Εξώδικο Καρυστιανού - Ρούτσι σε Κακλαμάνη, Μητσοτάκη και Άρειο Πάγο για την εκταφή των σορών των παιδιών τους

Εξώδικη διαμαρτυρία με αποδέκτες, μεταξύ άλλων, τον πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής έστειλαν οι Μαρία Καρυστιανού και Πάνος Ρούτσι, γονείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, με αίτημα την εκταφή των θυμάτων παρουσία πραγματογνωμόνων.

Το εν λόγω γεγονός γνωστοποίησε η Μαρία Καρυστιανού μέσω ανάρτησής της στο X την Τρίτη, αναφέροντας «θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια». Μάλιστα, σχολίασε και την απεργεία πείνας και δίψα που ξεκίνησε ο Πάνος Ρούτσι, τονίζοντας ότι θα φύγει από το Σύνταγμα «μόνο με την άδεια εκταφής στο χέρι».

Το εξώδικο εστάλη, σύμφωνα με την κυρία Καρυστιανού, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Άρειο Πάγο, τον προιστάμενο της εισαγγελίας Πρωτοδικών, τον προϊστάμενο του Εφετείου Λάρισας, τον εισαγγελέα Εφετών Λάρισα, τον ειδικό εφέτη ανακριτή της δικογραφίας των Τεμπών, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων καθώς επίσης και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.