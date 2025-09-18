Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής ανάμεσα στον του υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη και τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση για τη Γάζα.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 χαρακτήρισε «αδιανόητη» την αναφορά πως ο όρος «γενοκτονία» για όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι βαρύς.

Απαντώντας ο κ. Φλωρίδης κατηγόρησε για επιλεκτική ευαισθησία τον κ. Χαρίτση, θυμίζοντας πως το 2015 ήταν υπουργός στην ίδια κυβέρνηση με τον Νίκο Φίλη ο οποίος αρνήθηκε τη γενοκτονία 353.000 Ποντίων και δεν είπε κουβέντα.

«Και έρχεστε τώρα να μιλήσετε σε εμάς για τη Γάζα, ενώ δεν είπατε λέξη για την άρνηση της γενοκτονίας των Ποντίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.