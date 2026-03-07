Γ. Γεραπετρίτης από Ρόδο: Η πατρίδα μας σήμερα είναι στο απόγειο της ισχύος της

Παρουσία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, και με τη συμμετοχή χιλιάδων κατοίκων, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Ρόδο ο εορτασμός της 78ης επετείου της Ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Από το πρωί, σε όλα τα νησιά, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις, στη μνήμη αυτών που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία του τόπου.

Ο υπουργός Εξωτερικών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής και στρατιωτικής παρέλασης, δήλωσε: «Για περισσότερο από έξι αιώνες, πολλοί κατακτητές επιχείρησαν να δαμάσουν το ελληνικό φρόνημα και να εξανδραποδίσουν τη Δωδεκάνησο. Είναι χρέος μας, είναι χρέος της ελληνικής Πολιτείας διαχρονικά, να τιμήσει όλες τις γενιές Δωδεκανησίων, που δεν ανέπνευσαν αέρα ελευθερίας. Σήμερα, από την ακριτική Ρόδο, θέλω να μεταφέρω σε όλους τους Έλληνες, απανταχού της γης, το μήνυμα της ασφάλειας και της περηφάνιας. Ασφάλεια γιατί η πατρίδα μας σήμερα είναι στο απόγειο της ισχύος της. Και υπερηφάνεια, γιατί την ισχύ αυτή, την αναγνωρίζουν πλέον όλοι και παντού. Χρόνια πολλά στα Δωδεκάνησα, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας».

Σε μήνυμά του για τη σημερινή επέτειο, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, αναφέρει: «Σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα που δικαιώθηκε μια μακρά, βασανισμένη, ιστορική πορεία. Για πάνω από έξι αιώνες, πέρασαν Ιππότες, Οθωμανοί, Ιταλοί, Γερμανοί, και αυτός ο λαός κράτησε πίστη, γλώσσα, φρόνημα, ψυχή. Γιατί η μνήμη της θάλασσας είναι πιο δυνατή. Χθες, σε μία επετειακή εκδήλωση, είχαμε την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον υπουργό Εξωτερικών της πατρίδας μας, Γιώργο Γεραπετρίτη. Σε μια εκδήλωση με τίτλο "Θάλασσα Μνήμης-Γη Ελληνική"¨, ανανεώσαμε τον όρκο ότι θα παραδώσουμε και εμείς, με τη σειρά μας, τα νησιά μας στις γενιές που έρχονται, ελεύθερα και πολύ πιο ισχυρά.

Η γεωπολιτική θερμοκρασία της περιόδου στην περιοχή μας, απλώς μας θυμίζει ότι η γεωγραφία δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Ότι η θάλασσα, που είναι πηγή ζωής, μπορεί να μετατραπεί σε μία στιγμή και σε πέρασμα αγωνίας. Τα Δωδεκάνησα έχουν ζήσει για αιώνες αυτό που σήμερα ολόκληρος ο κόσμος φοβάται. Ακριβώς γι' αυτό, ο φετινός εορτασμός της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου είναι ένα μάθημα ιστορίας απόλυτα επίκαιρο. Η παρουσία του υπουργού Εξωτερικών, αυτές ακριβώς τις ώρες, εδώ στη Ρόδο, στέλνει το μήνυμα ότι στα Δωδεκάνησα σμίγει η ιστορία, η γεωπολιτική, η εθνική ευθύνη».

Ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, στο μήνυμά του, τονίζει: «Η 7η Μαρτίου του 1948 είναι η πιο φωτεινή σελίδα στην ιστορία των νησιών μας. Είναι η στιγμή που η Ρόδος και όλα τα Δωδεκάνησα ενώθηκαν οριστικά με την Ελλάδα, ύστερα από 600 ολόκληρα χρόνια σκλαβιάς και προσμονής. Εκείνη την ημέρα στο Μανδράκι, η ύψωση της σημαίας μας σήμανε τη δικαίωση μιας ολόκληρης γενιάς που κράτησε τη γλώσσα και την πίστη της ζωντανή. Οι δρόμοι πλημμύρισαν από ανθρώπους που αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον, νιώθοντας επιτέλους τη σιγουριά της πατρίδας. Αυτό το πείσμα των παππούδων μας είναι η κληρονομιά που μας επιτρέπει σήμερα να ορίζουμε την τύχη μας και να σχεδιάζουμε το μέλλον μας.

Αυτή η ιστορική πορεία συνεχίζεται μέσα από τη δική μας καθημερινή προσπάθεια. Το ανεκτίμητο δώρο της ελευθερίας που μας χάρισαν οι προγονοί μας είναι η κινητήρια δύναμη για να δίνουμε λύσεις και να στηρίζουμε τους ανθρώπους μας. Εργαζόμαστε για τη Ρόδο που οφείλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Προχωράμε ενωμένοι για τη Ρόδο που μας αξίζει. Χρόνια πολλά στα ελεύθερα Δωδεκάνησά μας».

Μετά το τέλος της καθιερωμένης μαθητικής και στρατιωτικής παρέλασης πραγματοποιήθηκε διέλευση ζεύγους αεροσκαφών F16, καθώς και επιθετικών ελικοπτέρων τύπου Apache της Πολεμικής Αεροπορίας μας.