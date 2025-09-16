Γ. Φλωρίδης: Κάποιοι επιχειρούσαν να μην κλείσει η δικογραφία για τα Τέμπη και έστησαν πολιτικό παιχνίδι πάνω σε μια εθνική τραγωδία

Για «υποδειγματική ανάκριση όσον αφορά την τραγωδία στα Τέμπη που διήρκησε 2,5 χρόνια», έκανε λόγο το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή την αποστολή από τον εισαγγελέα εφετών της πρότασής του για το κατηγορητήριο σε βάρος 36 ατόμων.

«Από ό,τι διαβάζω στα δημοσιεύματα η δικογραφία είναι 70.000 σελίδες με πραγματογνωμοσύνες, έχουν γίνει επιτόπιοι έλεγχοι και εκθέσεις. Την ίδια ώρα κάποιοι επιχειρούσαν μονίμως να μην κλείσει η δικογραφία - είχαμε και δικηγόρους και εκπροσώπους άλλων κομμάτων που εμπλέκονται όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εάν άλλαζε ο ανακριτής, όπως ζητούσαν, θα πηγαίναμε άλλα δύο χρόνια πίσω. Έχουμε ένα πολιτικό παιχνίδι πάνω σε μια εθνική τραγωδία», είπε στο ΟΡΕΝ ο κ. Φλωρίδης.

Όπως είπε, μάλιστα, «η δίκη για τη μεγάλη φωτιά στο Λονδίνο το 2017 θα διεξαχθεί το 2027».

«Όλη η δικαστική έρευνα επιχειρήθηκε να συκοφαντηθεί αλλά αποδείχθηκε ότι η δικαιοσύνη έχει κάνει με υποδειγματικό τρόπο τη δουλειά της. Δεν υπήρξε αίτημα που να μην έγινε δεκτό. Φαντάζομαι ότι οι συγγενείς των θυμάτων θα ήθελαν να γίνει η δίκη γιατί εκεί αποδίδεται η δικαιοσύνη και όχι στα πεζοδρόμια» συμπλήρωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis, ο Γιώργος Φλωρίδης, είπε «το ποιοι είναι από πίσω δεν ξέρω αν υπάρχει παράλληλη δικαστική διερεύνηση, αλλά είναι γνωστό ότι το έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έστησε μια σκευωρία εναντίον πολιτικών αντιπάλων και επιχείρησε να τους παραπέμψει».