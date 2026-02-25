Οι δικαστές στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι πιστοί στον όρκο τους στο Σύνταγμα και τους νόμους και εάν εμφανίζονται κάποια φαινόμενα, είναι το ίδιο το δικαστικό σώμα που επιλαμβάνεται και τα αντιμετωπίζει, ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης απαντώντας στην κριτική που άσκησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το ψηφιακό μητρώο παρακολούθησης των υποθέσεων διαφθοράς.

«Εδώ πάλι βρεθήκαμε μπροστά σε μια ομιλία η οποία θίγει βαρύτατα τη θεσμική λειτουργία της Δικαιοσύνης. Κύριε Πολάκη τις απόψεις σας για τη Δικαιοσύνη τις ξέρουμε. Τις έχετε πει και οι απόψεις σας είναι, όπως τις έχετε διατυπώσει, ”να απολύσετε όλους τους δικαστές που είναι κάποιες χιλιάδες, να προσλάβετε δικούς σας και να βάλετε στη φυλακή όσους δεν χωνεύετε”. Αυτή είναι η άποψή σας για τη Δικαιοσύνη», σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης και προσέθεσε:

«Οι δικαστές στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι πιστοί στον όρκο τους στο Σύνταγμα και τους νόμους. Εάν στους δικαστές εμφανίζονται κάποια φαινόμενα, το ίδιο το δικαστικό σώμα -από το 1909 η Ελλάδα έχει ανώτατο δικαστικό συμβούλιο- επιλαμβάνεται και το αντιμετωπίζει. Άρα δεν περίμενα να ακούσω κάτι διαφορετικό από εσάς με όλα όσα έχετε κατά καιρούς πει».

Αναφερόμενος δε στη Novartis, ο κ. Φλωρίδης είπε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να ασχοληθεί με το πώς θα εισέπραττε από τη Novartis αποζημίωση, όπως συνέβη στην Αμερική, έστησε τη μεγαλύτερη πολιτική σκευωρία για να βάλει φυλακή τους πολιτικούς της αντιπάλους. «Και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι, όλοι απηλλάγησαν», είπε ο κ. Φλωρίδης και ρώτησε τον κ. Πολάκη, «έχετε άραγε κάποια εξήγηση γιατί ο πρώην πρωθυπουργός σας, ο οποίος σας είχε περί πολλού, τώρα δεν θέλει να σας δει ούτε ζωγραφιστό;».

Για την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης είπε ότι στην Αθήνα ενώ υπηρετούσαν 400 πρωτοδίκες, τώρα υπηρετούν 750 και σε ένα χρόνο που υλοποιούνται οι μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, οι αγωγές που προσδιορίζονταν για να δικαστούν σε 4,5 χρόνια, τώρα προσδιορίζονται για να δικαστούν σε 7 μήνες.

Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Σύσταση και λειτουργία Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς, παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις», ο εισηγητής της ΝΔ, Αθανάσιος Ζεμπίλης είπε ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία επιδιώκει βάσιμα την αναβάθμιση της χώρας στους δείκτες αξιολόγησης των διεθνών θεσμών, την ενίσχυση της διαφάνειας, τη βέλτιστη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την πάταξη της διαφθοράς, τη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης και ταχύτερης απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας δικαίου.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι κατά την ακρόαση των φορέων όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση, όλοι οι θεσμικοί εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών για την πάταξη της διαφθοράς όπως η Ένωση Εισαγγελικών λειτουργών, ο Οικονομικός Εισαγγελέας, η ΑΑΔΕ μίλησαν για ένα απαραίτητο τεχνολογικό εργαλείο που θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη άσκηση της ποινικής δίωξης, την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο βραδείας διερεύνησης των υποθέσεων», επισήμανε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας.