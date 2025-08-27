Επίθεση Κ. Μπακογιάννη σε Δούκα: Αφήστε την προπαγάνδα και ασχοληθέιτε επιτέλους με τα προβλήματα της πόλης

Επίθεση στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, εξαπέλυσε μέσω ανάρτησής του ο Κώστας Μπακογιάννης, καλώντας τον κ. Δούκα «να αφήσει την προπαγάνδα και να ασχοληθεί επιτέλους με τα προβλήματα της πόλης».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μπακογιάννη:

Δύο χρόνια μετά τις εκλογές, ο κ. Δούκας συνεχίζει να κάνει αντιπολίτευση. Απο έργο; Μηδέν! Κύριε Δούκα είστε Δήμαρχος. Αφήστε την προπαγάνδα και ασχοληθέιτε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ με τα προβλήματα της πόλης.

Δύο χρόνια μετά τις εκλογές, ο κ. Δούκας συνεχίζει να κάνει αντιπολίτευση.

Απο έργο; Μηδέν! Κύριε Δούκα είστε Δήμαρχος. Αφήστε την προπαγάνδα και ασχοληθέιτε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ με τα προβλήματα της πόλης. — Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) August 27, 2025

Αφορμή για το ξέσπασμα του πρώην δημάρχου στάθηκε μια ανάρτηση του κ. Δούκα για τον «Μεγάλο Περίπατο».

«Το Facebook μου θύμισε μια παλιά ανάρτησή μου, σαν σήμερα 2 χρόνια πριν. Η Πανεπιστημίου εργοτάξιο και η ταλαιπωρία αφόρητη. Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες και παραδώσαμε την Πανεπιστημίου στον κόσμο. Επόμενη δέσμευση για τον «Μεγάλο Περίπατο» της προηγούμενης δημοτικής αρχής, το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας ως δρόμου ήπιας κυκλοφορίας. Δουλεύουν τα συνεργεία όλο το καλοκαίρι και σύντομα θα τα καταφέρουμε», ανέφερε ο κ. Δούκας.