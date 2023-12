Ερντογάν: Θέλουμε να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας

Σε ανάρτησή του ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε σχετικά με την επίσκεψή του στην Αθήνα με την αναφορά πως θέλει να γίνει το Αιγαίο «θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας».

Συγκεκριμένα λίγη ώρα μετά το πέρας των συναντήσεων του Τούρκου προέδρου με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη σελίδα της τουρκικής προεδρίας αναρτήθηκαν τέσσερις φωτογραφίες από την κοινή συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου με τη φράση: «Θέλουμε να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας»

“We want to turn the Aegean into a sea of peace and cooperation” https://t.co/SZlnAAEUkB pic.twitter.com/7OkdlckAQH