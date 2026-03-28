Γ. Φλωρίδης για Καρυστιανού: Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων

Απαντώντας στη Μαρία Καρυστιανού, η οποία έκανε λόγο για νέα πιθανή αναβολή της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών την 1η Απριλίου, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τοποθετήθηκε το Σάββατο, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο Action24, «ο χώρος που έχει επιλεγεί διαθέτει καλύτερες υποδομές από εκείνες του Εφετείου, ενώ εξυπηρετεί πολύ λιγότερους παράγοντες σε σύγκριση με τη δίκη για το Μάτι. Στις δικαστικές διαδικασίες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «βάσει των προβλεπόμενων, προτεραιότητα στην αίθουσα έχουν οι δικηγόροι — υπάρχουν 110 θέσεις με έδρανα και ακόμη 100 θέσεις εργασίας. Ακολουθούν όσοι πρέπει να νομιμοποιηθούν, οι οποίοι οφείλουν να βρίσκονται εντός της αίθουσας.

Στο πρώτο επίπεδο διατίθενται συνολικά 360 θέσεις και, δεδομένου ότι στην ανάκριση έχουν δηλωθεί 250 δικηγόροι, υπάρχει επαρκής χώρος για την παρουσία τους. Κανείς δεν αποκλείεται. Όταν στη δίκη για το Μάτι, με πολύ περισσότερους συγγενείς και μάρτυρες, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα ίδιου ή μικρότερου μεγέθους, ποιο ακριβώς είναι το ζήτημα εδώ;», σημείωσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «γνωστή πολιτική μεθόδευση από μειοψηφικές ομάδες που δεν επιθυμούν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη», υπενθυμίζοντας ότι «κατά τη διάρκεια των 2,5 ετών της ανάκρισης καταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια να καθυστερήσει η διαδικασία, καθώς όσο η δίκη δεν ξεκινά, τα στοιχεία δεν έρχονται στο φως και δεν προχωρά η κάθαρση».

Αναφερόμενος, επίσης, σε όσα ειπώθηκαν για την πρόεδρο του δικαστηρίου, ο υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι «εάν είχε διαβαστεί προσεκτικά η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου, θα είχε γίνει αντιληπτό ότι γίνεται λόγος για απειλές κατά της ζωής δικαστών. Αυτό το στοιχείο δεν αναδείχθηκε, δηλαδή ότι δικαστικοί λειτουργοί βρίσκονται στο στόχαστρο απειλών από σκοτεινά, χρυσαυγίτικα κυκλώματα, καθώς στην πράξη παρατηρείται υποκατάσταση τέτοιων πρακτικών από συγκεκριμένη μερίδα, με επικεφαλής την κυρία Κωνσταντοπούλου».

Καταλήγοντας, επεσήμανε ότι «παρατηρούνται τραμπουκισμοί εις βάρος του κοινοβουλίου και της δικαιοσύνης, απειλές κατά δικαστών και προσπάθεια αποσταθεροποίησης της θεσμικής λειτουργίας της χώρας. Η Χρυσή Αυγή κατόρθωσε να εισέλθει στη Βουλή επειδή ένα τμήμα της κοινωνίας την ψήφιζε με στόχο τη διάλυση του κοινοβουλευτικού έργου.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, αντιμετωπίζει κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για καταγραφή δικαστικού λειτουργού και δημοσιοποίηση του σχετικού υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».