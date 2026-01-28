Γ. Γεραπετρίτης για Τουρκία: Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας - Στρατηγική η σχέση μας με το Ισραήλ

Ως «απολύτως ανυπόστατη» που στερείται «απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα», χαρακτήρισε τη σχετική τουρκική θέση περί «γκρίζων ζωνών» ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ. Ξεκαθάρισε ότι «δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας» και σημείωσε πως «η Ελλάδα μεγαλώνει το διεθνές της αποτύπωμα» και κάλεσε σε ενότητα «χωρίς εσωστρέφεια και με το βλέμμα στην ενίσχυση της χώρας μας».

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς από δημοσιογράφο πώς σχολιάζει τις δηλώσεις που έγιναν στη Βουλή περί γκρίζων ζωνών, ανέφερε: «Το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα. Η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας Υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση. Η Ελλάδα μεγαλώνει το διεθνές της αποτύπωμα, θωρακίζεται από κάθε τυχόν επιβουλή και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό από κοινού όλοι να εργαστούμε πάνω στην κατεύθυνση αυτή χωρίς εσωστρέφεια και με το βλέμμα στην ενίσχυση της χώρας μας».

Αναφερόμενος στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι η Ελλάδα, «με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πολυμέρεια», στηρίζει πρωτοβουλίες για την ειρήνη και έθεσε ως προτεραιότητα «να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας» και «η βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή». Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα είναι «παρούσα στην επόμενη μέρα», αξιοποιώντας τις σχέσεις της με «όλον τον αραβικό κόσμο» και τη «στρατηγική σχέση» με το Ισραήλ.

Για τη Συρία, επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει «ειδικό ενδιαφέρον» και ζήτησε να τηρηθούν «απολύτως οι συμφωνίες για την κατάπαυση του πυρός», ενώ κάθε πράξη βίας πρέπει να οδηγεί σε «πολύ εξειδικευμένη έρευνα» και «απόλυτη λογοδοσία». Τόνισε επίσης ότι η συριακή κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει «πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Σύρων πολιτών», ιδιαίτερα των μειονοτήτων.

Ακόμα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια επτά νέων ανθρώπων χθες, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «μια τραγωδία ανείπωτη», ενώ υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα, η ελληνική πολιτεία, στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα τόσο στις οικογένειες των θανόντων, όσο και στους τραυματίες».

Ανέφερε ότι οι σοροί θα επιστρέψουν με «ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας» και τραυματίας με «ειδική πτήση του ΕΚΑΒ».