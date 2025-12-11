Live η Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε και σήμερα η συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζομένου «Φραπέ», όταν η σκυτάλη των ερωτήσεων πέρασε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συγκεκριμένα, οι τόνοι ανέβηκαν όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ρώτησε τον «Φραπέ» για τις συνομιλίες της δικογραφίας όπου καταγράφεται να απειλεί την Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου και επανέλαβε τις υβριστικές εκφράσεις, προκαλώντας θύελλα στην αίθουσα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τον κύριο Φλωρίδη τον γνωρίζατε; Γιατί τον επικαλεστήκατε στους διαλόγους…

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ούτε τον γνωρίζω, ούτε επικαλέστηκα τέτοιες συνομιλίες. Δεν είναι δικά μου αυτά που διαβάζετε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απαντήστε. Δεν φοβάμαι. Εκφοβίζετε τους πάντες. Μην με κοιτάτε άγρια!

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Απαντήστε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σταματήστε να τον εμψυχώνετε. Τι ντροπή. Οι διάλογοι δείχνουν την απώτατη λειτουργία μαφίας. Πώς θα ξεκ#$%λώνατε την Παπανδρέου. Απαντήστε.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δεν απαντώ σε τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δικές μου συνομιλίες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχουμε 100 σελίδες συνομιλίες. Στη μια λέτε πως θα γαμ!@#ήσετε, στην άλλη πως θα ξεκ@#$λώσετε. Σας έθιξαν οι εκφράσεις;

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν επιτρέπεται αυτή η έκφραση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι στις απομαγνητοφωνήσεις! Τον προστατεύετε! Τι υπάλληλος είστε!

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν με αγγίζουν αυτά που λέτε! Απαξιώ να απαντήσω.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την Παπανδρέου.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον ρώτησε για την Πόρσε που διαθέτει ο γιος του Γιώργου Ξυλούρη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτή την Πόρσε που έχει ο υιός σας από πού είναι;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Του γιου μου είναι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πού τη βρήκε;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Την αγόρασε. Δεν την έκλεψε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πού τα βρήκε τα λεφτά;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Γιάντα; Λογίστρια είσαι;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποια είναι η ασχολία του;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ελεύθερος επαγγελματίας είναι.

Στην επιμονή της κ. Κωνσταντοπούλου με τι είδους επιχειρήσεις ασχολείται ο γιος του, ο Ξυλούρης που στο μεταξύ μιλούσε στον ενικό απάντησε ότι δε θυμάται και απορούσε μάλιστα γιατί να μην έχει Πόρσε.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Σοβαρά το λες; Γιατί να μην έχει;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι και να μιλάς στον πληθυντικό και να μην με απειλείς εμένα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από που τα βρήκε τα χρήματα να κυκλοφορεί με Πόρσε στο χωριό;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ψάξε τον γιο μου να ενημερωθείς. 25 χρονών κοπέλι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα είναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη!Έχει σπουδάσει;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Έχει τελειώσει οικονομικά στο Ηράκλειο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι επιχείρηση;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Έμπα στο ΑΦΜ του να δεις την έναρξη της επιχείρησης.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Του 2015.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τότε που η χώρα πεινούσε

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το 2020, το 2021 την πήρε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μέσα στην πανδημία.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το 2019 την πήρε. 47 χιλιάδες την πήρε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το 2019 την πήρε, από πού τα βρήκε 47.000;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δεν είναι άπορος. Εγώ είμαι πατέρας του, δεν είναι άπορος.

Ξυλούρης για Jaguar: την πούλησα για παλιοσίδερα

Νωρίτερα ο Γιώργος Ξυλούρης ρωτήθηκε και για την περιβόητη Jaguar που είχε στην κατοχή του και είχε αποκτήσει κατά δήλωση του από έναν φίλο του στην Κόρινθο με αντίτιμο 1000 ευρώ.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το χιλιάρικο του το’ δωκα. Την είχε, μου το’ πε ένα χιλιάρικο, πάρτο.

ΡΟΥΝΤΑΣ: Από πού τον γνωρίζετε;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Είναι ανάγκη να σου πω; Μπορεί να τον εκάμω κουμπάρο. Την άδεια θα σου πάρω; σοβαρά μιλάμε;

ΡΟΥΝΤΑΣ: Είναι απάντηση αυτό;;;;

Ύφος που προκάλεσε την έκρηξη του βουλευτή και την εκ νέου παρέμβαση του προέδρου. «Έχετε καθήκον αλήθειας», όπως του είπε. Ωστόσο, ο «Φραπές» δεν αποκάλυψε το όνομα του φίλου του.

«Τζιτζής είναι το παρατσούκλι μου, όχι Φραπές»

Αυτό όμως που αποκάλυψε ο μάρτυρας απαντώντας σε ερωτήσεις της Ευαγγελίας Λιακούλη, είναι πως το «Φραπές» δεν είναι παρατσούκλι, αλλά του “κόλλησε” από μία φράση του Κυριάκου Βελόπουλου. «Τζιτζής είναι το παρατσούκλι μου, όχι Φραπές!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα επεισόδια ωστόσο δεν σταμάτησαν εκεί. Όταν ξεκίνησε να ερωτά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Μπάρκας η προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα παρενέβη και τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε: «Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν κα Συρεγγέλα!»

