Φουλ μεταρρυθμιστική επίθεση και συγκρίσεις που… «πονάνε»

Με την ομιλία του και κυρίως με όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άνοιξε με σαφήνεια τον νέο πολιτικό κύκλο της κυβέρνησης του, ο οποίος ορίζεται από προσωπική και πολιτική αξιοπιστία, θεσμική καθαρότητα, μεταρρυθμιστική συνέχεια, συνεπή και υπεύθυνη υπεράσπιση των συμφερόντων και της προοπτικής της χώρας.

Στον 7ο χρόνο της πρωθυπουργίας του και ενώ δημοσκοπικά εμφανίζεται ισχυρό το αποτύπωμα της φθοράς από τον χρόνο, αβελτηρίες και λάθη της κυβέρνησης όπως και από τα αλλεπάλληλα «σαμποτάζ» με στόχο τον ίδιο ο κ. Μητσοτάκης, δεν άλλαξε τον τρόπο, αλλά ούτε και το μήνυμα, που απηύθυνε στους πολίτες.

Εγώ κάνω τη δουλειά, την κάνω όσο καλύτερα μπορώ μέσα σε διεθνείς προκλήσεις και φουρτούνες, δεν είμαι θαυματοποιός αλλά έχω συγκεκριμένο σχέδιο, που μέχρι σήμερα έχει αποδώσει και εσείς, στο τέλος της τετραετίας, θα με κρίνετε ξανά.

Στο άνοιγμα του νέου πολιτικού κύκλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί ακέραια την αξιοπιστία του σε ότι αφορά τον εκλογικό νόμο. Καμία αλλαγή στους κανόνες του παιχνιδιού ενώ το παιχνίδι παίζεται.

Οι πολίτες έχουν την ευθύνη και θα επιλέξουν πώς θέλουν να κυβερνηθεί η χώρα. Διαυγής πολιτικά θέση, απόλυτος σεβασμός στον «κυρίαρχο», λαό τον οποίο αποθέωναν στα λόγια πρωθυπουργοί που τρέμοντας την επικείμενη κάλπη, άλλαζαν το νόμο. Ο τελευταίος που το έκανε χωρίς ίχνος αναστολών ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αφού κέρδισε εκλογές και κυβέρνησε με το μπόνους των 50 εδρών, έφτιαξε μια παραλλαγή απλής αναλογικής για να βάλει τρικλοποδιά στον επόμενο.

Οι επιλογές και οι δηλώσεις Μητσοτάκη, δείχνουν ότι ο νέος πολιτικός κύκλος δεν περιλαμβάνει κατενάτσιο, άμυνα και καθυστερήσεις, αλλά φουλ μεταρρυθμιστική επίθεση.

Τις επόμενες ώρες το οικονομικό επιτελείο, θα αποσαφηνίσει και θα εξηγήσει γιατί οι αλλαγές στη φορολογία που εξαγγέλθηκαν συνιστούν την μεγαλύτερη δομική μεταρρύθμιση στο φορολογικό σύστημα της χώρας.

Και γιατί εκτός από την άμεση και ισχυρή στήριξη του εισοδήματος των νέων, των οικογενειών με παιδιά και της μεσαίας τάξης, μπαίνει η «μαγιά» για μια ακόμη αλλαγή φορολογικής κουλτούρας. Τα χαμηλά εισοδηματικά όρια για τα πάσης φύσεως επιδόματα, λειτουργούσαν ως προσκλητήριο για την απόκρυψη των πραγματικών εισοδημάτων.

Ο Κ. Μητσοτάκης παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη κάτι παραπάνω από μέτρα. Προσδιόρισε μια στρατηγική συνέχεια για τη χώρα, περιγράφοντας την ΝΔ ως τη μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να την διασφαλίσει. Έχει παράξει έργο, διαθέτει συνεκτικό σχέδιο, έχει μεταρρυθμιστική βούληση και πολιτική ισχύ.

Με τον τρόπο που απάντησε στα ερωτήματα για τον αν θα διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, αν θα πάει σε πρόωρες εκλογές ή αν θα γίνει «θύμα» αλλαγής εν κινήσει στη ΝΔ, έδειξε πως εμπιστεύεται το πολιτικό σχέδιο του και βασίζεται στην εμπιστοσύνη των πολιτών, περισσότερο απ΄όσο εμπιστεύονται οι αντίπαλοί του, τα « όπλα» τους και τις μεθόδους τους.

Με τον τρόπο που απάντησε στις απαιτήσεις για ακόμη καλύτερες μέρες αλά πασοκικά και αλά Σύριζα - όπως περιγράφονται στο εθνοσωτήριο μανιφέστο Τσίπρα - έδειξε ότι η ανησυχία για την επανεμφάνιση των θαυματοποιών του παρελθόντος υπό τη σκέπη νέων χρυσών χορηγών, δεν τον αφορά. Άλλοι οφείλουν να πάρουν τα μέτρα τους.

«Δεν υποτιμώ καθόλου τη δυσφορία των πολιτών, αλλά δεν είμαι θαυματοποιός. Δεν θα τινάξω την μπάνκα στον αέρα, δεν θα εκτροχιάσω τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Θα κριθούμε από την κοινωνία στις εκλογές του 2027» συνόψισε τα επίδικα για την κυβέρνηση και τους πολίτες.

Η πολιτική κουζίνα, τα παίγνια και τα συμφέροντα μέρους της εγχώριας ολιγαρχίας, οι επικίνδυνες επιβουλές στη γεωστρατηγική θέση της χώρας, το ασταθές οικονομικό περιβάλλον αδυνατούν όπως φαίνεται να «τρελάνουν» την πρωθυπουργική πυξίδα.

Η παρουσία του πρωθυπουργού και το σχέδιο στη ΔΕΘ εκ των πραγμάτων ανατροφοδοτούν τις κοινωνικές προσδοκίες και πολύ πιθανόν να βοηθήσουν να αναπροσανατολιστεί από την γκρίζα ζώνη, ένα σημαντικό τμήμα ψηφοφόρων.

Πολίτες που τον επέλεξαν με κλειστό συμβόλαιο για δυο κυβερνητικές θητείες και θα μετρήσουν ξανά τις επιλογές τους, το ’27. Με ή χωρίς Τσίπρα πάνω στη σκηνή ...