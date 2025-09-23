Γ. Γεραπετρίτης: Αναγκαίο να αντιμετωπιστεί η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών

Η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά χρήζουν αντιμετώπισης, όπως υπογράμμισε –μεταξύ άλλων– ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την παρέμβασή του στην υπουργική συνάντηση του Forum Αρχαίων Πολιτισμών, στο περιθώριο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, στις 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Γ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης, στη συνάντηση Εμπειρογνωμόνων που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 16-17 Οκτωβρίου. Σε αυτή τη συνάντηση «θα επικεντρωθούμε στην ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας και στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των πιεστικών προκλήσεων που παρουσιάζει η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά, προωθώντας παράλληλα την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ακολουθεί η παρέμβαση του Γ. Γεραπετρίτη:

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά στο Forum Αρχαίων Πολιτισμών που πραγματοποιείται σήμερα στη Νέα Υόρκη.

Έχω την τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας τη χώρα μου ως Πρόεδρος του Forum Αρχαίων Πολιτισμών. Η Ελλάδα, ως ιδρυτικό μέλος του Forum Αρχαίων Πολιτισμών, παραμένει πλήρως προσηλωμένη στις αρχές που ορίζονται στη Διακήρυξη των Αθηνών, η οποία υιοθετήθηκε το 2017.

Είναι ευχαρίστησή μου να βλέπω ότι, έκτοτε, το Forum έχει εξελιχθεί σε μια χρήσιμη και αρκετά σημαντική πλατφόρμα, εστιασμένη στον διαπολιτισμικό διάλογο και βασισμένη στη διαχρονική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς των αρχαίων πολιτισμών μας.

Το περασμένο έτος, το Forum είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει παραγωγικά στο έργο της UNESCO, μέσω των σχετικών παρεμβάσεών του. Θεωρούμε σκόπιμο να εμβαθύνουμε τον συντονισμό μας στο πλαίσιο της UNESCO, καθώς και των θεσμικών οργάνων του ΟΗΕ, με προσήλωση στις βασικές αξίες και τις κοινές αρχές του, τις οποίες η Ελλάδα σέβεται με συνέπεια από την πρώτη στιγμή.

Η Ελλάδα εξελέγη μέλος της Επιτροπής της Σύμβασης της UNESCO του 1970 για τα Μέτρα για την Απαγόρευση και Παρεμπόδιση της Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβίβασης της Κυριότητας των Πολιτιστικών Αγαθών και υπέβαλε την υποψηφιότητά της για την Επιτροπή της Σύμβασης της Χάγης του 1954 για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών σε Περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης, στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν τον προσεχή Δεκέμβριο.

Εκτιμούμε τις δυνατότητες που προσφέρει το Forum Αρχαίων Πολιτισμών: την προώθηση της αξίας της αρχαίας ιστορίας και δημιουργίας για τις σύγχρονες κοινωνίες, την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτισμού και βιώσιμης ανάπτυξης, την προώθηση της διαχρονικής σημασίας των εμπειριών και των εργαλείων του παρελθόντος στις κοινές μας προσπάθειες για την αντιμετώπιση των σημερινών πολύπλευρων προκλήσεων, την ανάδειξη της αξίας ενός κοινού μέλλοντος, του σεβασμού και της ευαισθητοποίησης απέναντι στον πολιτισμό, καθώς και του πολιτισμικού πλουραλισμού.

Σε αυτό το πνεύμα, είναι επιτακτική ανάγκη να ενθαρρύνουμε έργα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση και την ενεργό συμμετοχή των νέων, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε τη βούλησή τους να συμβάλλουν ως ισχυροί παράγοντες δυναμικής αλλαγής τα επόμενα χρόνια.

Η Ελλάδα προσβλέπει να σας καλωσορίσει στη Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων στην Αθήνα, στις 16-17 Οκτωβρίου, όπου θα επικεντρωθούμε στην ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας και στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των πιεστικών προκλήσεων που παρουσιάζει η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά, προωθώντας παράλληλα την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.

Υπό το πρίσμα αυτό, θεωρώ σκόπιμο να αναφερθούμε στον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026. Μεταξύ των προτεραιοτήτων που τέθηκαν για τη θητεία μας, επιτρέψτε μου να τονίσω τη σημασία της κλιματικής αλλαγής και τον αντίκτυπό της στην ασφάλεια και την ειρήνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευελπιστούμε ότι η επερχόμενη Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων θα συμβάλει εποικοδομητικά στις τρέχουσες διεθνείς συζητήσεις.

Αγαπητοί φίλοι,

Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, κυρίως διότι, κατά την άποψή μου, το Forum αυτό δεν είναι απλώς ένα ακόμη διεθνές forum. Είναι ένα Forum βαθιά θεμελιωμένο στην ιστορία, στον πολιτισμό και στις κοινές αξίες. Και για τον λόγο αυτό, πιστεύω ότι στην παρούσα συγκυρία, η οποία είναι η πιο απαιτητική των τελευταίων 80 ετών, είναι αναγκαίο να παραμείνουμε ενωμένοι, να δημιουργήσουμε και να διαδώσουμε μηνύματα ανθρωπισμού και πολιτισμικής ενότητας και, πάνω από όλα, μηνύματα για το μέλλον και τις επόμενες γενιές.

Σας ευχαριστώ.