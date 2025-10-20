Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

«Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με μία ατζέντα, η οποία βρίσκεται στην αιχμή των γεωπολιτικών εξελίξεων, εν μέσω της ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία ήδη έχει εκκινήσει στη Γάζα και εν μέσω των εξελίξεων σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφιξή του στο Λουξεμβούργο.

«Στη Γάζα, η προσοχή όλων μας είναι στραμμένη στην εφαρμογή του σχεδίου ειρήνευσης, έτσι ώστε να κυλήσει ομαλά η διαδικασία για μία βιώσιμη ειρήνη και να περάσουμε στη δεύτερη φάση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Θα ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την παρουσία της Ελλάδας στο Sharm El-Sheikh και τα όσα εκεί διημείφθησαν, καθώς επίσης και την επίσκεψη, λίγες ώρες μετά το Sharm El-Sheikh, της Παλαιστίνιας Υπουργού Εξωτερικών, σχετικά με το μέλλον της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει τόσο στο κομμάτι της ανασυγκρότησης της Γάζας, όσο και στο κομμάτι της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να δουλέψουμε όλοι συστηματικά, έτσι ώστε να έχουμε μία βιώσιμη ειρήνη».

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ο υπουργός δήλωσε πως η Ελλάδα είναι παρούσα. «Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Επιθυμούμε κάθε ειρηνευτική διαδικασία, η οποία θα δώσει τέλος σε αυτόν τον πολυετή και αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη και για τον λόγο αυτό είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στο κομμάτι το ανθρωπιστικό και το κομμάτι της ανασυγκρότησης», επισήμανε.

Και συνέχισε λέγοντας: «Όμως, είναι η εποχή των συνδέσεων, είναι η εποχή της συνδεσιμότητας, είναι η εποχή να κοιτάξουμε μεγαλύτερες περιφερειακές συνεργασίες. Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει το αποτύπωμά της. Και για τον λόγο αυτό έχουμε μέσα στην ατζέντα τη συνεργασία με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, με τη Μαύρη Θάλασσα, με την Κεντρική Ασία, έτσι ώστε η Ευρώπη να αυξήσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, να μπορέσει να εντάξει περισσότερους εταίρους».

«Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που έχω την ευκαιρία να συναντηθώ με όλους τους Υπουργούς, οι οποίοι είναι εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Αρμενίας, της Μολδαβίας, της Τουρκίας, της Ουκρανίας. Είναι η εποχή των συνθέσεων. Είναι η εποχή να δούμε το μέλλον με όραμα. Οι διχόνοιες μόνο καταστροφικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν», κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.