Γ. Κεφαλογιάννης για Φον ντερ Λάιεν: Μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και την ΕΜΟΔΕ

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης με ανάρτησή του στα social media ευχαρίστησε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την αναφορά της στους Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ που συνέδραμαν στις φωτιές στην Ισπανίας.

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης χαρακτήρισε την αναφορά της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν ως «μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και την ΕΜΟΔΕ».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Στην ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκλεισε το κεφάλαιο για την κλιματική κρίση με μια συγκινητική αναφορά στους Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην αποστολή των 20 Ελλήνων που βρέθηκαν στις Αστουρίες της Ισπανίας, όπου για πέντε ημέρες έδωσαν μάχη δίπλα στους Ισπανούς συναδέλφους τους και κατάφεραν να σώσουν το χωριό Γενεστόσο.

Η Πρόεδρος κάλεσε στο Ευρωκοινοβούλιο τον Υποπυραγό Νικόλαο Παΐσιο, επικεφαλής της αποστολής, αναγνωρίζοντας δημόσια το θάρρος και την αφοσίωσή του. Μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και την ΕΜΟΔΕ».