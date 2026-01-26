Γ. Κεφαλογιάννης: Το 112 εκδίδεται μόνο όταν υπάρχει επικείμενος κίνδυνος, πρέπει να ρίξουμε το βάρος στην πρόληψη

Για την κακοκαιρία που έπληξε την προηγούμενη βδομάδα τη χώρα αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στην ΕΡΤ.

Απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της πρόληψης, τονίζοντας ότι «αυτό που πρέπει να κάνουμε για να πούμε ότι είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, είναι να ρίξουμε όλο το βάρος στην πρόληψη για να μπορούμε να μετριάζουμε τις συνέπειες». Ο κ. Κεφαλογιάννης διευκρίνισε ότι «με την κλιματική κρίση κανένα κράτος και καμία κοινωνία δεν μπορεί να είναι απόλυτα έτοιμη για τα όλα αυτά τα φαινόμενα».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο112, είπε ότι πολλές φορές στον δημόσιο λόγο έχει λοιδορηθεί. «Όταν εκδίδεται το 112, δεν είναι για αποσύρουμε ευθύνες ως κράτος, αλλά κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Η Επιτροπή απαρτίζεται από μετεωρολόγους, υδρολόγους και επιστήμονες εξειδικευμένους στα πλημμυρικά φαινόμενα. Οι πόλεις μας όπως είναι χτισμένες δεν έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν τα καιρικά αυτά φαινόμενα».

Και υπογράμμισε ότι το «112 εκδίδεται μόνο όταν υπάρχει επικείμενος κίνδυνος».

Σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ανέφερε ότι «υπάρχει κλιμάκιο της ΔΑΕΕ και σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές έχουν οριστεί δύο πραγματογνώμονες προκειμένου να δοθεί μια ξεκάθαρη εικόνα για τα αίτια που προκάλεσαν τα αίτια της τραγωδίας».

Πρόσθεσε ότι είναι αυτονόητο ότι «η υπόθεση θα διερευνηθεί μέχρι τέλους, για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ο χώρος και να μη χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Ενδεχομένως, την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για το τι προκάλεσε την πυρκαγιά».

«Ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της έκρηξης στα Τρίκαλα»

