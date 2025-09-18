Γ. Φλωρίδης προς ΣΥΡΙΖΑ: Η λατρεία σας προς τους εγκληματίες, σταματάει εκεί που κινδυνεύουν οι ζωές άλλων

Μεγάλη κόντρα ξέσπασε στη Βουλή για τη διάταξη που υπό προϋποθέσεις απαγορεύει στους κατηγορούμενος την πρόσβαση στα στοιχεία δικογραφιών ανάμεσα στον Γιώργο Φλωρίδη και την αντιπολίτευση, συγκεκριμένα με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση του κ. Φλωρίδη ότι θα επιφέρει νομοτεχνική βελτίωση στην διάταξη, με βάση την οποία απαγορεύεται υπό όρους και προϋποθέσεις η πρόσβαση κατηγορούμενων στη ποινική δικογραφία που τον αφορά εάν κινδυνεύει η ζωή τρίτου προσώπου ή άπτεται σε θέμα εθνικής ασφάλειας.

Η νομοθετική βελτίωση θα προβλέπει ότι η απαγόρευση αυτή μπορεί να γίνει όχι από οποιονδήποτε προανακριτικό υπάλληλο, παρά μόνον από τους εισαγγελικούς λειτουργούς, που διενεργούν την προανάκριση. Επίσης, θα δίδεται στον κατηγορούμενο και η δυνατότητα να προσφύγει στο Δικαστικό Συμβούλιο κατά της απαγόρευσης. Σημειώνεται ότι η νομοθετική βελτίωση, είναι σύμφωνη και με τις παρατηρήσεις της Έκθεσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.

Η ανακοίνωση Φλωρίδη ωστόσο πυροδότησε την αντίδραση των δύο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, οι οποίοι ζήτησαν την απόσυρση της ρύθμισης, με τον υπουργό Δικαιοσύνης επίσης σε έντονο ύφος να τονίζει ότι «η ίδια διάταξη και με πολύ λιγότερες εγγυήσεις, είχε ψηφιστεί τον Ιανουάριο του 2015 επί κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου και παρέμεινε σε ισχύ και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

«Αυτή η διάταξη δεν διορθώνεται, αποσύρεται», ανέφερε ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης, επέμεινε ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν εφαρμόστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Φλωρίδης, επανήλθε ωστόσο για να επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ ότι δείχνει «μια λατρεία» προς τους δολοφόνους, «στο πλαίσιο ενός ατελείωτου δικαιωματισμού», ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης τον χαρακτήρισε «πολιτικά αχρείο».

Φλωρίδης εναντιον ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη διάταξη περί προστασίας των μαρτύρων



Φλωρίδης προς ΣΥΡΙΖΑ: Η λατρεία σας προς τους εγκληματίες, σταματάει εκεί που κινδυνεύουν οι ζωές άλλων.



Φλωρίδης προς ΠΑΣΟΚ: Η ίδια διάταξη με λιγότερες εγγυήσεις είχε ψηφιστεί το 2014.… pic.twitter.com/Mj5mdbSmHO — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) September 18, 2025

Υπογράμμισε δε ότι το 2019 λίγο πριν τη διάλυση της Βουλής η κυβέρνηση Τσίπρα έσπευσε να ψηφίσει τον νέο Ποινικό Κώδικα, ο οποίος τότε δεν συμπεριέλαβε τη συγκεκριμένη ρύθμιση με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει εξηγήσεις.

«Η διάταξη ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2014 και την είχε φέρει η κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ με αντιπρόεδρο της κυβέρνησης τότε τον κ. Ε Βενιζέλο. Αυτά τα λέω για να τα ακούσει το ΠΑΣΟΚ» είπε αρχικά ο κ. Φλωρίδης ενώ πρόσθεσε πως βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη που σήμερα καταγγέλλουν τη διάταξη, το 2014 τόνιζαν την αναγκαιότητά της. «Είστε σε διχασμό; Θέλετε να διαγράψετε την ιστορία σας; Τι είστε; Πρέπει να τύχει της στήριξης όλων μας» έλεγε ο Κουκουλόπουλος.

