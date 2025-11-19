Financial Times: Ο Κυρ. Πιερρακάκης ένας από τους βασικούς διεκδικητές για την προεδρία του Eurogroup

Η αποχώρηση του Πασκάλ Ντόναχιου από την θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας και κατ΄ επέκταση από το «τιμόνι» της Ευρωομάδας, επιφέρει ανακατατάξεις στο Eurogroup.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους Financial Times, ο Έλληνας υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές της θέσης.

Συγκεκριμένα, με την αποχώρηση του Ντόναχιου εκκινεί η διαδικασία διαδοχής του με ορισμένες προσωπικότητες να είναι αυτή την στιγμή αυτές οι οποίες συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για να αναλάβουν τα καθήκοντά του.

Ένας από τους βασικούς διεκδικητές είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αναφέρουν οι FT.

Ακόμη ένας υποψήφιος φαίνεται πως είναι ο Βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Προϋπολογισμού Βίνσεντ βαν Πίτεγκεμ, προερχόμενος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP). Ο Βαν Πίτεγκεμ μοιράζεται σήμερα τα καθήκοντα σε επίπεδο Eurogroup με τον υπουργό Οικονομικών του Βελγίου Γιαν Τζάμπον. Ο ίδιος είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στην προηγούμενη διαδικασία, αλλά δεν θέλησε να είναι αντίπαλος του τότε εν ενεργεία προέδρου Ντόναχιου.

Το δημοσίευμα, ωστόσο, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας από την πλευρά της σοσιαλδημοκρατικής/κεντροαριστερής πτέρυγας. Ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας, Κάρλος Κουέρπο, ο οποίος την προηγούμενη φορά είχε αποσυρθεί από την κούρσα όταν έγινε σαφές ότι ο Ντόναχιου θα επικρατούσε, εμφανίζεται και πάλι ως πιθανός διεκδικητής.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι οι υπουργοί του EPP κατέχουν την πλειοψηφία των θέσεων στο Eurogroup, κάτι που καθιστά πιθανή τη στήριξη υποψηφίου από την ίδια πολιτική οικογένεια.

Εκπρόσωπος του Eurogroup γνωστοποίησε ότι μέχρι την εκλογή του νέου προέδρου, τα καθήκοντα του Ντόναχιου θα εκτελεί ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, ως προεδρεύων. Για την ανάδειξη του νέου προέδρου απαιτείται η στήριξη απλής πλειοψηφίας από τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, ενώ η επόμενη ψηφοφορία μπορεί να γίνει ακόμη και τον Δεκέμβριο.