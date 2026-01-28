Τσακαλώτος εναντίον Καρτερού για Τσίπρα: Οι προσωποκεντρικές στρατηγικές αποπροσανατολίζουν την Αριστερά

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερό, με αφορμή άρθρο του τελευταίου, στο οποίο επισημαίνει ότι στην πολιτική απόφαση του συνεδρίου της Νέας Αριστεράς δεν γίνεται καμία αναφορά στην πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, υπογραμμίζει ότι «τα προσωποπαγή κόμματα και οι προσωποκεντρικές στρατηγικές έχουν αποδειχθεί ήδη αποτυχημένες στο παρελθόν» και αφήνει μία αιχμή κατά του συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως το μόνο ενθαρρυντικό για τον Καρτερό είναι ότι «παραμένει ΠΑΟΚτζής».

Η ανάρτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου

Ο Θανάσης Καρτερός και το μικροσκόπιο.

Ο Θανάσης Καρτερός μας έκανε την τιμή να σχολιάσει την πολιτική απόφαση του προγραμματικού συνεδρίου της Νέας Αριστεράς.

Με την εμπειρία του ως δημοσιογράφος εντοπίζει ότι το όνομα του Αλέξη Τσίπρα δεν υπάρχει στο κείμενο και συνεχίζει "Δεν θα βρεις ένα ναι, ή ένα όχι, ή ένα ίσως, για την πολιτική του πρωτοβουλία ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου".

Βέβαια το εν λόγω κείμενο γράφει "το μέτωπο που υποστηρίζουμε δεν αποτελεί εφαρμογή αποτυχημένων κεντρώων ή κεντροαριστερών λύσεων. Ούτε συνεπάγεται την ρευστοποίηση της Αριστεράς ή την μετατροπή της σε συνιστώσα μιας αφηρημένης δημοκρατικής παράταξης. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο εξάλλου προσωποπαγή κόμματα και προσωποκεντρικές στρατηγικές που έχουν αποδειχθεί ήδη αποτυχημένες στο παρελθόν αποπροσανατολίζουν τον κόσμο της Αριστεράς και τον κόσμο της εργασίας και εμποδίζουν να δοθεί μια καθαρή συλλογική και ενωτική απάντηση στα σημερινά συστημικά προβλήματα". Έβαλα το απόσπασμα κάτω από το μικροσκόπιο, αλλά αμφισημία δεν είδα.

Αλλά ο Καρτερός έχει και μακρά πολιτική εμπειρία από το ΚΚΕ στον Συνασπισμό, μετέπειτα στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα.... Από που αντλεί τη βεβαιότητα ότι τα κοινωνικά μέτωπα, τα λαϊκά μέτωπα, τα όποια μέτωπα ή και οι όποιες συμμαχίες πρέπει να είναι υπό κάποιον χαρισματικό ηγέτη; Πότε ξέχασε τη σημασία μιας "καθαρής συλλογικής και ενωτικής απάντησης";

Το μόνο ενθαρρυντικό είναι ότι παραμένει ΠΑΟΚτζης!»