Η φράση προκάλεσε την έκρηξη του Μ. Λαζαρίδη οποίος κατήγγειλε σεξιστική επίθεση της προέδρου της Πλεύσης προς την κυρία Συρεγγέλα.

ΜΠΑΡΚΑΣ: Είστε ΝΔίτης, ψηφίζετε ΝΔ.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ναι.

ΜΠΑΡΚΑΣ: Στο τραπέζι που πήγατε με τον κ. Μητσοτάκη ως αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, πήγατε ως..

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Είχαν καλεστεί τότε όλοι οι πρόεδροι των Συνεταιρισμών Ηρακλείου.

ΜΠΑΡΚΑΣ: Παρακαλώ;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ναι, είπα.

ΜΠΑΡΚΑΣ: Στο μικρόφωνο κύριε μάρτυρα! Δεν ακούγεστε κύριε, το λέτε μέσα από το μουστάκι σας!

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ίντα να κάνω, θα κόψω το μουστάκι; Στα γηρατειά θα το κόψω;

ΜΠΑΡΚΑΣ: Δεν καταλαβαίνω κρητικά εγώ, να τα λέτε σωστά.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να κάνω μετάφραση; Λάθος τα λέω;

ΜΠΑΡΚΑΣ: Να τα λέτε θέλω κύριε

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Στον πληθυντικό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Προσέξτε μη σκίσετε κανένα καλσόν κ. Συρεγγέλα. Αντί να τον ανακαλέσετε στην τάξη. Σας μιλάει έτσι και εσείς τον χαϊδεύετε!

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Εάν θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο, βγείτε έξω!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εχει ολομέλεια ταυτοχρόνως! Αφήστε τα αυτά, αφήστε την κάλυψη, είστε εμπλεκόμενη!

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Είστε συκοφάντισσα.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ζητώ και από τα άλλα κόμματα να καταδικάσουν. Δεν υπάρχει μόνο σεξιστική επίθεση από άνδρα σε γυναίκα, αλλά και από γυναίκα σε γυναίκα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε αστείος!

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Αστεία είσαι εσύ! Καταδικάζουμε τη σεξιστική επίθεση στην αντιπρόεδρο, σας είπε “σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν”. Καλώ την αντιπολίτευση να το καταδικάσει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλύπτετε έναν κακοποιό!

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Άθλια επίθεση από τη δήθεν ευαίσθητη κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ο Κώστας Μπάρκας δεν το καταδίκασε!

ΜΠΑΡΚΑΣ: Καταδικάζουμε τη φράση που ειπώθηκε εναντίον σας. Τι άλλο θέλετε να πούμε;

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη να καταδικάσει; Να τοποθετηθεί, αλλιώς ταυτίζονται μαζί της!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλύπτετε έναν κακοποιό….Δεν ντρέπεστε που είστε εμπλεκόμενη και έρχεστε και καλύπτετε;

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Είστε η μεγαλύτερη συκοφάντισσα που έχει περάσει ποτέ από τη Βουλή.

Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν, φώναξε η Κωνσταντοπούλου στη Συρεγγέλα

Αντιπαράθεση σημειώθηκε κατά την εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κι ενώ ο Κώστας Μπάρκας έθεσε ερωτήματα στον μάρτυρα.

ΜΠΑΡΚΑΣ: Είναι σκάνδαλο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι.

ΜΠΑΡΚΑΣ: Τι είπατε;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι.

ΜΠΑΡΚΑΣ: Το λέτε μέσα απ τα μουστάκια σας και δεν ακούμε.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Και τι να κάμω; Να ξυρίσω το μουστάκι τώρα στα γεράματα;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απειλείτε κύριε;

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Σας παρακαλώ. Τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μην σκίσετε κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα. Τον αφήνετε να απειλεί.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Καταδικάζουμε και καλούμε και τα άλλα κόμματα αν έχουν την δύναμη να το κάνουν. Καταδικάζουμε την σεξιστική επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην κα Συρεγγέλα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε γελοίος. Καλύπτετε έναν κακοποιό.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Να καταδικάσετε την σεξιστική επίθεση που σας είπε «μην σκίσετε κανένα καλσόν». Ο κ. Μπάρκας είναι απαράδεκτος. Μπορούσε να το κάνει και δεν το έκανε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και σε άντρες και σε γυναίκες το λέμε. Άντε που καλύπτετε έναν κακοποιό.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Να τοποθετηθούν τα κόμματα.

