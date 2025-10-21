Γ. Φλωρίδης για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν έχουμε περιθώρια διχασμού και μάλιστα με εθνικά σύμβολα

Με την ανάγνωση αποσπάσματος από την πανηγυρική ομιλία του Θεμιστοκλή Σοφούλη στα εγκαίνια του εθνικού μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη ξεκίνησε την ομιλία του ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, με την οποία επίσης έκλεισε και η συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγματικότητας της τροπολογίας που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση.

«Σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς δεν έχουμε περιθώρια διχασμών και μάλιστα σε εθνικά σύμβολα», επισήμανε ο υπουργός, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε για μαθήματα πατριωτισμού από την πλευρά του υπουργού.

«Προσέξτε. Για να υποστηρίξετε τη θέση σας χρησιμοποιήσατε νομικίστικα επιχειρήματα και εμφανίσατε το Μνημείο ως ένα απλό μνημείο και ένας απλός δημόσιος χώρος. Γι αυτό επικαλέστηκα τον Θεμιστοκλή Σοφούλη και την κυβέρνηση Βενιζέλου μπας και καταλάβετε. Βρείτε μου μια λέξη από το κείμενο σας που να ταιριάζει με το κείμενο του Θεμιστοκλή Σοφούλη. Μια λέξη», είπε ο κ. Φλωρίδης.

«Η υπόμνηση που απουσιάζει παντελώς από τις συζητούμενες ενστάσεις συνταγματικότητας. Απουσιάζει ο σεβασμός του Μνημείου. Το Μνημείο αναφέρεται στα κείμενα που συζητάμε σήμερα παρουσιάζεται ως … ένα μνημείο ή ως … ένας χώρος», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Φλωρίδης.

Και συνέχισε: «Όμως δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμα μνημείο ή έναν ακόμα δημόσιο χώρο. Πρόκειται για το Μνημείο που το Έθνος μας τιμά τους αγώνες του λαούς μας για να δημιουργηθεί η Πατρίδας μας. Για να σωθεί η πατρίδα μας να μεγαλώσει. Αυτό το μνημείο αφορά η νομοθετική τροπολογία για την προστασία του. Πρωτοβουλία ενότητας και ομοψυχίας που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Πρόκειται για την αποκατάσταση του θεσμικά αυτονόητου.»

«Για όσους δεν ξέρουν η μάχη στο Κιλκίς έκρινε τους βαλκανικούς αγώνες. Εκεί ετέθη εκτός μάχης το 1/5 του ελληνικού στρατού ο ανθηρός των Ελλήνων αξιωματικών. Σε αυτούς τους αγώνες η Ελλάδα κάθε φορά έχανε τον ανθό της νεολαίας της. Που ξεκινούσε από τα πέρατα της γης για να πολεμήσει. Αυτούς τιμούμε εκεί. Και δεν είναι ένα μνημείο. Ένας δημόσιος χώρος. Είναι η μνήμη του έθνους μας εκεί», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Και πρόσθεσε: «Δε θα αντιπαραθέσουμε τους αγώνες αυτούς με οποιαδήποτε διαδήλωση. Δεν υπάρχει εθνικό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από τη μια και από την άλλη μνημείο για τα Τέμπη, για το Μάτι. Δεν είναι όλα για τον ίδιο σκοπό.

Ενώ αυτό είναι το αφήγημα της κυβέρνησης η αντιπολίτευση καταφεύγει σε επιπόλαιες προσεγγίσεις επειδή δεν έχει αφήγημα για τοπ Μνημείο.

Το ΠΑΣΟΚ προσπέρασε την προσήλωση του στα εθνικά ιδανικά και για μια ακόμα φορά γίνεται παρακολούθημα κομματιών της Αριστεράς. Παραγνωρίζοντας ότι έδωσε μάχη για αυτά.»