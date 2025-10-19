Κοινή κατανόηση Ελλάδας και Αιγύπτου για την Μονή Σινά - Χειροτονήθηκε ο νέος Αρχιεπίσκοπος

Την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της Μονής Σινά και την ελπίδα του για την ταχεία εξασφάλιση οριστικής συμφωνίας η οποία θα διευθετεί κατά τα καλύτερα συμφέροντα της Μονής μία μακραίωνη εκκρεμότητα, εξέφρασε ενώπιον του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Χριστόδουλου και του άρτι χειροτονηθέντος Αρχιεπισκόπου της Μονής Σινά Συμεών, ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στην Αίθουσα του Θρόνου, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας ενώπιον και του Αιγύπτιου πρέσβη, Ιχάμπ Σολιμάν (Ihab Soliman), «είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι η συνεργασία αυτή με την αιγυπτιακή κυβέρνηση προχωρεί ικανοποιητικά και ήδη βρισκόμαστε σε μία προκαταρκτική κοινή κατανόηση.

Ο τελικός λόγος βεβαίως ανήκει στην Σιναϊτική Αδελφότητα στο πλευρό της οποίας η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει να στέκεται με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε μία συμφωνία η οποία θα διευθετεί κατά τα καλύτερα συμφέροντα της Μονής μία μακροχρόνια, μακραίωνη, εκκρεμότητα προς όφελος της οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς.»

Ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος παρέστη στην τελετή χειροτονίας του Αρχιεπισκόπου Συμεών από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο στον Ναό της Αναστάσεως, από κοινού με τον γενικό γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργο Καλατζή, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα, Δ. Αγγελοσόπουλο και τον βουλευτή Λαρίσης Μ. Χαρακόπουλο (ΝΔ), καθώς και πλήθους εκπροσώπων σειράς κρατών, αρχιερέων και πιστών, τόνισε ότι αποτελεί προνόμιο αυτή του η συμμετοχή «στο ιστορικών διαστάσεων γεγονός. Στην χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ του ήδη εκλεγμένου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης Συμεών.»

Όπως είπε «είναι δε πάντοτε μεγάλη η συγκινησιακή φόρτιση όταν ένα τέτοιο γεγονός λαμβάνει χώρα στον ιερό αυτό τόπο, στην Ιερουσαλήμ, στον πάνσεπτο Ναό της Αναστάσεως. Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης του όρους Σινά, όπως άλλωστε και το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων αποτελούν φάρους πνευματικότητας με παγκόσμια ακτινοβολία. Είναι επίσης εκ των σπουδαιοτέρων θεματοφυλάκων μίας παράδοσης πολύτιμης για την ιστορία, την κληρονομιά, την πνευματική ταυτότητα της Ελλάδας, και όλου του ελληνισμού. »

Όπως πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών «η θέα της γαλανόλευκης ακόμη και το μέσο της ερήμου, εδώ στους Αγίους Τόπους, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι και το Σινά αρκεί να θυμίζει τον ακατάλυτο δεσμό με τον ελληνισμό. Είναι συνεπώς φυσικό να παραμένει προσηλωμένη η Ελλάδα στην βούλησή της να παρέχει στη Μονή Σινά κάθε υποστήριξη προς ενίσχυση της θέσης και της υψηλής αποστολής της.

Η πολιτεία έχει εργαστεί συστηματικά προς τούτο. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα εντατικά. Θα συνεχίσει να το πράττει με αφοσίωση και να προσφέρει όχι μόνον την αρωγή αλλά και την συνεργασία με αμέριστη διάθεση κοινής κατανόησης και ταυτόχρονα με απόλυτο σεβασμό στους εκκλησιαστικούς θεσμούς και με εμπιστοσύνη στις ίδιες αποφάσεις τους κατά την κανονική τάξη.»

Σε αυτό το πνεύμα ανανέωσε «την διαβεβαίωση ότι η Ελληνική Δημοκρατία παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στη στενή συνεργασία με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στην παροχή προς αυτό της ισχυρής υποστήριξης προς όλα τα πεδία. Για την Ελλάδα η προάσπιση των δικαίων και προνομίων του Πατριαρχείου και ευρύτερα η διαφύλαξη της χριστιανικής παρουσίας και κληρονομιάς στα Ιεροσόλυμα αλλά και σε όλη την Μέση Ανατολή αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Προτεραιότητα η οποία αφορά το σύνολο του ελληνισμού. Εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων. Την ιστορική του διαδρομή και την πνευματική του ιδιοσυστασία, άρα και το ίδιο το μέλλον. »

Η αναγγελία της εκλογής του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, η ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος και η άνοδος στην αίθουσα του Θρόνου

Χθες Σάββατο, υπό τον χαρμόσυνο ήχο καμπανών του Ναού της Αναστάσεως, σε μία όντως ιστορικού χαρακτήρα τελετή, όμοια της οποίας δεν είχε υπάρξει τα τελευταία 52 χρόνια, τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός, στον μοναστηριακό και πατριαρχικό Ναό Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, χοροστατούντος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ'.

Μετά το πέρας του Εσπερινού και την αποχώρηση του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ', κατά το εκκλησιαστικό τυπικό, αναγνώστηκε από τον Γραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Χριστόδουλου, το πρακτικό της εκλογής του εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Αρχιμανδρίτη Συμεών και στη συνέχεια, κατά την καθιερωμένη τάξη, τα συνοδικά μέλη συνυπέγραψαν τον Κώδικα Υπομνημάτων εκλογής.

