Στις 13:45 το ραντεβού Κυρ. Μητσοτάκη - Ζελένσκι: Επί τάπητος ο Κάθετος Διάδρομος LNG και η ενεργειακή ασφάλεια

Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί σήμερα (13:45) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τα ενεργειακά και τον κάθετο διάδρομο να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η επίσκεψη του Ζελένσκι λαμβάνει χώρα μετά από δύο περίπου χρόνια, καθώς είχε επισκεφθεί συγκεκριμένα ξανά την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023.



Στο μεταξύ, δεν έχουν ανακοινωθεί οι ώρες των συναντήσεων του Ουκρανού προέδρου στην Αθήνα για λόγους ασφαλείας, όπως συμβαίνει σε κάθε ταξίδι του Ζελένσκι.

Σημειώνεται ότι ο Ουκρανός ηγέτης θα συναντήσει κατά σειρά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ακολούθως τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου και οι συναντήσεις του θα ολοκληρωθούν με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Η ενέργεια αποτελεί το πιο καυτό θέμα των συζητήσεων στις συναντήσεις αυτές. Ο κάθετος διάδρομος, η μεταφορά δηλαδή αερίου από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς την Ουκρανία μέσω χωρών όπως είναι η Ρουμανία και η Μολδαβία, είναι ένα κομβικό έργο, στο οποίο υπήρξαν εξελίξεις την περασμένη εβδομάδα με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Ζάππειο και με τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω αυτού του αγωγού αυτού.

Βεβαίως, σε κάθε συνάντησή του ο κ. Ζελένσκι θέτει και το ζήτημα της αμυντικής ενίσχυσης της Ουκρανίας, ωστόσο, όπως έχει δηλώσει πολλές φορές η κυβέρνηση, δεν μπορεί να δώσει αμυντικά συστήματα στην Ουκρανία από τη στιγμή που αυτά συνεισφέρουν στην άμυνα χώρας.

Στο μεταξύ, τον τόνο της επίσκεψής του στην Αθήνα έδωσε και ο ίδιος ο Ζελένσκι, αναφέροντας ότι «διαμορφώνουμε μια συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας».

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι ανέφερε: «Διαμορφώνουμε επίσης μια συμφωνία με την Ελλάδα, στον τομέα της ενέργειας, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις επιλογές για την προμήθεια φυσικού αερίου προς την Ουκρανία, τόσο για τον φετινό χειμώνα, όσο και στρατηγικά, μακροπρόθεσμα. Οι συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από τη Νορβηγία μέχρι την Ελλάδα, θα διασφαλίσουν τις εγγυήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου στη χώρα μας. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που βοηθούν».

Απαγόρευση συγκεντρώσεων σε Αθήνα, Φιλοθέη και Χαλάνδρι λόγω της επίσκεψης Ζελένσκι

Την απαγόρευση συγκεντρώσεων αύριο Κυριακή 16 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας την Φιλοθέη και το Χαλάνδρι ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ λόγω της επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00' έως και την ώρα 22:00' με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου - Λ. Βασ. Όλγας - Λ. Βασ. Αμαλίας - Ξενοφώντος - Φιλελλήνων - Πλ. Συντάγματος - Σταδίου - Αμερικής - Λυκαβηττού - Ηλ. Ρογκάκου - Κλεομένους - Πλουτάρχου - Ριζάρη - Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης - Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας - Βεκιαρέλη - Γρίβα Διγενή - 25ης Μαρτίου - Μπιζανίου - Κορυτσάς - Μπενάκη - Κοκκώνη - Λ. Κηφισίας - Αγαμέμνονος - Αγ. Βαρβάρας - Σερρών - Λ. Κηφισίας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές».