτων - Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού - Αναβάθμιση Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και λοιπές διατάξεις - Τροποποιήσεις ν. 4662/2020, ν.4555/2018, ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024», το οποίο επεξεργάζονται οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Όπως εξήγησε ο κ. Κεφαλογιάννης, η "προδιαγεγραμμένη καύση" δεν είναι ανεξέλεγκτη φωτιά, δεν είναι γενικευμένο κάψιμο δασών, (αλλά) μια ελεγχόμενη, χαμηλής έντασης, επιστημονικά σχεδιασμένη φωτιά [. . .] σε συγκεκριμένες περιοχές, σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, με συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες και βεβαίως με υποχρεωτική παρουσία δασολόγων και πυροσβεστών».

Σκοπός μας, «δεν είναι να εξαφανίσουμε τη βλάστηση σε εκείνες τις περιοχές, είναι να μειώσει το επιφανειακό κάψιμο, το οποίο επιτρέπει τη φωτιά να τρέξει, να σπάσει τη συνέχεια της καύσιμης ύλης και τρίτον, να δημιουργήσει ζώνες με χαμηλότερη ένταση καύσης, οι οποίες θα βοηθήσουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης να κατασβήσουν την πυρκαγιά» είπε ο κ. Κεφαλογιάννης σημειώνοντας ότι εφαρμόζεται σε μεσογειακές χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Γαλλία «με θετικά αποτελέσματα».

«Η προδιαγεγραμμένη καύση είναι ένας τρόπος, στην ουσία, να μην αφήσουμε την φύση να αφαιρέσει βίαια αυτό που μπορούμε να διαχειριστούμε ελεγχόμενα. Δηλαδή, στην ουσία, η επιλογή δεν είναι φωτιά ή μη φωτιά. Η επιλογή απ' τη μία είναι ανεξέλεγκτες φωτιές με θερμοκρασίες που φτάνουν πολλές φορές τους χίλιους βαθμούς ή μια ελεγχόμενη χαμηλής έντασης παρέμβασης σε κατάλληλες συνθήκες» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης.

Τοποθετούμενος στο πλαίσιο της "επί των άρθρων" συνεδρίασης, και αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης, στάθηκε στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την Πολιτική Προστασία. «Λέτε ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει ένα κοινό σύστημα διοίκησης διαχείρισης περιστατικού. [. . .] Στην ουσία, (το πρόγραμμά σας) περιγράφει τα 20 πρώτα άρθρα του παρόντος νομοσχεδίου. [. . .] Αυτή είναι η κατεύθυνση. Το incident command system ή το σύστημα διοίκησης συμβάντων είναι αυτό το οποίο υπάρχει στο άρθρο 13.

Στην ουσία, σε κάθε μεγάλη καταστροφή, είτε αφορά πλημμύρα, φωτιά, ατύχημα, δεν λειτουργεί κάθε υπηρεσία ξεχωριστά με ένα δικό της σχέδιο και μια δική της ιεραρχία, αλλά στην ουσία όλοι ακολουθούν μια κοινή δομή διοίκησης. Υπάρχει, συνεπώς, σαφής επικεφαλής, ξεκάθαρη κατανομή των ρόλων του καθενός ο οποίος είναι πάνω στο περιστατικό, κοινή ορολογία, κοινό σύστημα πληροφόρησης, κοινός τρόπος αξιοποίησης των μέσων και το κυριότερο μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα.

Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι ότι ο συντονισμός σήμερα βασίζεται στην εμπειρία των προσώπων αλλά και στην καλή συνεργασία όλων των φορέων και των υπηρεσιών όταν αυτή υπάρχει» είπε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.-