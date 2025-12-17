Φ. Μπελέρης: Η Ελλάδα υλοποιεί μια νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, δίνοντας προτεραιότητα στους υδρογονάνθρακες

Την αναβάθμιση της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο από την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, τόνισε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Φρέντης Μπελέρης, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αναφέρθηκε στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Αθήνα, «για τις οποίες και ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας ενημέρωσε αναλυτικά τους ομόλογούς του στο Συμβούλιο» και οι οποίες «εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση του αμερικανικού αερίου μέσω της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης στην Ουκρανία και την απεξάρτηση από το ρωσικό».

Ο κ. Μπελέρης υπογράμμισε ότι «η ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, με κεντρικό άξονα την Ελλάδα εξυπηρετεί μία περιοχή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων με σημαντικό στρατηγικό, ενεργειακό και εμπορικό αποτύπωμα».

Και συνέχισε, λέγοντας πως «ταυτόχρονα η Ελλάδα ξεκινά την πρώτη εξερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο και γεωλογικές έρευνες νοτίως της Κρήτης κάτι που έχει να συμβεί 40 χρόνια» και ότι «για να έχουμε αυτάρκεια και φθηνότερη ενέργεια για τους Ευρωπαίους πολίτες πρέπει να κινηθούμε άμεσα και χωρίς ιδεοληψίες».

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της παρέμβασης του κ. Μπελέρη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

«Η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα υλοποιεί μια νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων.

Έναν σχεδιασμό που ξεκινά από τις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Αθήνα, για τις οποίες και ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας ενημέρωσε αναλυτικά τους ομόλογούς του στο Συμβούλιο.

Η Ελλάδα θα προχωρήσει άμεσα στην πρώτη εξερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο και σε έρευνες νοτίως της Κρήτης κάτι που έχει να συμβεί 40 χρόνια.

Οι συμφωνίες μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών φυσικού αερίου εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση του αμερικανικού αερίου στην Ουκρανία και την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο.

Η ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, με κεντρικό άξονα την Ελλάδα εξυπηρετεί μία περιοχή 100 εκατομμυρίων ευρωπαίων με σημαντικό στρατηγικό, ενεργειακό και εμπορικό αποτύπωμα.

Για να έχουμε αυτάρκεια και φθηνότερη ενέργεια για τους Ευρωπαίους πολίτες πρέπει να κινηθούμε άμεσα και χωρίς ιδεοληψίες».