Γ. Γεραπετρίτης στο forum της Doha: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στην ευρύτερη περιοχή

«Είναι αλήθεια ότι υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ διαμορφώθηκε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης. Κατά κάποιον τρόπο, βοήθησε την Ευρώπη να επανεξετάσει ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα σχετικά με το πώς μπορούμε να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο αυτόνομη, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε μια πιο ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική και πώς μπορούμε να επιτύχουμε μια δίκαιη ισορροπία στις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό, σε τελική ανάλυση, είναι το «αμοιβαίο όφελος υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συζήτηση που είχε με τον δημοσιογράφο Μάθιου Μπόιλ, στο πλαίσιο του «Doha Forum» στο Κατάρ.

Ο κ.Γεραπετρίτης είπε ότι τους τελευταίους δέκα μήνες έχει σημειωθεί αλλαγή του τρόπου σκέψης στην Ευρώπη, ενώ χαρακτήρισε κομβική σημασίας την συνεργασία με το ΝΑΤΟ.

«Καταρχάς, για πρώτη φορά υπάρχει μια εντελώς νέα αντίληψη για τις αμυντικές δυνατότητες της Ευρώπης. Έχουμε αναπτύξει δύο σημαντικά προγράμματα, το ReArm Europe και το SAFE, ώστε να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας ικανότητες προς αποτροπή κάθε ενδεχόμενης απειλής» υπογράμμισε ο έλληνας Υπ.Εξ.

Σημείωσε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι απόλυτα προσηλωμένος στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων τόσο ΕΕ-ΗΠΑ όσο και ΗΠΑ-Ελλάδας, οι οποίες -όπως είπε- βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών και πρόσθεσε: «Ζούμε ιστορικές στιγμές και οφείλουμε να χαιρετίσουμε τις προσπάθειες της νέας αμερικανικής κυβέρνησης να καθοδηγήσει τον κόσμο προς ένα πιο ειρηνικό και ευημερούν μέλλον».

Ο κ.Γεραπετρίτης αναφερόμενος στις σχέσεις της Δύσης με την Κίνα έκανε λόγο για την ανάγκη διαφοροποίησης, είπε ότι αυτό που απέδειξε ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είναι ότι κάθε μορφή υπερεξάρτησης είναι επιζήμια και εκτίμησε ότι χρειαζόμαστε εναλλακτικούς διαδρόμους προκειμένου να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του εμπορίου, της οικονομίας, αλλά και της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και προσώπων.

Αναφερόμενος στον IMEEC είπε ότι είναι ένα έργο εξαιρετικής σημασίας αφού δεν είναι μόνο ένας οικονομικός διάδρομος αλλά και πολιτισμικός και στέλνει το μήνυμα ότι πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα προς την Ανατολή.

«Όσον αφορά τα κράτη του Κόλπου - και ειδικά το Κατάρ - το αποτύπωμά τους έχει αυξηθεί παγκοσμίως, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και γεωπολιτικά. Θεωρώ ότι, στη συγκεκριμένη συγκυρία πρέπει να αναπτύξουμε εναλλακτικούς διαδρόμους. Αναγνωρίζουμε τη σημασία ανάπτυξης ισχυρών συμμαχιών. Η Ελλάδα υπήρξε πάντα σταθερός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και όλων των αραβικών, των κρατών του Κόλπου και της Ινδίας. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πραγματοποιήσει τρεις ή τέσσερις επίσημες επισκέψεις στην Ινδία. Οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές: επεκτείνουμε το εμπόριό μας, ανοίγουμε νέα Προξενεία, έχουμε απευθείας αεροπορική σύνδεση Αθήνα-Νέο Δελχί και προσβλέπουμε στη συμμετοχή μας στο τεράστιο αυτό έργο, τον IMEEC» είπε.

Αναφερόμενος στην Ινδία είπε ότι είναι μια χώρα με πληθυσμό 1,5 δισεκατομμυρίων, και είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο. "Πρόκειται για μια τεράστια αγορά, ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο κράτος με όρους αγοράς και εμπορίου. Θεωρώ απαραίτητη τη σύναψη συμφωνιών με την Ινδία. Η Ελλάδα ήδη έχει ολοκληρώσει σειρά εμπορικών συμφωνιών με την Ινδία και προετοιμάζουμε μια νέα για τη νόμιμη κινητικότητα εργαζομένων, έτσι ώστε Ινδοί εργαζόμενοι να μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα, καθώς αντιμετωπίζουμε έλλειψη εργατικού δυναμικού" σημείωσε.

Ο κ.Γεραπετρίτης εξήρε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για ειρηνευτικές συμφωνίες είπε στη Μέση Ανατολή και στον Νότιο Καύκασο με τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν.

«Για εμάς είναι ζωτικής σημασίας η ειρήνη και η ευημερία σε αυτή την ιδιαίτερα ασταθή περιοχή. Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, χρειαζόμαστε μια δίκαιη και ισορροπημένη διαδικασία που θα οδηγήσει στην ειρήνη. Οραματιζόμαστε το Ισραήλ να ζει με ειρήνη και ασφάλεια δίπλα στους Παλαιστίνιους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ. Έχουμε μια μοναδική στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ σε όλους τους τομείς. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα είναι από τα λίγα κράτη που διατηρεί στενές, αδελφικές σχέσεις με όλα τα αραβικά κράτη της περιοχής» είπε.

Τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής και αξιόπιστος συνομιλητής στην ευρύτερη περιοχή και προσέθεσε ότι η χώρα μας σχεδιάζει να συμμετάσχει στο μέλλον της Γάζας.

«Θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε τόσο στα ανθρωπιστικά ζητήματα, όσο και στην ανοικοδόμηση και, ενδεχομένως, στις δυνάμεις σταθεροποίησης.