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Δεν μιλάει μόνο ένας άνθρωπος. Μιλούν όλοι και όλες οι βουλευτές κα Κωνσταντοπουλου σύμφωνα με την διαδικασία

ΜΠΑΡΚΑΣ: Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια κ. Λαζαρίδη. Εσείς δώσατε διαφυγή στην Ξυλούρη. Καταδικάζουμε την φράση (σσ. Της Κωνσταντοπούλου) που ειπώθηκε εναντίον σας.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Το ΠΑΣΟΚ νιώθει την ανάγκη να τοποθετηθεί;

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Θέλετε κυρία Αποστολάκη να πάρετε το λόγο ;

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Δεν έχω ενημερωθεί

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Όταν ενημερωθείτε θα έχετε το λόγο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ μπορώ να έχω το λόγο. Δεν ντρέπεστε λίγο που καλύπτετε τον κακοποιό; Δώστε μου τον λόγο

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Τον λόγο έχει ο κ. Πουλάς.

Νέα ένταση στην εξεταστική λίγο αργότερα, όταν ο μάρτυρας επέμεινε ότι διατηρούσε συχνές επαφές με τον πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο και την προϊσταμένη του οργανισμού Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου έχει αρνηθεί συναντήσεις με τον Ξυλούρη εκτός των γραφείων του οργανισμού.

ΑΚΤΥΠΗΣ: Είπατε ότι τρώγατε με τον Σημανδράκο και την Τυχεροπούλου.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το επαναλαμβάνω και δεν το αρνούμαι

ΑΚΤΥΠΗΣ: Για να έχετε αυτή την επαφή και να της παραγγείλετε ψάρι από άλλη ταβέρνα πάει να πει ότι είχατε στενή σχέση

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το είπα και στο ράδιο το λέω και τώρα. Αρχίσανε τα προβλήματα Οκτώβριο Νοέμβριο με ένα λογιστικό πρόβλημα για 48 παραγωγούς. Μας έλεγαν ότι θα το λύσουν. Στο τέλος πλήρωσαν όλουςεκτός από εμάς. Στις 30.6 έρχεται η εκκαθάριση για πληρωμή. Δεν έγινε η πληρωμή και άρχισαν τα παιχνίδια . Μας έλεγαν ότι πρέπει να υπογράψει ο αντιπρόεδρος. Φάγαμε στην Γλυφάδα. Ξαναφάγαμε και πάντα μου έλεγαν ότι θα πληρώσουν εξω συστημικά. Δεν έγινε τίποτα και αναγκάστηκα να κάνω την καταγγελία.

ΑΚΥΤΥΠΗΣ: η ίδια έχει αρνηθεί συναντήσεις μαζί σας

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να βγουν τα απόρρητα και να φανεί πόσες φορές με έχει πάρει τηλέφωνο.

Κωνσταντοπούλου: Να συλληφθεί ο Ξυλούρης

Με την ολοκλήρωση της εξέτασης του μάρτυρα προκλήθηκε νέος γύρος έντασης με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει με ένταση και να επαναλαμβάνει πως πρέπει να συλληφθεί ο Γ. Ξυλούρης με αυτόφωρη διαδικασία.

«Μα δεν έχουμε πάρει απόφαση. Αυτό θα συζητήσουμε» εξήγησε ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολόπουλος.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: ποιο είναι το αίτημα; Τι ζητάνε από την αντιπολίτευση. Να συλληφθεί ο μάρτυρας και αν έχει δικαίωμα η επιτροπή μας για αυτόφωρο;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να συλληφθεί.

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Διακόπτουμε για 10 λεπτά τη συνεδρίαση. Η κα Κωνσταντοπούλου διακόπτει συνεχώς. Να μην φύγει ο μάρτυρας.

Τελικά και προκειμένου να κατεβάσει τους τόνους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, το προεδρείο φώναξε εκ νέου τον μάρτυρα στην αίθουσα προκειμένου να μην διαφύγει της σύλληψης στην περίπτωση που αποφασιστεί αυτόφωρο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά ΠΑΣΟΚ

Τα πυρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κατευθύνθηκαν και προς το ΠΑΣΟΚ καθώς ενοχλήθηκε από τη στάση της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη να καταδικάσει ως σεξιστική την επίθεση που εξαπέλυσε στην κα Συρεγγέλα.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: συνέβη ένα περιστατικό ανάμεσα στην αντιπρόεδρο της επιτροπής και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Ενημερώθηκα και εκφράζοντας σύνολο βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που μετέχουν στην επιτροπή καταδικάζουμε λεκτικές επιθέσεις πολύ περισσότερο με σεξιστικό περιεχόμενο όπως αυτό που ακούστηκε.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Χρειαστήκατε 1,5 ώρα.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Θα έχω όσο χρόνο χρειάζεται. Δεν χρειάζονται χωροφύλακες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας το έκανε το χατήρι. Μην τη μαλώνετε. Με καταδίκασε.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Δεν έκανα κανένα χατήρι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ελάτε τώρα ντροπή. Συμπαιγνία.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Χατίρια δεν κάνει το ΠΑΣΟΚ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το είδαμε.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει χατήρια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το είδαμε. Χατίρια του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ. Τι Ντροπή!

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έλεος. Θα γίνουν αυτά που πρέπει για τη συμπεριφορά σας. Είναι απαράδεκτη και αντικοινοβουλευτική η συμπεριφορά αυτή.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Δεν κάνει χατίρια το ΠΑΣΟΚ.