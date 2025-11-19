Γ. Φλωρίδης: Με το νέο Δικαστικό Χάρτη επήλθε σοβαρή επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης με την συμπλήρωση ενός έτους εφαρμογής του νέου Δικαστικού Χάρτη παρουσίασε σήμερα στατιστικά στοιχεία με τις επιδόσεις όλων των Πρωτοδικείων της χώρας.

Μετά την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη (νόμος 5108/2024), ο χρόνος έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων στα Πρωτοδικεία της χώρας, μειώθηκε από τις 750 ημέρες στις 364, δηλαδή επήλθε μείωση κατά 53,2%, ενώ στο μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, αυτό της Αθήνας, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων μειώθηκε στις 513 ημέρες από τις 1.422, δηλαδή η έκδοση των αποφάσεων μειώθηκε από τα 4 χρόνια σε 1,5 έτος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του γραφείου συλλογής στατιστικών στοιχείων (JustStat) του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, η πλειοψηφία των Πρωτοδικείων της χώρας εκδίδει πρωτόδικη απόφαση σε εκτιμώμενο χρόνο έως 280 ημέρες, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με το νέο Δικαστικό Χάρτη «επήλθε σοβαρή επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης» και επισήμανε ότι η εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη μείωση στον χρόνο έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων.

«Η σταδιακή έως θεαματική βελτίωση του εκτιμώμενου χρόνου έκδοσης απόφασης μετά τον Δικαστικό Χάρτη, αφορά το 92% της δικαστικής ύλης που πανελλαδικά εκδικάζεται. Άρα, στο 92% των υποθέσεων που εκδικάζεται, έχουμε μια σοβαρή επιτάχυνση. Επίσης, η μεγάλη πλειοψηφία των Πρωτοδικείων της Χώρας που εκδίδει πρωτόδικη απόφαση σε εκτιμώμενο χρόνο έως 280 ημέρες, δηλαδή κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που μας δίνει η CEPEJ, δείχνει ότι η μεγάλη αυτή αλλαγή εξελίσσεται θεαματικά», επεσήμανε.

Επίσης, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι οι ρυθμοί απονομής της Δικαιοσύνης θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα αυξηθεί ο αριθμός των εφετών και θα συσταθεί στην Αθήνα Ποινικό Τμήμα.

Και συνέχισε: «Αυτή η αναφορά στα Πρωτοδικεία που βρίσκονται κάτω από το όριο των 300 ημερών, δηλαδή 280 ημέρες, μας λέει ότι ήδη είμαστε πιο κάτω από τον μέσο όρο έκδοσης τελεσίδικων αποφάσεων των Χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι 650 ημέρες. Γιατί έχουμε 280 ημέρες στον πρώτο βαθμό, που είναι ο βαθμός που καθυστερεί, και υπολείπονται 370 ημέρες για απόφαση στον δεύτερο βαθμό, που σημαίνει ότι με μεγάλη άνεση πια η Ελλάδα, στο μεγαλύτερο μέρος της είναι κάτω από τον μέσο όρο των Χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είχαμε θέσει ως στόχο για το 2027. Κι αυτό το πιάσαμε το 2025.»

«Η εκτίμηση που έχουμε από τα στοιχεία, τα οποία δεν περιλαμβάνονται εδώ, δηλαδή το πως εξελίσσεται το 4ο τρίμηνο του 2025, μας δίνουν τη βεβαιότητα ότι ο μέγας επιδιωκόμενος στόχος, από τότε που ιδρύθηκε το νέο ελληνικό κράτος εδώ και 200 χρόνια, για να επιταχυνθεί η απόδοση της δικαιοσύνης είναι πλέον εφικτός και τα πράγματα θα εξελιχθούν πάρα πολύ καλά προς όφελος όλων των συντελεστών της δικαιοσύνης, των δικαστών, των εισαγγελέων, των δικηγόρων, των δικαστικών υπαλλήλων», σημείωσε ο υπουργός, τονίζοντας ότι «σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε ότι υπάρχουν υποβοηθητικές πρωτοβουλίες, όπως η μεταφορά δικαστηριακής ύλης στους δικηγόρους, που ήδη έχει αποδώσει σε έναν χρόνο περίπου 65.000-70.000 και η μεταφορά της αρμοδιότητας για την δημοσίευση των διαθηκών στους συμβολαιογράφους, που στατιστικά είναι 60.000 -70.000 υποθέσεις το χρόνο».

«Υπολογίστε ότι οι ένορκες βεβαιώσεις, που γίνονταν από τα πρώην Ειρηνοδικεία, μεταφέρθηκαν και αυτές αποκλειστικά στους δικηγόρους οι οποίες μέχρι τώρα είναι 250.000. Όλα αυτά οδηγούν σε λιγότερη απασχόληση δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων», κατέληξε.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας χαρακτήρισε ως την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο χώρο της Δικαιοσύνης την υλοποίηση του νέου Δικαστικού Χάρτη, κάτι που παράλληλα έδωσε ταχύτερη και καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στους 113 δικαστικούς σχηματισμούς (δικαστήρια) της χώρας, ενώ ανέφερε ότι θα συσταθεί διαρκής επιτροπή ελέγχου της πορείας του νέου Δικαστικού Χάρτη και όπου κρίνεται αναγκαίο θα υπάρχουν νομοθετικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, εφέτης, Χριστόφορος Λινός, ανέφερε, μεταξύ των άλλων, ότι με το νέο Δικαστικό Χάρτη το Πρωτοδικείο της Πρωτεύουσας, ενώ είχε 400 δικαστές, σήμερα έχει 740, εκ των οποίων οι 520 είναι της πολιτικής Δικαιοσύνης και 220 της Ποινικής Δικαιοσύνης.

Ακόμη, ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, εφέτης, Πέτρος Αλικάκος, επισήμανε ότι αποδεδειγμένα βοηθάνε οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν με το νέο Δικαστικό Χάρτη και ο αριθμός των δικαστών στη συμπρωτεύουσα αυξήθηκε και έφτασε τους 223.

Ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά, εφέτης, Γεώργιος Ξυνόπουλος, επικεντρώθηκε στο κτιριακό πρόβλημα, η επίλυση του οποίου έχει ήδη δρομολογηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης και προσέθεσε ότι με την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη, λόγω της ένταξης περιφερειακών Πρωτοδικείων στα δικαστήρια του Πειραιά, θα τριπλασιαστεί η ύλη (αύξηση 151%). Ακόμη, επισήμανε ότι είναι αναγκαία η αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστών στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία στο Πρωτοδικείο της Αθήνας μειώθηκε στις 513 ημέρες από τις 1.422 η έκδοση των αποφάσεων, δηλαδή μειώθηκε από τα 4 χρόνια σε 1,5 χρόνο.

Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μειώθηκε στις 227 ημέρες από 376, δηλαδή η έκδοση των αποφάσεων μειώθηκε από 1 χρόνο σε 7,5 μήνες.

Στο Πρωτοδικείο Πειραιά μειώθηκε στις 280 ημέρες από τις 364, δηλαδή η έκδοση των αποφάσεων μειώθηκε από τον έναν χρόνο στους 9 μήνες περίπου.

Ακόμη, από την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πριν την εφαρμογή του, το ποσοστό εκκαθάρισης στο σύνολο των Πρωτοδικείων της χώρας, αυξήθηκε από 90% στην περίοδο 16/09/2023-30/06/2024 σε 98,7% την περίοδο 16/09/2024-30/06/2025. Κάτι που μαρτυρά σχεδόν πλήρη διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων.

Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής Χαράλαμπος Αθανασίου, οι ηγεσίες του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ.λπ.