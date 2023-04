Αποφυλακίστηκε, λίγο πριν τις 12, ώρα Ελλάδος, η Εύα Καϊλή. Θα τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» παρακολούθησης.

«Συνεχίζεται ο αγώνας με αποφασιστικότητα από τους δικηγόρους μου», δήλωσε στους δημοσιογράφους που την περίμεναν έξω από το σπίτι της όταν έφτασε στο σπίτι της στις Βρυξέλλες με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο πατέρας της και ο δικηγόρος της.

Eva Kaili while arriving at her house in Brussels told journos that she is happy to see her daughter again and she will continue the fight with the decisiveness of her lawyers. She was in the car with her father and her Greek lawyer. pic.twitter.com/EjR2fXC7qw