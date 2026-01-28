Α. Ευθυμίου: Μοχλός ανάπτυξης η ενσωμάτωση περισσότερων γυναικών στην εργασία και την επιχειρηματικότητα

Στον κομβικό ρόλο της γυναικείας επιχειρηματικότητας για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή αναφέρθηκε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, μιλώντας σε εκδήλωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Women Business Open Coffee.

Η θεματική της εκδήλωσης, «Start me Up - Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας δίπλα στη Γυναίκα Επιχειρηματία», όπως τόνισε η υφυπουργός, αγγίζει τον πυρήνα των πολιτικών που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: το πώς το όραμα μιας γυναίκας μπορεί να μετατραπεί σε μια βιώσιμη και αναπτυσσόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η προώθηση της γυναικείας εργασίας και επιχειρηματικότητας αποτελεί στρατηγική επιλογή με έντονο αναπτυξιακό πρόσημο, υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι ενισχύει την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη σημαντική μείωση της ανεργίας στο 8%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, αλλά και στα στοιχεία του ΟΟΣΑ που κατατάσσουν την Ελλάδα πρώτη μεταξύ των χωρών-μελών ως προς την αύξηση της απασχόλησης.

Παρά τη θετική εικόνα, η υφυπουργός επισήμανε ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αντικειμενικά εμπόδια: το έμφυλο μισθολογικό χάσμα, τη δυσκολία πρόσβασης σε θέσεις ευθύνης, χρηματοδότηση και επιχειρηματικά δίκτυα, την υποεκπροσώπηση σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η τεχνολογία και η καινοτομία, καθώς και το αυξημένο βάρος των οικογενειακών και φροντιστικών υποχρεώσεων. Όλα αυτά συνθέτουν τη γνωστή «γυάλινη οροφή» που, όπως είπε, η Πολιτεία καλείται να σπάσει με στοχευμένες παρεμβάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, το Υπουργείο Εργασίας εφαρμόζει ένα συνεκτικό πλέγμα πολιτικών που δεν περιορίζεται μόνο στη φάση ίδρυσης μιας επιχείρησης, αλλά εκτείνεται στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της, συνδέοντας την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την οικογενειακή πολιτική.

Η υφυπουργός τόνισε ότι, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα προγράμματα αναβάθμισης και επανειδίκευσης δεξιοτήτων (upskilling - reskilling), κυρίως σε πράσινες και ψηφιακές ειδικότητες. Την τελευταία πενταετία συμμετείχαν περισσότερα από 480.000 άτομα, εκ των οποίων πάνω από το 67% ήταν γυναίκες. Παράλληλα, μέσω της ΔΥΠΑ υλοποιούνται προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας με έμφαση στις γυναίκες, τους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους.

Ενδεικτικά, προσέθεσε, το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για ανέργους 30-59 ετών ενισχύθηκε σημαντικά, με επιδότηση 17.000 ευρώ για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, αυξημένο προϋπολογισμό και διπλασιασμό των ωφελούμενων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πάνω από το 70% των δικαιούχων είναι γυναίκες, γεγονός που καταδεικνύει τη σαφή στόχευση στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα, συνέχισε η υφυπουργός Εργασίας, υλοποιείται πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων, καθώς και νέες δράσεις για νέους 18-29 ετών, κυρίως στους τομείς της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας.

«Κομβικό πυλώνα των πολιτικών αποτελεί και η άρση των αντικειμενικών εργασιακών εμποδίων, με μέτρα για τη μείωση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος, την καθιέρωση ευέλικτων μορφών εργασίας, την ενίσχυση των γονικών αδειών και την επέκταση του επιδόματος μητρότητας από έξι σε εννέα μήνες, καλύπτοντας πλέον και τις αυτοαπασχολούμενες, τις ελεύθερες επαγγελματίες και τις αγρότισσες» είπε η κυρία Ευθυμίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δημιουργία ενός πλήρους πλέγματος προστασίας της μητρότητας, με τρία επίπεδα στήριξης -άδεια και επίδομα κύησης και λοχείας, επίδομα γέννησης και ειδική άδεια μητρότητας- αλλά και σε πρόσθετες ρυθμίσεις, όπως η δυνατότητα μεταβίβασης μέρους τής παροχής στον πατέρα και η επέκταση των δικαιωμάτων σε θετούς γονείς. Οι παρεμβάσεις αυτές, όπως σημείωσε, εξελίχθηκαν σταδιακά από το 2022 έως το 2025, απαντώντας σε πραγματικές ανάγκες εργαζόμενων μητέρων που έως πρότινος αποκλείονταν λόγω κατακερματισμένου ασφαλιστικού ιστορικού.

Κλείνοντας, η υφυπουργός αναφέρθηκε και στη δική της προσωπική διαδρομή, επισημαίνοντας ότι η πορεία πολλών γυναικών δεν είναι γραμμική και συχνά απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την αναγνώριση της αξίας τους. «Η ενσωμάτωση περισσότερων γυναικών στην εργασία και στην επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο ζήτημα ισότητας. Είναι μοχλός ανάπτυξης», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα συνεχίσει να συνεργάζεται με θεσμικούς φορείς, όπως το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, ώστε η ισότητα να γίνεται πράξη και η επιχειρηματικότητα πραγματική ευκαιρία για όλες.