Κατά το τυπικό της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, ο Γέρων Δραγουμάνος του Πατριαρχείου, Αρχιμανδρίτης Ματθαίος, συνοδευόμενος υπό των Καβάσηδων, των επισήμων ραβδούχων του Πατριαρχείου κατά τις πατριαρχικές τελετές, μετά των δυο Νυμφαγωγών Αρχιμανδριτών, του Γέροντος Καμαράση Αρχιμανδρίτη Νεκταρίου και του Εξάρχου Αθηνών Αρχιμανδρίτη Ιερωνύμου, πορεύτηκαν στο κελί που παραβρισκόταν ο Αρχιμανδρίτης Συμεών. Εκεί αναγγέλθηκε το λεγόμενο "Μικρό Μήνυμα", το οποίο αποδέχθηκε μετ' ευγνωμοσύνης. Στη συνέχεια στο Πατριαρχικό Παρεκκλήσιο Κωνσταντίνου και Ελένης τελέστηκε η ακολουθία του λεγομένου "Μεγάλου Μηνύματος", δηλαδή η επίσημη αποδοχή της εκλογής.

Σε μία λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, υπό τις ψαλμωδίες τροπαρίων της Πεντηκοστής, ο Γραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ανέγνωσε εις επήκοον όλων, το υπογεγραμμένο πρακτικό της εκλογής και ο εψηφισμένος Συμεών απάντησε αποδεχόμενος επισήμως την εκλογή του ως Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.

Μετά το πέρας της ακολουθίας άπαντες, τα Συνοδικά μέλη, ο εψηφισμένος, τα μέλη της Αγιοταφικής και Σιναϊτικής Αδελφότητος και πλήθος προσκυνητών, σε πομπή εισήλθαν στην αίθουσα του Θρόνου, όπου αναγνώστηκε η ιδιόχειρος εγγραφή του στον Κώδικα Υπομνημάτων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, την οποία υπέγραψε, επισφραγίζοντας έτσι μία ιστορική και καθόλα επιφανή στιγμή στην ιστορία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων.

Αμέσως μετά το πέρας της τελετής, απαντώντας σε ερωτήματα του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο εψηφισμένος Αρχιεπίσκοπος Συμεών, εξέφρασε την ελπίδα να ξεπεραστούν τα προβλήματα, εσωτερικά και εξωτερικά, που ταλάνισαν την Μονή το προηγούμενο διάστημα. Απηύθυνε, επίσης, έκκληση, για την προσέλευση νέων ανθρώπων, νέων πατέρων, καθώς είναι απαραίτητο το νέο αίμα στην Μονή, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με την ανάληψη των ηνίων της Μονής Σινά, μετά από μία ταραγμένη περίοδο της ιστορίας της, ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών, τόνισε, μεταξύ άλλων ότι «όντως ήτο μία ταραγμένη εποχή αλλά αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε ούτε με απογοήτευση, ούτε με έλλειψη ελπίδος, γιατί η ιστορία του Σινά, κατά καιρούς είχε τις δυσκολίες της αλλά με την δύναμη του Θεού, της πρεσβείας των αγίων των Σιναϊτών , το σύνηθες ήτο οι κρίσεις, λίγο, λίγο, να λαμβάνουν τέλος και να έρχεται μία νέα εποχή».

Όπως πρόσθεσε, «Θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί αν δεν έχουμε αυτήν την ελπίδα δεν μπορούμε να είμαστε πιστοί μαθητές του Χριστού, ότι και το εσωτερικό μας θέμα, που ήδη έχει αρχίσει να βελτιούται -άλλωστε και η υπό όλων εκλογή της αναξιότητός μου αυτό έδειξε, αλλά και τα άλλα βασικά θέματα, εξωτερικά, της Μονής, (σ.σ. θα έχουν αίσια έκβαση). Πιστεύομε ότι εάν δεν λάβουν τέλειο αποτέλεσμα, γιατί η τελειότης δεν υπάρχει στα ανθρώπινα, ότι θα είναι όσο το δυνατόν καλύτερα. Άλλωστε μία προσγειωμένη άποψις για πολλά θέματα, που μου αρέσει να την επαναλαμβάνω, είναι η φράσις ενός μακαριστού Αρχιερέως, ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα εκ των χειροτέρων συνθηκών, να εξάγουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.».

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τις προσδοκίες του σχετικά με την επόμενη ημέρα της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, ο νέος προκαθήμενος της, μεταξύ άλλων, είπε ότι «η προσδοκία η πρώτη, εσωτερικώς, είναι να αποκατασταθεί η ενότητα των πατέρων. Εφόσον μιλούμε για τους πατέρες, η άλλη ελπίδα είναι με την λήξη των θεμάτων, των δυσκολιών, να έχουμε μία αρχή προσελεύσεως και νέων ανθρώπων και νέων πατέρων, γιατί το νέο αίμα για την Μονή είναι απαραίτητο. Όσο αυξάνει η παρουσία μοναχών και γίνεται η λειτουργία της Μονής ομαλότερη και ο σεβασμός όλων προς το μοναστήρι αυξάνει. Διότι πολλά προβλήματα προέκυψαν ίσως και εκ της εσωτερικής ακαταστασίας της Μονής. (…) « Το τι πρέπει να γίνει και το τι δέον γενέσθαι είναι αυτό που η Εκκλησία μας ζητάει, δηλαδή εν υπομονή, εν προσευχή, εν ελπίδι να πράξει κανείς το καθήκον του».