Επίσκεψη του υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα στο Βερολίνο με αφορμή την απονομή των βραβείων Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου

Επίσκεψη στο Βερολίνο πραγματοποιεί ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας, με αφορμή την αποψινή τελετή απονομής των 38ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου και ενόψει της διοργάνωσης της απονομής του 2027 από την Ελλάδα.

Στην ατζέντα του υφυπουργού βρίσκονται συναντήσεις με γερμανικούς κυβερνητικούς και πολιτιστικούς φορείς, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και των ανταλλαγών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Φωτήλας πραγματοποίησε συναντήσεις μεταξύ άλλων με την μόνιμη αντιπρόσωπό του κυβερνητικού Επιτρόπου για θέματα Πολιτισμού και ΜΜΕ, Μαρία Μπέρινγκ, με τον αναπληρωτή διευθυντή των κρατικών μουσείων του Βερολίνου, Μάρτιν Μαϊσμπέργκερ και με τον αντιπρόεδρο του Ιδρύματος Πρωσικής Κληρονομιάς, Γκερό Ντίμτερ, ενώ ξεναγήθηκε σε μουσεία και μνημεία της γερμανικής πρωτεύουσας. Απόψε θα παρευρεθεί στην τελετή απονομής των 38ων βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο, με έντονο μάλιστα ελληνικό «χρώμα», καθώς ο Γιώργος Λάνθιμος είναι υποψήφιος για το βραβείο καλύτερου Ευρωπαίου σκηνοθέτη με την ταινία «Bugonia».

Σε συνάντηση με τους Έλληνες ανταποκριτές, ο υφυπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε διεξοδικά στον ρόλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και τόνισε την σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην προώθηση των οπτικοακουστικών μέσων, τόσο με την στήριξη των Ελλήνων δημιουργών όσο και με την προσέλκυση διεθνών παραγωγών.

Σημείωσε μάλιστα ότι η επένδυση στον οπτικοακουστικό τομέα, με την φιλοξενία π.χ. μιας ξένης κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα, είναι εξαιρετικά ανταποδοτική οικονομικά - με πολλαπλούς τρόπους. Το ΕΚΚΟΜΕΔ, διευκρίνισε ο κ. Φωτήλας, θα λειτουργήσει πλέον με πενταετές πρόγραμμα, προκειμένου να προσφέρει στους δημιουργούς την απαιτούμενη ασφάλεια σχεδιασμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τη μελέτη οικονομικών επιδράσεων της διεθνούς εταιρίας Olsberg-SPI, κατά την περίοδο 2018-2025 το «cash rebate» στον τομέα οπτικοακουστικής παραγωγής απέφερε οικονομική απόδοση επένδυσης (ROI) 4,2, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, κάθε 1 ευρώ δημόσιας επένδυσης στο εν λόγω πρόγραμμα δημιούργησε 4,2 ευρώ ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (GVA), ενώ δημιουργήθηκαν κατά μέσο όρο 2.900 ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης (FTE) ετησίως και το συνολικό οικονομικό όφελος για την ελληνική οικονομία ανήλθε σε 928,7 εκατομμύρια ευρώ σε GVA.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε επίσης στον σχεδιασμό της ίδρυσης Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών (ΑΣΠΤ) ως ΑΕΙ, η οποία, όπως είπε, θα λύσει και το ζήτημα της αναγνώρισης των πτυχίων των καλλιτεχνών και κατά συνέπεια των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, ρυθμίζοντας εκκρεμότητες και δίκαια αιτήματα δεκαετιών.