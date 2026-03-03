Εύσημα Άδ. Γεωργιάδη στο Ισραήλ: Οι πολιτικές διαφορές πάνε περίπατο για το συμφέρον της πατρίδας

Τη στάση της αντιπολίτευσης του Ισραήλ εν μέσω του πολέμου με το Ιράν εξήρε την Τρίτη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας, παράλληλα πως η απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο «αποτελεί μια από τις σημαντικότερες κινήσεις εξωτερικής πολιτικής της Μεταπολίτευσης».

Σχολιάζοντας τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ, για το ότι «δεν υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες στον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν», ο Έλληνας υπουργός σημείωσε πως «έτσι γίνονται τα Έθνη σπουδαία. Ενώπιον του συμφέροντος της Πατρίδος τους οι πολιτικές τους διαφορές πάνε περίπατο. Ενωμένοι πλήρως πίσω από τις Ένοπλες τους Δυνάμεις κατά του ιστορικού εχθρού του Ισραήλ. Κάντε τις συγκρίσεις με μας για να καταλάβετε την διαφορά…».

Ακόμα, ο υπουργός Υγείας είπε, για την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, πως «η απόφαση του πρωθυπουργού

να στείλει τις Δυνάμεις μας προς υπεράσπιση της Κύπρου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες κινήσεις εξωτερικής πολιτικής της Μεταπολίτευσης και μόνον μικρόνοες ή μικρόψυχοι δεν το αντιλαμβάνονται».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Άδ. Γεωργιάδη: