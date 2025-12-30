Δίκη Novartis

Με την απολογία του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, ενός εκ των δύο κατηγορουμένων και πρώην προστατευόμενου μάρτυρα στην υπόθεση Novartis, συνεχίζεται η δίκη.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή για τα αδικήματα της ψευδούς κατά μήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την απολογία του ο κ. Δεστεμπασίδης επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και πρωτοδίκως, τονίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να στοχοποιήσει πολιτικά πρόσωπα και ότι δεν υπέδειξε ο ίδιος κανέναν πολιτικό ως δωροδοκηθέντα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, όσα κατέθεσε προέκυψαν αποκλειστικά από αφηγήσεις του τότε αντιπροέδρου της Novartis Ελλάς, Κωνσταντίνου Φρουζή.

«Δεν έχω πει ποτέ ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ο Γιάννης Στουρνάρας ή ο Ευάγγελος Βενιζέλος δωροδοκήθηκαν. Για τα υπόλοιπα πρόσωπα, μετέφερα μόνο όσα μου αφηγήθηκε ο Κωνσταντίνος Φρουζής», φέρεται να δήλωσε.

«Πολύ διεφθαρμένη εταιρεία η Novartis»

Ο κατηγορούμενος χαρακτήρισε τη Novartis «μια πολύ διεφθαρμένη εταιρεία», υποστηρίζοντας ότι διέθετε μαύρο ταμείο.

«Ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι υπήρχαν χρήματα «για γιατρούς, στελέχη και δημόσιους λειτουργούς», χωρίς ωστόσο – όπως διευκρίνισε – να γνωρίζει αν και πώς χρησιμοποιήθηκαν.

Σιωπή για ενδεχόμενη προστασία στις ΗΠΑ

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο πρόεδρος της έδρας ρώτησε δύο φορές τον κατηγορούμενο αν υπήρξε προστατευόμενος μάρτυρας και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αρνήθηκε να απαντήσει, δηλώνοντας ότι ασκεί το δικαίωμα της σιωπής.

Η απολογία του συνεχίζεται, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το εάν θα εμφανιστεί για να απολογηθεί και η δεύτερη κατηγορούμενη, Μαρία Αγγελή, επίσης πρώην προστατευόμενη μάρτυρας στην υπόθεση.