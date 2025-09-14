Γ. Γεραπετρίτης για τις θαλάσσιες ζώνες: Υπάρχει και ο δρόμος του Διεθνούς Δικαστηρίου

Αισιόδοξος για άμεση έναρξη των συζητήσεων Ελλάδας - Λιβύης για τον καθορισμό ΑΟΖ, σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, χαρακτήρισε πολύ βάσιμη υπόθεση το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου οι συζητήσεις των τεχνικών επιτροπών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και τόνισε ότι η σχέση με τη Λιβύη μπορεί να αναβαθμιστεί περαιτέρω.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι δεν έχει, ακόμα, προσδιοριστεί ημερομηνία για τη συνάντηση των κ.κ. Μητσοτάκη και Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ευελπιστεί, όμως ότι θα βρεθεί ο κατάλληλος χρόνος και πως δεν θα είναι εθιμοτυπική, αλλά, θα συζητηθούν όλα τα τρέχοντα ζητήματα. Όπως τονίζει, υπάρχει πρόθεση κι από τους δύο να υπάρξει η συνάντηση.

Εξέφρασε την εκτίμηση πως δεν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως, σε ότι αφορά οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών, «αν η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο χωρών, υπάρχει ο δρόμος του Διεθνούς Δικαστηρίου».

Ο υπουργός στέλνει αυστηρό μήνυμα πως «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ θέματα κυριαρχίας και δεν θα προβεί σε καμία παραχώρηση».

Τέλος, σε ερώτηση για το άνοιγμα του κ. Μητσοτάκη προς τον κ. Σαμαρά και το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης της ΝΔ με τον πρώην πρωθυπουργό απάντησε: «Σέβομαι ιδιαιτέρως τον κ. Σαμαρά, τη συμβολή του στη χώρα και την πορεία του στη ΝΔ. Νομίζω, ότι, επειδή η εξωτερική πολιτική είναι θέμα γεγονότων και όχι υποθέσεων και εικασιών, έχω την αίσθηση ότι και με τον κ. Σαμαρά θα μπορούσε να υπάρξει μία συζήτηση η οποία θα ήταν παραγωγική.

Από την άλλη, θέλω να τονίσω ότι τα εθνικά θέματα δεν προσφέρονται για μία εύπεπτη προσέγγιση. Η κριτική πρέπει να γίνεται πάντα στη βάση επιχειρημάτων, τα οποία αναφέρονται στο πεδίο και όχι τη θεωρία»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γ. Γεραπετρίτη

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Υπάρχει πρόθεση κι από τους δύο να υπάρξει η συνάντηση, προσπαθούμε να βρούμε τον κατάλληλο χρόνο, διότι ο προγραμματισμός δεν είναι εύκολος, δεν συμπίπτουν οι ομιλίες των δύο στη Γενική Συνέλευση. Ευελπιστώ, όμως, ότι θα υπάρξει ο κατάλληλος χρονισμός για να έχουμε συνάντηση. Δεν πρόκειται προφανώς να είναι εθιμοτυπική, πάντοτε συζητούνται τα θέματα που είναι της επικαιρότητας, τα οποία ανακύπτουν.

Όπως έχουμε πει, με την Τουρκία υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διαλόγου. Πολιτικός διάλογος, θετική ατζέντα, ΜΟΕ. Αναγνωρίζοντας τις διαφορές μας, τις υποκείμενες διαφορές μας, μπορούμε να συζητούμε ούτως ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο είχαμε πολλά σημαντικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν και τα οποία διαμορφώνουν άλλο πλαίσιο. Εγώ αισθάνομαι κρίσιμο και αναγκαίο οι ηγέτες δύο χωρών με διαχρονικά προβλήματα να συναντώνται και να προσπαθούν να διατηρούν διαύλους επικοινωνίας.



Τουρκία

Η Τουρκία αντιδρά και είναι εύλογο, έχει μια δικά της αντίληψη για τις αξιώσεις που έχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς θα επιμείνουμε σε κάτι το οποίο είχαμε πει εξαρχής: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ θέματα κυριαρχίας και δεν θα προβεί σε καμία παραχώρηση.

Ναι στο διάλογο, ναι στο πνεύμα διαβούλευσης αλλά όχι σε υποχωρήσεις. Αναβαθμίζουμε τη θέση μας, δεν πρόκειται να πτοηθούμε από το γεγονός ότι οι άλλοι προβάλουν αξιώσεις. Το ίδιο συμβαίνει με τις αξιώσεις της Λιβύης. Παρά ταύτα έχουμε σταθερή πολιτική. Δεν αισθανόμαστε να δημιουργηθεί κρίση και πάντα υπάρχει ο δρόμος του Διεθνούς Δικαίου που είναι η διεθνής δικαιοδοσία. Αν η Τουρκία θεωρεί ότι σε ότι αφορά οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο χωρών, υπάρχει ο δρόμος του Διεθνούς Δικαστηρίου.



