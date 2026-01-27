Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Γ. Καρασμάνης: Αν είχαν τηρηθεί τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης δεν θα υπήρχε σκάνδαλο

«Η "τεχνική λύση" ξεκίνησε επί Καρασμάνη και έληξε επί Καρασμάνη», ανέφερε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (6/2024-1/2015) και βουλευτής της ΝΔ, Γ. Καρασμάνης, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά θέματα κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων.

«Η "τεχνική λύση", που εφαρμόσαμε εμείς, είχε ημερομηνία λήξης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, οπότε έληγε και το Σχέδιο Δράσης, ώστε, το 2015 να γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Με άλλα λόγια η "τεχνική λύση" ξεκίνησε επί Καρασμάνη, και έληξε επί Καρασμάνη» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε ο κ. Καρασμάνης, το βασικό συμπέρασμα από εκείνη την περίοδο είναι ότι «δεν θα χρειαζόταν σήμερα, εν έτει 2025, να συζητάμε για το σκάνδαλο της διαχείρισης των κοινοτικών σχέσεων και επιδοτήσεων [. . .] εάν είχε ακολουθηθεί ο δρόμος που χαράξαμε προ δεκαετίας, κι αν τηρείτο πιστά το νομικό πλαίσιο που είχε υιοθετηθεί τότε, το οποίο έδινε πλήρη και ουσιαστική λύση στο ακανθώδες θέμα της διαχείρισης των βοσκοτόπων. Τίποτε άλλο δε χρειαζόταν, καθώς όλες οι κινήσεις εκείνης της εποχής έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Εξηγώντας το πρόβλημα, ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι, με βάση τις τότε ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προβεί στη μείωση στο μισό των ελληνικών επιλέξιμων προς επιδότηση βοσκήσιμων εκτάσεων, και φτάσαμε στα 9,5 εκατομμύρια στρέμματα, που σε συνδυασμό με τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων αποτελούσαν τις προϋποθέσεις για την είσπραξη από τους Έλληνες κτηνοτρόφους των κοινοτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων.

«Με άλλα λόγια, δεν φτάνει που η κτηνοτροφία μας αποτελούσε τότε τον μεγάλο ασθενή της αγροτικής οικονομίας, θα υπήρχε πλέον και μία τεράστια συρρίκνωση στις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσε, όχι μόνο στην περαιτέρω συρρίκνωση, αλλά στον αφανισμό της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Τι κάναμε; Αφενός υιοθετήσαμε το action plan της Κομισιόν, που είχε ημερομηνία λήξης τις 31 Δεκεμβρίου 2014, με βασικό στόχο την πλήρη καταγραφή των επιλέξιμων βοσκοτόπων σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αφετέρου εκδώσαμε απόφαση, στις 23 Δεκεμβρίου 2024, κατανομής επιλέξιμων εκτάσεων δημοσίων βοσκοτόπων σε γεωργούς, που δήλωναν κτηνοτροφική εκμετάλλευση στο ΟΣΔΕ, μόνο για το έτος 2024 και προχωρήσαμε σε συντεταγμένη κατανομή των δημοσίων βοσκοτόπων η οποία γινόταν μόνο σε κτηνοτρόφους που διέθεταν ζώα».

«Επί των ημερών μου, τόσο οι επιλέξιμες προς ενίσχυση εκτάσεις βοσκοτόπων όσο και οι συνολικές έκτασεις προς βόσκηση, ήταν συγκεκριμένες και αποτυπώνονταν στο χαρτογραφικό υπόβαθρο, με βάση το οποίο λειτουργούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε ο κ. Καρασμάνης, επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι η κατανομή των βοσκοτόπων γινόταν για μέχρι 330 στρέμματα ανά κτηνοτρόφο και δεν γινόταν καμία κατανομή βοσκοτόπων από μία νησιωτική περιφέρεια σε άλλη νησιωτική ή από νησιωτική περιφέρεια προς την ηπειρωτική χώρα.

Ακόμη, υπογράμμισε πως με την «τεχνική λύση» που είχε ημερομηνία λήξης 31 Δεκεμβρίου 2014 και ενόψει της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, «ψηφίσαμε το νόμο 4264 για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τα οποία έπρεπε να είχαν εκδοθεί μέσα στο 2015», και επίσης, τον νόμο 4315, υιοθετώντας τον κοινοτικό κανονισμό του 1307 του 2013, στον οποίο (με ενέργειες του κ. Τσαυτάρη) στους βοσκότοπους περιλήφθηκαν εκτάσεις με ποώδη, θαμνώδη και ξυλώδη φυτά».

«Εάν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης ολοκληρώνονταν, είχαν καταρτιστεί και είχαν εφαρμοστεί μέσα στο 2015, και είχαν τηρηθεί πιστά οι δεσμεύσεις μας προς την ΕΕ, «ούτε κουβέντα θα χρειαζόταν να γίνεται σήμερα για το σκάνδαλο του Οργανισμού και δεν θα υπήρχε αυτή η επιτροπή. Εμείς τότε, το ακανθώδες θέμα των βοσκοτόπων - που φυσικά δεν προέκυψε τότε ούτε το δημιουργήσαμε εμείς, το βρήκαμε- αποφασίσαμε ότι δεν πρόκειται να το κρύψουμε κάτω από το χαλί. Αντιθέτως, το βγάλαμε στο φως, στη διαφάνεια. Το αναδείξαμε», ανέφερε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Καρασμάνης σημείωσε ότι παραδίδοντας το υπουργείο στην επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015 έτεινε «χέρι φιλίας» με προτάσεις, το οποίο «ο κ. Λαφαζάνης το αποδέχτηκε, δυστυχώς η υπόλοιπη ηγεσία δεν το αποδέχτηκε».

Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της πλειοψηφίας και βουλευτή της ΝΔ Μ. Λαζαρίδη, τόνισε ότι, επί ημερών του, είχε αναβαθμιστεί το 50% του χαρτογραφικού υπόβαθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ «και έτσι καταφέραμε από τα 9,5 εκατομμύρια που είχαν πέσει τα βοσκοτόπια να τα πάμε στα 14 εκατομμύρια. Αυτή η δουλειά έπρεπε να συνεχιστεί. Έπρεπε, μάλιστα, να αναβαθμιστεί το υπόλοιπο 50% του χαρτογραφικού υποβάθρου και στη συνέχεια να γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια μέσα στο 2015».

Κληθείς, από βουλευτές τους της αντιπολίτευσης, Μ. Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ) και Αλ. Μεϊκόπουλου (ΣΥΡΙΖΑ), να πει τη γνώμη του για τους λόγους που δεν εκπονήθηκαν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, ούτε από το 2019 και εντεύθεν, είπε ότι όλοι έχουν ευθύνες.