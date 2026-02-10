Φάμελλος: Η Καρυστιανού δεν εντάσσεται στο κάλεσμα για τις προοδευτικές δυνάμεις

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε κατηγορηματικά ότι η Μαρία Καρυστιανού «δεν εντάσσεται στο κάλεσμα για τις προοδευτικές δυνάμεις» που έχει απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο MEGA είπε ότι «στις τοποθετήσεις της κυρίας Καρυστιανού ως προς τη δημιουργία κόμματος και θέματα που έχει αναδείξει, μας βρίσκουν αντίθετους, είναι τοποθετήσεις συντηρητικού χαρακτήρα».

«Διαφωνούμε απολύτως ότι δεν υπάρχει Αριστερά και Δεξιά», είπε ο κ. Φάμελλος κάνοντας αναφορές στις δηλώσεις της Καρυστιανού σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση αλλα και για τα ελληνοτουρκικά.

«Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε ότι συζητάμε με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα για να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει να χαθεί η αξιοπιστία του προοδευτικού χώρου. Πρέπει να συγκλίνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαρή πρόταση για τις συνεργασίες».