Λιβύη

Θα έχουμε πάρα πολύ άμεσα την έναρξη των συζητήσεων των τεχνικών επιτροπών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Πολύ βάσιμη υπόθεση τον Οκτώβριο να είναι ήδη σε εξέλιξη οι συζητήσεις. Έχουμε καλή και λειτουργική σχέση με τη Λιβύη που μπορεί να αναβαθμιστεί.

Ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης της ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά

Σέβομαι ιδιαιτέρως τον κ. Σαμαρά, τη συμβολή του στη χώρα και την πορεία του στη ΝΔ. Έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε ότι αφορά τα εθνικά ζητήματα, είμαι πεπεισμένος ότι εάν καθίσουμε και συζητήσουμε για τα θέματα αυτά, που ήμασταν πριν 2 χρόνια με την Τουρκία και που είμαστε σήμερα στο πεδίο, στα επιχειρήματα, που ήμασταν πριν δύο χρόνια με την Τουρκία και που είμαστε σήμερα, που ήμασταν με τη Λιβύη και που είμαστε σήμερα, στον διεθνές πεδίο, στον ΟΗΕ, νομίζω ότι θα καταλήξουμε αντικειμενικά και αμερόληπτα ότι όχι μόνο δεν έχουν υπάρξει υποχωρήσεις, αλλά αντιθέτως το διεθνές αποτύπωμα της χώρας σήμερα είναι πιο ισχυρό από ποτέ.

Και σε αυτό νομίζω ότι η πρόσφατη εξέλιξη με Chevron πιστοποιεί το γεγονός ότι έχουμε μία άριστη σχέση, παρά τα περί αντιθέτου θρυλούμενα, με τις ΗΠΑ. Νομίζω, ότι, επειδή η εξωτερική πολιτική είναι θέμα γεγονότων και όχι υποθέσεων και εικασιών, έχω την αίσθηση ότι και με τον κ. Σαμαρά θα μπορούσε να υπάρξει μία συζήτηση η οποία θα ήταν παραγωγική. Από την άλλη θέλω να τονίσω ότι τα εθνικά θέματα δεν προσφέρονται για μία εύπεπτη προσέγγιση. Η κριτική πρέπει να γίνεται πάντα στη βάση επιχειρημάτων, τα οποία αναφέρονται στο πεδίο και όχι τη θεωρία.

Επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο αγνοεί τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα μέσω επιστολής στον ΟΗΕ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο αγνοεί τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Η επιστολή της Ελλάδας κοινοποιήθηκε στις 3/9 στα Ηνωμένα έθνη και έρχεται να αποδομήσει ένα προς ένα όσα αναφέρει στην αντίστοιχη επιστολή της στις 27/5 η Λιβύη.

Η κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» της Λιβύης ισχυριζόταν ότι η Ελλάδα παραβίασε την κυριαρχία της Λιβύης, ενώ αμφισβητείτο η ελληνική θέση για τη μέση γραμμή ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η επιστολή απορρίπτει πλήρως τις αιτιάσεις της Τρίπολης και κινείται στο πνεύμα της ελληνικής ρηματικής διακοίνωσης που κατατέθηκε από την Αθήνα στις 5 Αυγούστου, ως απάντηση της αντίστοιχης λιβυκής στα Ηνωμένα Έθνη.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ, το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο «αγνοεί τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών και επιχειρεί να αλλοιώσει τη γεωγραφία στην Ανατολική Μεσόγειο». Θυμίζει δε το προφανές ότι Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Επισημαίνει ότι η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου «συνήφθη μεταξύ κρατών με αντικείμενες ακτές και σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Η Αθήνα απορρίπτει επίσης τον ισχυρισμό της Λιβύης για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στη μέση γραμμή «μεταξύ των κύριων ακτών (σ.σ. υπονοεί ηπειρωτικών ακτών, αγνοώντας τα νησιά) της Λιβύης και της Ελλάδας»: «Σύμφωνα με το άρθρο 121 της Σύμβασης, το οποίο αποτυπώνει εθιμικό διεθνές δίκαιο, όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν θαλάσσιες ζώνες με τον ίδιο τρόπο όπως οποιαδήποτε άλλη χερσαία επικράτεια. Συνεπώς, κάθε μέση γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης πρέπει να χαράσσεται με αναφορά σε σημεία βάσης στα σχετικά ελληνικά νησιά».

Επιπλέον η Ελλάδα απορρίπτει και την χάραξη των εξωτερικών ορίων της λιβυκής ΑΟΖ, όπως κατατέθηκαν στον ΟΗΕ την 27η Μαΐου, επισημαίνοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν αμφισβητούμενες γραμμές βάσης, ενώ - επιφυλασσόμενη των δικαιωμάτων της - δηλώνει έτοιμη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τη λιβυκή πλευρά για την οριοθέτηση των αντίστοιχων θαλάσσιων ζωνών, βάσει του διεθνούς δικαίου.

Σημειώνεται, ότι την Τετάρτη, ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με τον ασκούντα χρέη υπουργό Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης Ταχέρ Σαλέμ Αλ Μπαούρ ενώ θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.

Δείτε την απάντηση της Αθήνας στις αιτιάσεις της Λιβύης: