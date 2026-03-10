Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η Κυβέρνηση δεν έκρυψε κάτω από το χαλί το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό φάνηκε μετά από πέντε μήνες εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής» τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ολοκληρώνοντας την συζήτηση επί των πορισμάτων της Εξεταστικής Επιτροπής «για την διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε πως «η Κυβέρνηση δεν επέλεξε την σιωπή ή την διαχείριση των εντυπώσεων, αλλά να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό, σύνθετο και διαχρονικό πρόβλημα με ευθύτητα, σχέδιο και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες».

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι «κινηθήκαμε αποφασιστικά σε τρία μέτωπα». Διερευνήσαμε την υπόθεση, «ώστε να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν και να επιστραφούν τα παρανόμως εισπραχθέντα ποσά» και πρόσθεσε πως «η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτη δέσμευση και υποχρέωσή μας. Όταν υπάρχουν σκιές, όταν υπάρχουν ενδείξεις για έκνομες ενέργειες, το Κράτος οφείλει να ενεργεί και αυτό κάναμε με σοβαρότητα, όπως και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με θεσμικό τρόπο και σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες ελεγκτικές και ευρωπαϊκές αρχές. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φορολογούμενους της χώρας, αλλά και τους ίδιους του έντιμους παραγωγούς, που δεν μπορεί να μπαίνουν στο ίδιο κάδρο με όσες και όσους εκμεταλλεύτηκαν αδυναμίες του συστήματος».

Ο κ. Ανδριανός, ανέφερε ότι παράλληλα «προχωρήσαμε στην ενίσχυση των διαδικασιών, ώστε οι συνέπειες των αναγκαίων ερευνών και ελέγχων να είναι οι μικρότερες δυνατές για τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους», καθώς «η εξυγίανση δεν μπορεί να καταλήγει σε επιβάρυνση εκείνων που μοχθούν και στηρίζουν την παραγωγή». Για αυτό, σημείωσε ο υφυπουργός «δημιουργήθηκε μεταβατικό πλαίσιο προκειμένου να συνεχιστεί η συνέχεια και η ομαλότητα στις πληρωμές, παρά τις καθυστερήσεις που πράγματι υπήρξαν»

Επίσης, ο κ. Ανδριανός είπε το σημαντικότερο είναι ότι «προχωρούμε σε μια βαθιά και αποτελεσματική μεταρρύθμιση του συστήματος των ενισχύσεων, μ αιχμή του δόρατος την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ. Και αυτή, είναι η μεγάλη δομική απάντηση της Κυβέρνησης, ό,τι δεν αρκεί να διατυπώνεις τις παθογένειες, αλλά πρέπει να αλλάζεις και το σύστημα που τις αναπαράγει»

Ο υφυπουργός, ερωτηθείς σχετικά με τι έχει προκύψει από την έρευνα στα Πρωτόκολλα του Υπουργείο αναφορικά με το Εμπιστευτικό Ενημερωτικό Σημείωμα που φέρεται να απέστειλε στις 27/7/2020, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γιώργος Βάρρας στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη είπε ότι « διερευνάται μέσα από το σύστημα» και «πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι αύριο το πρωί θα υπάρξει απάντηση» καθώς «όπως γνωρίζετε όλες οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ και όλα τα συστήματα του Οργανισμού είναι πλέον στην Αρχή. Θα υπάρξει. λοιπόν, απάντηση»