Με 225 ψήφους «υπέρ», έναντι 5 «κατά» και 17 «παρών» η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά με την μηνυτήρια αναφορά που της έχει καταθέσει η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου για συκοφαντική δυσφήμιση και δεδουλευμένα.

Η μηνύτρια υποστηρίζει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την αποκάλεσε «απατεώνισσα» και ότι της οφείλει χρηματικά ποσά από περίοδο κατά την οποία η ίδια ισχυρίζεται πως εργαζόταν για το κόμμα.

Κατά την τοποθέτησή της στην Ολομέλεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τη μήνυση υποκινούμενη από τη Νέα Δημοκρατία και επανέλαβε τη δέσμευσή της, λέγοντας: «για κάθε ψευδομήνυση από τη ΝΔ θα κάνω τρεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε ξεκινάμε!». Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την δικογραφία η κα Πολύζου υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι πληρωνόταν από ΜΚΟ στην οποία φέρεται να μετέχει ως εταίρος η κα Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας.

Ερωτήματα από τη Νέα Δημοκρατία για συμμετοχή της σε ΜΚΟ

Νωρίτερα, η Νέα Δημοκρατία κάλεσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να δώσει απαντήσεις σχετικά με φερόμενη εμπλοκή της σε ΜΚΟ.

Για την υπόθεση μάλιστα πηγές της ΝΔ σχολιάζουν πως «προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, δεν βρήκε λέξη να πει για τα ερωτήματα που τέθηκαν για την ΜΚΟ στην οποία η ίδια είναι εταίρος, όπως και το κόμμα της. Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής; Αναμένουμε απαντήσεις».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρεμβαίνοντας στην διαδικασία επιχείρησε να συνδέσει την δημοσιογράφο με κυβερνητικά στελέχη. Παράλληλα παραδέχθηκε ότι υπήρξαν πληρωμές προς την ΙΚΕ της κυρίας Πολύζου, πρόσθεσε ωστόσο ότι «ερευνούμε πώς εισέπραξε αυτά τα χρήματα που ανέρχονται σε 40.000 ευρώ σε 5 μήνες. Ενθυλάκωσε ποσά από εταιρεία υπό επιλήψιμο καθεστώς».

Από την ΚΟ της ΝΔ ο Νότης Μηταράκης ανέφερε «αν ο μηνυτής έχει δίκιο ή άδικο δεν είναι κάτι που έχουμε άποψη. Θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα. Εμφανίζεται ως εργοδότης μέσω τιμολογίου της μηνύτριας και μια ΜΚΟ. Οι μέτοχοι είναι η κα Κωνσταντοπούλου προσωπικά και η Πλεύση Ελευθερίας. Εγώ δεν γνωρίζω την μη κερδοσκοπική εταιρία αλλά επειδή είναι μέτοχος, δεν δημοσιεύει οικονομικά στοιχεία. Ποιος είναι ο κύκλος εργασιών της; Η κα Κωνσταντοπούλου δηλώνει την σχέση της στο πόθεν έσχες; Καταθέτει και τα στοιχεία της θυγατρικής της; Υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες για το ποιοι έχουν δικαίωμα και με ποια ποσά μπορούν να χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα. Είναι εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Μου θυμίζει την ιστορία με την θυγατρική του ΣΥΡΙΖΑ που χρηματοδοτούσε την ΑΥΓΗ από την Κύπρο».