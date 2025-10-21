Εύσημα Καρανίκα σε Γεωργιάδη για το 1566 - «Εχεις καλοπροαίρετη διάθεση, σπάνιο για Αριστερό», απαντά ο υπουργός Υγείας

Την πρόσφατη έναρξη λειτουργίας του 1566, της δωρεάν τηλεφωνικής υπηρεσίας για ραντεβού και εξυπηρέτηση στον τομέα της Υγείας, αποθέωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας, τονίζοντας τη μεγάλη αξία της υπηρεσίας, που απαλλάσσει τους πολίτες από το κόστος των ιδιωτικών εταιρειών, οι οποίες, όπως λέει εκμεταλλεύονταν την ανάγκη των πολιτών για ραντεβού με χρεώσεις.

Ο κ. Καρανίκας αναφέρει ότι το 1566 είναι μια υπηρεσία που «υπηρετεί τον λαό» και λειτουργεί χωρίς κόστος για τους πολίτες, κάτι που είχε παραμεληθεί μέχρι σήμερα.

Ενώ στη συνέχεια, εκφράζει την απορία του γιατί αυτή η λαϊκή υπηρεσία δεν εφαρμόστηκε νωρίτερα και αναφέρει ότι, παρά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια το 2018, οι πολίτες συνέχιζαν να πληρώνουν για τις ίδιες υπηρεσίες μέσω ιδιωτικών εταιρειών.

«Τελικά, ο 1566 ήρθε από τον δεξιό Άδωνι που τον κατηγορεί ο κάθε αριστερός και δεν ήρθε από τα αριστερά. Μπέρδεμα ιδεολογικό.Αν θέλουμε να κάνουμε κριτική ας είναι πολιτική και με στοιχεία», επισήμανε ο κ. Καρανίκας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα

«Το 1566 μας υπηρετεί δωρεάν.



Η ανάρτηση μου δεν θα ευχαριστήσει ούτε θα χαϊδέψει τα φανατικά μυαλά της αυτοαναφορικής δογματικής αριστεράς. Το 1566 είναι αριθμός τηλεφώνου, είναι για την υγεία μας, είναι δωρεάν, υπηρετεί τον λαό & άρχισε να λειτουργεί από προχθές.

Χρειάστηκα να κάνω μια ερώτηση και να κλείσω ραντεβού και δεν υποχρεώθηκα να πληρώσω τα κοράκια των ιδιωτικών εταιριών της πενταψήφιας υπηρεσίας που πλούτιζαν εις βάρος μου όπως και εις βάρος του λαού.

Αυτή η εκμετάλλευση και κοροϊδία του λαού υπήρχε μέχρι σήμερα.

Το ερώτημα μου και η ένσταση μου:

Γιατί αυτό το λαϊκό μέτρο δεν έγινε τόσα χρόνια ;

Έψαξα να δω αν υπήρχε σε κάποια μας δέσμευση από κάποιο μνημόνιο αλλά δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο.

Αν υπάρχει να μου το πείτε να ζητήσω ειλικρινά συγνώμη.

Αλλά και δέσμευση να υπήρχε θα υπήρχε προφανώς μέχρι το Μάιο του 2018 που ο Τσίπρας μας έβγαλε από τα μνημόνια και μας έβαλε ξανά στην αγορά.

Από το 2018 που έληξε το μνημόνιο γιατί έπρεπε να πληρώνουμε στις ιδιωτικές εταιρίες για να κλείσουμε ένα ραντεβού;

Τελικά, ο 1566 ήρθε από τον δεξιό Άδωνι που τον κατηγορεί ο κάθε αριστερός και δεν ήρθε από τα αριστερά. Μπέρδεμα ιδεολογικό.Αν θέλουμε να κάνουμε κριτική ας είναι πολιτική και με στοιχεία.

Λοιπόν, το 1566 άρχισε να λειτουργεί και αυτό μας σώνει από χρήμα που δίναμε στις ιδιωτικές εταιρίες. Το διαδίδουμε για καλό μας».

Στη συνέχεια, την δική του απάντηση έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέροντας ότι είχε πέσε έξω για τον Νίκο Καρανίκα, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ιδεολογικές τους διαφωνίες, σημειώνει ότι απολαμβάνει τις συζητήσεις μαζί του, καθώς ο Νίκος Καρανίκας έχει πάντα -όπως επισημαίνει- επιχειρήματα και καλοπροαίρετη διάθεση.

Η ανάρτηση του Αδ. Γεωργιάδη

«Ανάρτηση για το 1566 από τον φίλο μου τον κ. Νίκο Καρανίκα. Έχω πει εδώ και χρόνια, ότι για τον άνθρωπο αυτό είχα πέσει εντελώς έξω. Τελικά ήταν μάλλον από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του @atsipras απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μαζί του και τις ιδεολογικές μας διαφωνίες, διότι έχει πάντα επιχειρήματα και καλοπροαίρετη διάθεση, πράγμα σπάνιο για έναν Αριστερό.