«Έχουμε έναν νόμο τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση που συμμετείχατε και τον επαναφέρουμε πολύ βελτιωμένο και εσείς σήμερα τι μας λέτε; Σας έπιασε ο καημός σήμερα και μιλάτε γι αυτό;» είπε.

Απευθυνόμενος δε, στον ΣΥΡΙΖΑ αναρωτήθηκε «από το 2015 μέχρι τις εκλογές του 2019 γιατί επί 4μισι χρόνια δεν αγγίξατε αυτή τη διάταξη; Η διάταξη ίσχυσε και στα 4μισι χρόνια μέχρι την τελευταία ώρα. Την τελευταία μέρα που φύγατε με αυτό τον άθλιο ποινικό κώδικα την παραλείψατε».

Απαντώντας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος σημείωσε «Δεν μπορώ να δεχθώ την κριτική του υπουργού ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ διαγράφουν την ιστορία του κόμματος. Εσείς κ. Φλωρίδη υπηρετείτε μια κυβέρνηση δεξιά. Ποιοι διαγράφουν την ιστορία; Το 2014 υπήρξε μια νομοθέτηση που δεν εφαρμόστηκε ποτέ άρα δεν αποτελεί θέσφατο. Σωστά δεν υπήρξε αντίστοιχη ρύθμιση το 2019 και σε αυτό συμφωνείτε και εσείς και το κόμμα σας».

Γ.Φλωρίδης σε Χ.Γιαννούλη: Σας θυμίζω ότι τον αρχιδολοφόνο Κουφοντίνα εσείς φροντίσατε να τον πάτε στις αγροτικές φυλακές

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Χρήστος Γιαννούλης απάντησε λέγοντας «Δεν θα υποστούμε όλες αυτές τις πολιτικά συμπλεγματικές συμπεριφορές. Ο κανονισμός δεν κάνει ανεκτές τις ανερμάτιστες τοποθετήσεις. Δεν έχετε το δικαίωμα να επικαλείστε αυτά τα εκφυλιστικά επιχειρήματα το τι έκανε το ΠΑΣΟΚ. Εκπροσωπείτε μια ακραία φιλελεύθερη κυβέρνηση. Αν ντρέπεστε λύστε το αλλιώς. Να είστε πιο σεμνός όταν απευθύνεστε σε πρόσωπα και κόμματα που βρίσκονται εδώ με την ψήφο και όχι με κολακείες προς τον πρωθυπουργό».

Οι τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσε σφοδρότερη αντίδραση από τον κ. Φλωρίδη. «Η λατρεία σας προς τους δολοφόνους και τους εγκληματίες δεν πρέπει να αναγνωρίσετε κάποια στιγμή ότι συναντά τα όρια των δικαιωμάτων κάποιων άλλων; Δηλαδή αυτός ο ατελείωτος δικαιωματισμός σας, σας θυμίζω ότι τον αρχιδολοφόνο Κουφοντίνα εσείς φροντίσατε να τον πάτε στις αγροτικές φυλακές. Η λατρεία σταματά εκεί που ξεκινούν οι ζωές τον άλλων» συνέχισε ο υπουργός ενώ συμπλήρωσε «Η διάταξη που φέρνουμε προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε ανακριτικό υλικό όταν κινδυνεύουν ζωές των άλλων από τρομοκράτες δολοφόνους, από εμπόρους ναρκωτικών σκληρούς, από εγκληματικές οργανώσεις και εκεί οι άνθρωποι που έχουν καταθέσει ως μάρτυρες αν μαθευτούν κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτούς θέλει να προστατεύσει η διάταξη αυτή. Κυβερνήσατε 4μισι χρόνια που γιατί δεν την αλλάξατε;» είπε ο υπουργός προς τον ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ σημείωσε «θύμισα τι είπαν οι 2 αυτοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Άρα αν σέβεστε την ιστορία σας, θα σεβαστείτε αυτά που είπαν οι βουλευτές σας σε αυτό το ν/σ όταν ψηφιζόταν. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παρερμηνείας περί τίνος πρόκειται. Όταν υπάρχει προσωρινή κράτηση τότε μπορεί να υπάρχει πρόσβαση. Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο δικαστικό συμβουλίου αυτού που θεωρείτε ότι πλήττεται».