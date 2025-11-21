Σ. Σιμόπουλος για επίθεση του Ρουβίκωνα: Από πίσω κρύβεται η απέχθεια τους για τις πολιτικές μου απόψεις, δεν πτοούμαι (pics)

Στο στόχαστρο των αναρχικών του Ρουβίκωνα βρέθηκε για ακόμη μια φορά ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, καθώς δέχθηκε σήμερα επίθεση στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, μέλη του Ρουβίκωνα σύνθημα για τα Τέμπη και πέταξαν τρικάκια.

Συγκεκριμένα, μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν σύνθημα για τα Τέμπη και πέταξαν τρικάκια.

Ο κ. Σιμόπουλος, αναφερόμενος στην επίθεση που δέχθηκε, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι: «Για πολλοστή φορά, εν ώρα λειτουργίας, το γραφείο μου έγινε στόχος με τρικάκια και συνθήματα από μασκοφόρους. Αυτή η φορά από τον Ρουβίκωνα. Η σημερινή επίθεση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ''ήπια'' συγκρινόμενη με την προηγούμενη με γκαζάκια στο σπίτι μου».

Πρόσθεσε ότι «αυτή τη φορά δικαιολογία αποτέλεσαν τα Τέμπη».

«Από πίσω, όμως, σίγουρα κρύβεται και η απέχθεια τους για τις πολιτικές μου απόψεις, οι οποίες έχουν πάντα πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο», κατέληξε ο κ. Σιμόπουλος, τονίζοντας ότι «όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει δεν πτοούμαι».

Παράλληλα, την επίθεση καταδικάζει με ανακοίνωση της και η Νέα Δημοκρατία.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Η επίθεση του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Στράτου Σιμόπουλου, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων».

«Κανέναν δεν φοβίζουν, κανέναν δεν πτοούν. Η Δημοκρατία μας είναι πολύ πιο ισχυρή από τις επιθέσεις τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ομάδα που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο γνωστοποίησε την επίθεση και ανέλαβε την ευθύνη, μέσω του λογαριασμού της στο Facebook.

Δείτε φωτογραφίες από την επίθεση του Ρουβίκωνα:

Σημειώνεται ότι, δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Σιμόπουλος δέχεται τέτοιου είδους επίθεση από τον Ρουβίκωνα.

Ανάλογη επίθεση με συνθήματα στους τοίχους και τρικάκια πραγματοποίησε ο «Ρουβίκωνας» στην είσοδο του γραφείου του υφυπουργού Υγείας και βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Δημήτρη Βαρτζόπουλου στις 7 Ιουλίου.

Τότε, άγνωστοι (μέλη του «Ρουβίκωνα», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό τους στο facebook) ανέβηκαν στο δεύτερο όροφο που στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού, ο οποίος απουσίαζε εκείνη την ώρα, δεν χτύπησαν το κουδούνι, ούτε επιχείρησαν να μπουν στο γραφείο, αλλά έγραψαν με μαύρη μπογιά ένα σύνθημα, με αφορμή το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία, πέταξαν τρικάκια στον διάδρομο, και αποχώρησαν.

Επίσης, ο κ. Σιμόπουλος, τον Ιούνιο, είχε βρεθεί στο στόχαστρο της ομάδας που αυτοαποκαλείται «Πυρήνας Επαναστατικής Βίας».

Ειδικότερα, είχε πραγματοποιηθεί η επίθεση με γκαζάκια το πρωί της Δευτέρας 9 Ιουνίου στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος. Όπως έγινε γνωστό τα ξημερώματα άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας από τα οποία προήλθε έκρηξη περίπου στις 4 προκαλώντας φθορές κυρίως στον υαλοπίνακα της εισόδου.

Έπειτα, με ανάρτησή της σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η οργάνωση ανέφερε ότι: «Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του Στράτου Σιμόπουλου, βουλευτή της Ν.Δ. στην Α’ Θεσσαλονίκης, στην οδό …, στην περιοχή της Μαρτίου, τα ξημερώματα της 9ης Ιούνη».