Επιπλέον, η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει εγγυητή για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη Συρία. Ήμουν από τους πρώτους Υπουργούς Εξωτερικών που επισκέφθηκα τη Δαμασκό μετά την αλλαγή καθεστώτος. Πρέπει, βεβαίως, να δώσουμε περιθώριο στη νέα κυβέρνηση, μετά τα βάσανα που βίωσε ο Συριακός λαός από το προηγούμενο καθεστώς. Ταυτόχρονα όμως είμαστε ξεκάθαροι ότι όλοι οι πληθυσμοί στη Συρία και στη Μέση Ανατολή πρέπει να προστατεύονται. Πρέπει να συνηγορήσουμε υπέρ μιας συμπεριληπτικής κυβέρνησης στη Συρία, όπως και αλλού. Πρέπει να αναπτύξουμε συνέργειες σχετικά με τη ανεξιθρησκία» είπε.

Ανακοίνωσε ότι ως υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, θα αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και στις ΗΠΑ και στον ΟΗΕ και ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και σκοπεύει να αναλάβει πρωτοβουλία για την προστασία όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, και ιδίως των χριστιανικών, καθώς είναι οι πιο ευάλωτες.

«Πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της συμπερίληψης. Μας έχουν ανησυχήσει περιστατικά θρησκευτικής βίας στην περιοχή. Πρέπει να συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς συμμάχους μας για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προγραμμάτων προστασίας των πληθυσμών αυτών, σε συνεργασία με το Πατριαρχείο. Είναι σημαντικό να παρέχονται αξιόπιστες εγγυήσεις σε όλους τους χριστιανικούς πληθυσμούς της περιοχής» είπε.

Τέλος αναφερόμενος στο θέμα της ενέργειας είπε ότι αναδεικνύεται σε γεωπολιτικό παράγοντα κομβικής σημασίας και συνέχισε λέγοντας:

« Όλοι κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο η "σκληρή ισχύς", η άμυνα, πρέπει να συνδυαστεί με την "ήπια ισχύ", όπως η ενέργεια, και με την "έξυπνη ισχύ", όπως η προστασία από υβριδικές απειλές. Αυτό που επιθυμούμε είναι να εξελιχθούμε σε ενεργειακό κόμβο.

Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί πράγματι σε ενεργειακό κόμβο τα τελευταία έξι χρόνια, με τρόπο πραγματικά εντυπωσιακό. Πρώτον, όπως είπατε, η Ελλάδα έχει το προνόμιο να διαθέτει το 25% του παγκόσμιου στόλου. Επιπλέον, διαχειριζόμαστε περίπου το 25% του LNG των ΗΠΑ διεθνώς. Έχουμε αναπτύξει τις Πλωτές Μονάδες Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης (FSRU) στη Βόρεια Ελλάδα, επιτρέποντας την πλήρη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών για την Ευρώπη. Επιπλέον, και αυτό επίσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας, έχουμε αναπτύξει τις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας. Πάνω από το 55% του ελληνικού ενεργειακού μείγματος προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές - κάτι που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την αυτονομία μας.

Παράλληλα, αναπτύσσουμε σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις: την υποθαλάσσια διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, καθώς και την επερχόμενη διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και, στη συνέχεια, Ισραήλ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τον κρίσιμο ρόλο του LNG ιδίως σε ό,τι αφορά την Ουκρανία».

Αναφερόμενος στις συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα μας στον τομέα της ενέργειας είπε:

«Τον προηγούμενο μήνα, στη σύνοδο P-TEC, υπογράψαμε σειρά ενεργειακών συμφωνιών, παρουσία πολλών Αμερικανών Υπουργών. Η σημασία αυτών των συμφωνιών είναι τεράστια. Πρώτον, αναβαθμίζουν γεωπολιτικά την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Ευρώπη. Δεύτερον, εγγυώνται την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα. Δυστυχώς, οι συγκρούσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται και βασιζόμαστε στις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό αυτής της επιθετικότητας. Και τρίτον, μέσω του «Κάθετου Διαδρόμου» η διασυνδεσιμότητα της Ευρώπης καθίσταται έργο υψηλής γεωπολιτικής σημασίας».

Ο κ. Γεραπετρίτης κατέληξε λέγοντας ότι πριν από τον πόλεμο, η Ελλάδα και η Ευρώπη εξαρτώνταν κατά 45% από το ρωσικό φυσικό αέριο και στη συνέχεια καταβλήθηκε προσπάθεια απεξάρτησης, κάτι που -όπως είπε- ήταν αναγκαίο τόσο για εμάς όσο και για την Ευρώπη.

«Κατανοήσαμε με πολύ επώδυνο τρόπο ότι η υπερεξάρτηση στον σημερινό κόσμο είναι πολύ επικίνδυνη» είπε και πρόσθεσε:

«Πλέον επιδιώκουμε να φέρνουμε περισσότερο αμερικανικό LNG στην Ευρώπη και ταυτόχρονα οικοδομούμε ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον που ωφελεί τόσο την Ευρώπη όσο και τις ΗΠΑ. Το αμερικανικό LNG είναι η πιο αξιόπιστη εναλλακτική λύση στο ρωσικό αέριο.

Πρέπει όμως να κλείσουμε όλα τα «παραθυράκια» παραβίασης των κυρώσεων. Η ΕΕ έχει επιβάλει 19 πακέτα κυρώσεων στη Ρωσία. Οι εν λόγω κυρώσεις συνέβαλαν στη μείωση των δυνατοτήτων της Ρωσίας. Ωστόσο πρέπει να αποτρέψουμε ενδεχόμενες παρακάμψεις. Ο ενεργειακός τομέας πρέπει να είναι «καθαρός» και να αποφεύγει κάθε μορφή παράνομων προϊόντων».